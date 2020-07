Avertismentul oltenilor dacă U Craiova ia titlul: „Suporterii nu vor putea fi opriți” / Adi Popa a luat bătaie de la bodyguarzi în galeria FCSB

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un Live Blog cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și mondial. Sâmbătă se reia Serie A, primul mare campionat închis din cauza COVID-19.

Avertisment oltenilor, în cazul în care Craiova va lua titlul

UPDATE, 6 iulie, ora 11:43 / Silviu Lung Sr. a vorbit despre șansele Craiovei la titlu și consideră că dacă oltenii iau titlul, fanii nu vor putea fi opriți din a ieși în stradă pentru a sărbători:

„Cred că va fi un joc spectaculos între Craiova și FCSB, iar Craiova are prima șansă. Anul acesta e sortit să fie anul Craiovei. Ar fi ceva incredibil. Suporterii nu vor mai putea fi opriți dacă echipa ia campionatul”.

Adi Popa a primit bătaie de la bodyguarzi în galeria FCSB-ului

Adi Popa a povestit cum a luat bătaie de la bodyguarzi, pe vremea când se afla în galeria FCSB-ului, dar a vorbit și despre divizarea dintre Peluza Nord și Peluza Sud:

„Eu am mers de la 8-9 ani la tribuna a doua, după aceea am mers în Peluza Sud. După episodul din 2006 când am fost ciufulit de către bodyguardzi, ne-au alergat pe câmp acolo, ne-au scos acolo în spate.

După am trecut la Nord. Eu consider că și Sud și Nord cântau pentru aceeași echipă. Mai am amici la Sud. Eu susțin și una și cealaltă echipă”, a mai spus Adi Popa pentru GSP.

Florin Prunea îi ia apărarea lui Adrian Mihalcea

Florin Prunea i-a luat apărarea lui Adrian Mihalcea după ce antrenorul „câinilor” l-a schimbat pe puștiul Valentin Borcea după doar un minut de joc: „Nu este bătaie de joc, regula asta e o tâmpenie, e făcută doar pentru a arăta că facem și noi ceva și duce și la treburi de genul ăsta”.

„Eu cred că Adi a vorbit cu copilul, știa, a înțeles. Nu văd niciun fel de problemă. Această regulă nu trebuie impusă. Nu e niciun conducător care să nu vrea jucători tineri în teren, dar nu așa impusă (n.r. regula) cu forța, pentru că nu duce la nimic bun”, a mai spus acesta pentru prosport.ro.

Victor Pițurcă și Cristi Borcea au petrecut împreună

Victor Pițurcă și Cristi Borcea au petrecut împreună la botezul nepotului fostului selecționer al României. Fiul lui Victor Piţurcă, Alex, şi soţia sa, Cristina, şi-au botezat copilul, iar printre invitaţi s-a aflat și fostul șef al lui Dinamo.

În prezent, Victor Pițurcă este liber de contract, în timp ce Cristi Borcea nu mai este implicat în fotbal.