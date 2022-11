Adi Nartea, prima iubire: “Datorită ei am descoperit gelul de păr și muzica de dragoste”

Adi Nartea, cunoscutul actor, protagonistul principal din serialul ‘Vlad’ de la Pro TV, ne dezvăluie detalii neștiute despre prima dragoste din viața lui. Dacă atunci când a intrat la liceu era un băiat retras, iubirea l-a transformat pe loc în actorul extrovertit de acum.

Adi Nartea, prima dragoste:

Adi Nartea, cunoscut publicului mai ales datorită rolului ‘Vlad’ din serialul cu același nume de la Pro Tv dezvăluie, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, cum nu s-a gândit niciodată să devină actor. Doar întâmplarea și fața lui comercială, așa cum declară chiar el, l-au împins spre această carieră.

De asemenea, actorul povestește de schimbările prin care a trecut în momentul în care s-a îndrăgostit de o fată, în liceu, și cum și-a dat seama că este foarte important felul în care arată.

Actorul din Vlad ne-a mai dezvăluit și ce poreclă a avut în liceu, legată de faptul că era cu un cap mai înalt decât toți și își aduce aminte cum a câștigat primii bani. Cunoscutul actor ne spune cum nu lipsea nicio fată de la cursurile lui de educație fizică, cât de solicitant este să fii singurul bărbat într-o casă cu patru fete și cât de mult l-a marcat operația suferită acum 5 ani.

Amintiri din copilărie: “Beam lapte de bivoliță proaspăt muls”

Bună, Adi. Spune-mi ce faci acum, în ce proiecte ești implicat.

– Am încheiat filmările la un film, proiect independent, unde interpretez rolul unui cosmonaut. Este primul SF făcut în România, . În rest la ‘Vlad’, la Pro.

Cum a fost copilăria ta?

– Toată copilăria mea a fost memorabilă. Am multe momente frumoase care m-au format, țin minte cum mă ascundeam în nuc și bunica mă chema la masă, sau cum învățasem să fac mitraliere din scânduri. Iarna mă dădeam cu sania pe uliță sau coboram colina din Brașov. Dacă mai prindeam niște studenți să-i cobor, îmi dădeau 5 lei.

Am avut o copilărie fericită, la Brașov, și toate vacanțele le petreceam la Porumbacu, la Sibiu, la casa bunicilor. Stăteam pur și simplu la coada bivoliței, îl așteptam pe bunicul cu oala de lapte cald proaspăt muls din care îmi punea în cană să beau. Îmi aduc aminte o întâmplare din adolescență, m-am dus la București unde aveam o prezentare pentru Cătălin Botezatu, iar după am luat trenul și a doua zi eram pe câmp, culegeam cartofi cu familia.

“Eram marginalizat, îmi spuneau ‘Păluga’ “ își amintește Adi Nartea

Cum a fost relația cu părinții tăi? De cine ascultai mai mult, de mama sau de tata?

– A fost o relație super bună și cea care mă strunea era mama. Ea îmi făcea instrucție chiar dacă tata era cel din cadrul armatei. El era mereu de treabă, maleabil, cumsecade. Îmi amintesc că nu aveam multe restricții, făceam tot ce doream în anumite limite.

Corecția mi-o aplica mama. Singurul meu dezavantaj era că eram cu un cap mai înalt decât toți copiii și eram ușor marginalizat, îmi spuneau ‘Păluga’.

Perioada liceului: “Prostiile au ținut fix până m-am îndrăgostit”

Cum a fost perioada liceului? Erai cuminte sau leaderul clasei?

– Pot să zic că am avut parte de o semi-revelație adolescentină. Eu eram un tip destul de retras, îmi vedeam de sport și de lecții, mă mai înhăităm cu câțiva colegi de clasă pentru prostii, dar asta a ținut fix până m-am îndrăgostit prima oară, în clasa a 9-a sau a 10-a.

Era o colegă de clasă și, datorită ei, am descoperit gelul de păr, scrisul bilețelelor, muzica de dragoste. Datorită acestui fapt am deschis ochii și am fost mai atent la mine, să mă prezint mai bine în clasa unde învăța și ea.

Îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima dată și cum a fost?

– Înainte de liceu mai am o poveste, de a grădiniță. Aveam o colegă de clasa, o chema Tina, era brunetă și tunsă bob. La masa de prânz de la grădiniță, când treceam pe lângă ea, se lăsa pe spate cu scaunul, ca un semn de atenție.

“Când veneam să predau, toate fetele erau prezente, nu lipsea una”

Ce-ți mai aduci aminte din perioada în care ai fost profesor de sport?

– Eu am fost mai mult în practică la facultate, aveam ore când predam la licee, mai mult la liceul pedagogic din Brașov. Unde predam eu și colegii mei erau destule fete, iar șefa de catedră spunea că, atunci când veneam noi, toate fetele erau prezente, nu lipsea una. În rest am fost profesor de squash foarte mult și am exersat tot ce am învățat în facultate. Eu sunt licențiat în educație fizică și sport, deci pot preda bazele multor sporturi.

Adi Nartea, cu sinceritate: “Eu, având o față comercială de la mama natură, eram mereu selectat”

De ce actorie? De la cine simți că ai ‘furat’ mai multă meserie?

– Actoria m-a ales pe mine, nu mi-am dorit niciodată să devin actor. Tot ce s-a întâmplat cu mine a fost la Brașov, am fost racolat de o fată care avea casă de modele și eu aveam o iubită pe care o însoțeam la prezentările de modă.

M-a văzut Catinca Roman și de atunci a început modelling-ul. Mergeam la castinguri pentru reclame. Eu, având o față comercială de la mama natură, am luat foarte multe reclame, făceam mereu naveta. Toți regizorii cu care lucram îmi spuneau să mă apuc de actorie. Eram deja la a doua facultate și nu m-am mai putut duce și la UNATC, dar am făcut toate cursurile care se puteau face pe lângă. Țin minte că stăteam în spate, la UNATC, și furam meserie de la ceilați.

“Mereu mă ‘trag’ de mânecă și de perciuni”

A existat vreun moment în viața ta când ai simțit că celebritatea ți se ‘urcă’ la cap?

– Am simțit că primesc foarte multe lucruri pe care alții nu le-ar primi în mod normal. Așa că mereu mă ‘trag’ de mânecă și de perciuni. Cred că celebritatea trebuie să atragă și o umilință mai mare. Când simt că mi se oferă ceva pentru că sunt recunoscut îmi dau seama că trebuie să compensez prin a fi ok cu oamenii care îmi dau chestia aia, este o responsabilitate. De multe ori aș vrea să stau la coadă, să fiu un om normal dar nu pot decât să mă bucur și să fiu responsabil de faima asta.

Când ai câștigat primii bani din viața ta?

– În facultate, 4 ani am avut bursă. Apoi din promoțiile de la Brașov, am fost hostess la diverse evenimente. Fiind la munte aveam și cu sporturile de iarnă treabă.

Îți mai aduci aminte pe ce i-ai cheltuit?

– Da, țin minte că strânsesem bani și un amic mi-a vândut un ceas, îl adusese tatăl lui din Italia. 30 de mii de lei am dat pe el, adică 300 în banii de azi, dar nu mergea. Mi-a fost rușine să-l dau înapoi așa că l-am păstrat. Altă dată mi-am luat o pereche de adidași de baschet din America. Nu se găseau la noi. Erau cu jumate de număr mai mici și i-am vândut mai departe.

Familistul Adi Nartea: “Mă adaptez eu la cerințele lor, am 4 fete în casă”

Cum este tatăl Adi Nartea? Mai sever, mai permisiv? Ce ai învățat de la fetele tale?

– Tatăl Adi se consideră un norocos, un responsabil și un om care stă să își învețe lecția, de aia . Mă adaptez eu la cerințele lor, fac tot ce pot cu blândețe și, din câte îmi dau seama, are efect. Când o văd pe Mara, care acum are 7 ani, văd multe din mine și încerc să refac momentele în capul meu.

Ce înseamnă Alina pentru ține? Care este primul cuvânt care îți vine în minte atunci când te gândești la ea?

– Este partener, mamă, soție, putere, cam astea îmi vine în minte. Îi mulțumesc că mă susține și că are putere cu copilașii.

Adi Nartea trăiește sănătos: “Nu țin nicio dietă, îmi ascult corpul”

Arăți foarte bine. Ții vreo dietă, faci vreun efort sau pur și simpu îți iese?

– Nu sunt adeptul dietelor, dar am un stil de viață sănătos. Uneori o dietă poate să fie mai nocivă decât o non dietă. Noi nu știm mai bine decât corpul nostru. Am încercat și eu , când am încercat să fac fasting a fost cu recul destul de mare. Orice dietă are un efect de după.

Totuși, ai vreun viciu alimentar la care nu poți renunța?

– Ștrudelul cu mere sau orice plăcintă care are multe mere. În rest am un stil de viață destul de ok, nu fumez și alcool beau numai la ocazii.

Cel mai greu moment: “Operația n-o să mă lase niciodată să uit lucrurile importante”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

– Aici ar fi de scris romane. Îmi aduc perfect aminte de momentul de acum 5 ani de zile când am suferit o intervenție importantă, făcută în Franța. Și care a avut succes că altfel nu vorbeam acum. A fost un moment în care am învățat enorm de multe, am pornit de la zero apoi cu lecția învățată. A fost un moment care n-o să mă lase niciodată să uit lucrurile importante în viață, cum ar fi să zâmbeșți.

Ai vreun regret, personal vorbind?

– Nu am niciun regret pentru că toate lucrurile pe care le-am greșit m-au făcut cel de azi. Dacă regreți ceva din trecut înseamnă că ai rămas acolo. Fiecare întâmplare este o cărămidă la ceea ce sunt azi.

“Sunt împăcat cu mine”

Dacă ar fi s-o iei de la început, există vreo greșeală pe care nu ai mai repeta-o?

– Eu sunt cel de acum, rezultatul tuturor faptelor care s-au întâmplat în trecut, bune sau rele. Aș fi nedrept să spun că aș vrea altceva acum, sunt împăcat cu mine.

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

– Da, să ajung la Holywood și la Londra, să fac un film cu rol principal, să călătoresc în jurul lumii.