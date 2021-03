Adi Petre, chemat de Mutu la naționala de tineret în locul lui Costache! Când a jucat ultima oară sub „tricolor”

Adi Petre prinde în ultimul moment lotul pentru EURO U21, după ce a fost chemat de selecționerul Adrian Mutu în locul lui Valentin Costache, infectat cu coronavirus.

FANATIK a dezvăluit lista absenților lui CFR Cluj, care a fost lovită de ghinion înaintea derby-ului cu FCSB, când nu mai puțin de trei jucători importanți au fost infectați cu COVID-19, printre care și Valentin Costache, care ratează astfel participarea la EURO U21.

Astfej, atacantul celor de la UTA care se resemnase că va rata participarea la un nou turneu final, primește o șansă uriașă din partea selecționerului Adrian Mutu, care însă a declarat de-a lungul timpului că are mare încredere în capacitatea sa de a reveni la forma care i-a adus transferul la FCSB.

Ghinion teribil pentru Valentin Costache! Adi Petre în lotul pentru EURO U21

Federația Română de Fotbal a anunțat în această seară pe site decizia luată de Adrian Mutu, care a fost nevoit să definitiveze lista oficială pentru Campionatul European U21. Valentin Costache ratează astfel șansa de a participa la primul turneu final din carieră, din cauza infectării cu COVID-19.

Duminică tricolorii vor pleca spre Ungaria, așa că Adrian Mutu a trebuit să renunțe definitiv la atacantul lui CFR Cluj, care se afla într-o creștere de formă, după ce în mandatul lui Dan Petrescu a jucat foarte puțin pentru clujeni: „Din păcate, situația lui Valentin Costache, jucătorul lui CFR Cluj, nu s-a ameliorat. Fotbalistul care a marcat golul decisiv de calificare la EURO a acuzat probleme medicale încă de la convocare, dar s-a sperat că starea lui de sănătate îi va permite să participe la Campionatul European. Având în vedere că acest lucru nu s-a întâmplat, selecționerul Adrian Mutu a decis în această seară să îl înlocuiască pe Costache cu Adrian Petre, atacantul de la UTA”, a fost explicația oficială a FRF.

Adrian Petre devine astfel cel de-al șaselea jucător din lotul lui Adrian Mutu (n.r. Andrei Vlad, Radu Boboc, Alex Pașcanu, Darius Olaru, Andrei Ciobanu) care a participat și la Campionatul European U21 din 2019, când a și marcat un gol în meciul disputat împotriva Croației.

Când a jucat ultima oară Adrian Petre la naționala de tineret

Adrian Petre a jucat ultimul meci pentru naționala de tineret pe 19 noiembrie 2019 împotriva Irlandei de Nord, în campania de calificare la Campionatul European, meci încheiat la egalitate, scor 0-0, când a fost titular și integralist: „Vreau să joc cât mai bine, să-mi ajut echipa și să merg la Campionatul European, pentru că e un target pentru mine”, declara Adi Petre după partida cu U Cluj din Cupa României.

Atacantul celor de la UTA are șapte meciuri în acest sezon pentru echipa care l-a lansat în fotbalul mare, însă nu a reușit să spargă gheața, deși a avut o ocazie uriașă cu CFR Cluj: „Are nevoie de o realizare. A avut o ocazie mare cu CFR Cluj și dacă marca asta l-ar fi descătușat și ar fi jucat cu altă încredere. Uneori când îți dorești prea mult, pur și simplu nu îți iese! Rămâne un atacant bun al României care trăiește însă din realizări. Poate ajunge și la echipa națională de seniori”, declara Roland Nagy, fostul jucător și antrenor al UTA-ei într-un interviu pentru FANATIK.

Și antrenorul Laszlo Balint are mare încredere în Adrian Petre și știe cum să îl motiveze pe atacantul de 23 de ani care are 15 meciuri pentru România U21, unde a marcat cinci goluri: „Știe că are calitate, are potențial. Sunt convins că, la un moment dat, cu atitudinea potrivită, aceste calități vor ieși la suprafață. Este pe lista lărgită. Și la el e cumva aceeași discuție care a fost și la Iacob, ceea ce înseamnă că este în vizorul echipei U21. Asta nu trebuie să fie o dezamăgire pentru el, trebuie să fie un stimul”, explica tehnicianul arădenilor la Digi Sport în urmă cu două zile.

„Eu cred foarte mult în el. Are calitate și a arătat asta. Dacă lucrurile nu au mers cum trebuie la FCSB sau în Italia, e un fotbalist bun. El e acasă și UTA i-a oferit posibilitatea de a deschide din nou ușa performanței. Încă e tânăr și are calitatea să revină la forma care l-a propulsat la echipa națională și la FCSB. Eu îl cunosc foarte bine” – Roland Nagy pentru FANATIK