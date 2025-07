Adi Mutu, verdict surprinzător despre evoluţiile lui Politic la FCSB: “O să vedeţi la finalul sezonului dacă e din acest film”

Dennis Politic este pariul lui Gigi Becali la FCSB pentru acest sezon. El a marcat deja de la debutul său din Supercupa României, însă în următoarele partide, fostul atacant al lui Dinamo nu a mai fost foarte eficient. Adrian Mutu crede că primele sale minute în tricoul campioanei au fost destul de bune.

Debutul lui Dennis Politic, remarcat de Adrian Mutu: „S-a descurcat bine”

Trecutul dinamovist al lui Dennis Politic nu l-a împiedicat să vină la FCSB, marea rivală din oraș. Extrema stânga a ajuns la campioana României în schimbul lui Alexandru Musi, trazacție la care „roș-albaștrii” au mai adăugat o sumă de aproximativ 1 milion de euro.

Atacantul de 26 de ani a adunat în total 4 reprize la FCSB în primele 4 meciuri oficiale ale sezonului, iar „Briliantul" Adrian Mutu a dat verdictul despre prestațiile sale, în direct la FANATIK SUPERLIGA:

„(n.r. – Cum ți se pare debutul lui Dennis Politic la FCSB?) Ok. Chiar bun. Mai bun decât m-aș fi așteptat eu. Suma este una foarte mare pentru campionatul intern. S-a adaptat bine, e presiune constantă din partea media și mai ales din partea lui Gigi Becali.

Eu cred că el s-a descurcat bine până acum. Problema unui jucător nu e felul în care începe, ci constanța pe care o are pe parcursul sezonului. Asta denotă și valoarea pe care o are jucătorul. Până acum pare din filmul celor de la FCSB. Constanța lui va determina dacă el va rămâne la FCSB sau nu. La echipele cele mai mari din România trebuie să ai un parcurs bun constant.

Cum spuneam și de Man, nu e de ajuns să ai 3 luni foarte bune. Acum și el a căzut într-un con de umbră. După un sezon vom vedea dacă el chiar face parte din acest film sau nu”, a declarat Adrian Mutu, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

A fost Dinamo trădată de Dennis Politic? Care este opinia sa personală

Dennis Politic a venit la FCSB fără să se mai uite în spate. Deși fanii lui Dinamo l-au criticat, mai ales că a fost unul dintre căpitanii echipei în sezonul trecut, noua extremă a „roș-albaștrilor” nu are niciun resentiment:

„Am fost și căpitan la Dinamo, dar nu am fost o legendă la club. Nu cred că se poate vorbi de o trădare, din punctul meu de vedere eu nu am trădat clubul Dinamo. Îi șrespect și îi apreciez pentru acești 2 ani petrecuți acolo, dar nu sunt un Florentin Petre sau o legendă ca să se poată vorbi de trădare. Este o oportunitate foarte bună pentru mine, așa am considerat”, a declarat Dennis Politic despre mutarea sa în tabăra adversă.