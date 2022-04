Adi Nartea, actorul din serialul Vlad, tătic de fete: „Dacă mă port frumos cu ele, o să își aleagă iubiți pe măsură”

Tată de fete, Adi Nartea, actorul din serialul Vlad, încearcă să-și împartă timpul și activitățile în așa fel încât să petreacă și alături familie. Îndrăgitul actor este un familist convins, iar momentele petrecute acasă, cu soția și fetițele, sunt unele dintre cele mai importante pentru el.

Adi Nartea, tătic de fete, gătește pentru ele doar duminica

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Adi Nartea ne-a vorbit atât despre fetele sale, despre soție, despre care ne-a spus ca este o bucătăreasă desăvârșită, dar și despre și proiectele la care lucrează în prezent.

Cum ai putea descrie experiența pe care o trăiești la filmările MasterChef – Restul e plăcere?

-Mi se pare foarte tare să schimbi rolurile și să îi faci pe acești titani ai bucătăriei concurenți să se simtă și ei puțin emoționați, să le tremure și lor mâna când taie ceapa Julienne.

Mi se pare o inițiativă și o idee foarte tare, mai ales să fiu eu cel care le spune „E nasol ce ai gătit aici”… de abia așteptat! Glumesc. Oamenii sunt maeștri în arta culinară, nu ai cum. Pur și simplu, faptul că schimbăm rolurile mi se pare o idee bună.

Adi Nartea, la MasterChef – Restul e plăcere: „Sunt destul de ‘picky’ și cam știu ce îmi place și ce nu”

Ești prieten cu vreunul dintre ei? O să alegi un preparat în funcție de asta?

-Chiar dacă sunt sau nu prieten, alegerile o să fie făcute în „blind”. Adică, eu nu o să văd ceea ce gătesc ei și o să gust, efectiv, preparatele. O să fiu prieten cu farfuriile.

Eu sunt destul de „picky” și cam știu ce îmi place și ce nu îmi place. De aceea, în momentul acela nu o să am niciun stres. Dacă îmi este prieten, pot să îl critic ochi în ochi. Pot să îi spun „Este nasol”, așa cum fac și ei cu concurenții.

Adi Nartea: „Nu am găsit timpul să investesc în pasiunea aceasta”

Tot vorbim despre MasterChef. Cine obișnuiește să gătească în casă, tu sau soția?

– Soția gătește în casă, pentru că are rădăcini bucovinene și ea știe să facă ciorba aceea foarte bună. Nu exagerez, alaltăieri a pus într-o tavă la cuptor multe chestii (cartofi, diverse legume, ouă).

După ce a scos-o din cuptor, n-a mai rămas nimic, pentru că am mâncat eu 3 sferturi și Petra, cea mică, un sfert. A fost minunat. Are talent în arta culinară.

Și eu pot găti, dar nu am fost încă nevoit. Nu am găsit timpul să investesc în pasiunea aceasta. Sunt destul de îndrăzneț în a asocia gusturile. Tot ce am făcut – am mai gătit lucruri prin casă – au fost bune.

Duminica, tăticul Adi Nartea își surprinde fetele cu micul dejun: “E o plăcere”

Care este preparatul tău preferat, gătit de soția ta?

– Ciorba. Face o ciorbă bucovineană cu de toate în ea, în care bagă și tăiței uneori. Ceea ce mi se pare incredibil, dar este foarte bună. Se pricepe și la lucruri încropite, improvizate, la tarte. Eu sunt maestrul omletei.

Când avem zile când stăm acasă, duminica, dimineața e o plăcere să fac omleta și să mâncăm toți 4 la masă. Este un sentiment foarte plăcut.

Adi Nartea: „Viața cu 3 fete este diversă și nu te plictisești niciodată”

Cum e viața cu trei fete?

– Este faină. Viața cu trei fete este diversă și nu te plictisești niciodată. Îmi place foarte mult. Știu că, dacă mă port frumos cu ele, o să își aleagă iubiți pe măsură, iar acest lucru este foarte important.

Te uitai pe postul Acasă? Ce urmăreai?

– Mă uitam pe postul Acasă tocmai pentru că le aveam pe mama și sora mea care se uitau la telenovele. Știu că de multe ori când ajungem acasă, ele erau numai pe Acasă și mai urmăream la ce se uitau ele: Povestiri de noapte, Inimă de țigan, toate telenovele românești care erau pe Acasă.

Ideea este că eu, când am început să lucrez în București, primul meu job a fost asistent de casting. Eu, practic, am fost asistent de casting la primele două telenovele românești. Am filmat casting-uri pentru roluri din Băieți buni și telenovele, iar toate erau pentru Acasă.

Cam aceasta este experiența mea cu acest post. Pur și simplu, am avut tangență directă cu postul și la televizor, și în spate, ceea ce e foarte tare. A fost un brand bun, un brand puternic. Nu am cum să uit sigla Acasă.

Adi Nartea a fost asistent de casting la primele două telenovele românești

Ce planuri ai în viitorul apropiat?

– Avem în pregătire un film la Cluj, care o să fie foarte mișto – asta în viitorul foarte apropiat – și am foarte multe evenimente și campanii pe care trebuie să le organizez și să le gestionez, pentru că sunt importante.

O să plec și într-o vacanță, dar nu vreau să cobesc. S-ar putea să plec în Livigno, să mă dau cu placa. Am promis că o să mă duc în Bulgaria, să mă dau cu placa în Bansko, dar mă gândesc serios, fiindcă în loc să mă dau cu placa probabil o să fac poze (zâmbește – n.r.).

Ce spune Adi Nartea despre serialul Vlad

Serialul a fost preluat și în Bulgaria. Voi, actorii, fiind dublați, nu subtitrați. Cum este pentru tine treaba aceasta? Faptul că te știu oamenii de acolo nu este ciudat? Când ieși din țară, se presupune că ești și tu ca un om normal.

– Este, practic, o extensie. În momentul în care intru în Bulgaria, o să fie ca în România: lumea o să vrea poze, numai că eu o să înțeleg din gesturi, nu o să înțeleg din vorbe.

Știu că cei din Bulgaria nu au subtitrat serialul, ci l-au dublat. A fost ciudat? Adică, să fii tu, dar să nu fie vocea ta.

– Da. Eu chiar am vorbit cu actorii care au făcut dublajul și urmează să ne și întâlnim. Olimpia deja s-a întâlnit cu tipa care a dublat-o. Însă, și eu am ținut legătura cu ei și m-au anunțat de fiecare dată când a început, când s-a terminat, m-au felicitat pentru rol. A fost ceva extraordinar.

Adi Nartea: „Din punct de vedere al actoriei, cel mai greu job a fost Vlad”

Care a fost cel mai greu job pe care l-ai avut?

– Din punct de vedere al actoriei, , pentru că a fost un rol mare, foarte variat, în care a trebuit să „cioplesc” de la 0 un personaj, bineînțeles cu ajutorul colegilor și al regizorilor. A fost cel mai greu.

Să ai într-o zi o extremă în care dimineața trebuie să plângi, după masă trebuie să ai o coregrafie de luptă, de bătaie cu pumni, iar la final trebuie să ai secvențe de dragoste, este destul de complicat, mai ales într-un serial cu un regim de filmare foarte alert.

Din alte puncte de vedere, am avut și joburi de prezentator al unor evenimente.

În momentul în care sunt foarte multe coordonate și foarte multe lucruri de urmat, mai ales pentru corporații, când ai un limbaj specific și mai este și în engleză, trebuie să îți regăsești creativitatea și naturalețea când ai multe lucruri de împăcat, de la client până la mesajele pe care trebuie să le transmiți.

Au fost câteva evenimente foarte grele din punctul acesta de vedere, dar au trecut toate cu brio și important este să recunoști faptul că este greu și față de cei care au așteptări, să îți asumi faptul că vor fi anumite lucruri pe care nu poți să le stăpânești.

Adi Nartea îi jurizează pe celebrii Chefi de la MasterChef

Adi Nartea a acceptat provocarea de a participa la emisiunea MasterChef – Restul e plăcere, ce va începe pe ACASĂ, sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 20:00. Actorul este primul invitat a show-ul unde Chefii de la MasterChef gătesc cu resturi.

Mai exact, în fiecare ediție, vine câte un invitat cu aceste resturi alimentare, le dă provocarea chefilor, iar la final îi jurizează. Astfel, Chefii celebri se pun practic în pielea concurenților de la MasterChef.