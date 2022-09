Adi Popa a răbufnit după ce CSA Steaua a fost eliminată din Cupa României Betano: ”Unic în istoria fotbalului”

, exilul la Mioveni. Reamintim, trupa lui Oprița este obligată să joace . Pentru Adi Popa, cel mai important jucător al echipei și autor al unicului gol în acest joc, a dat vina pe decizia Comisiei de Disciplină a FRF pentru înfrângere.

”E unic în istoria fotbalului! Sunt curios dacă vin patru etape de suspendare pentru Bosnia, şi suporterii lor s-au bătut aseară”, s-a revoltat Adi Popa

. ”Probabil că lipsa noastră de experiență s-a văzut. Chindia a fost formația mai pragmatică.

Ne pare rău că am pierdut. Știu cât de mult își doreau suporterii să mergem în grupe. Asta e, capul său, trebuie să câștigăm în campionat pentru că asta ne-a mai rămas.

Categoric că am fi vrut să mergem mai departe, în noul format am fi avut 3 meciuri în continuare. Era important pentru noi, pentru băieți. Am fi jucat cu echipe din Liga 1 și am fi căpătat experiență”, a spus Adi Popa.

În plus, jucătorul dă vina și pe lipsa mai multor jucători. Însă consideră că cel mai mult a contat decizia de a juca pe teren neutru partida. Pe care a contestat-o vehement.

”Am avut foarte multe absențe. Pe lângă asta, am fost privați pe nedrept de dreptul de a juca pe Ghencea. Ar fi fost cu totul altceva să jucăm acasă, așa cum impune regulamentul în Cupă, să-ți dispuți meciul pe teren propriu. Noi am jucat la 130 de km depărtare, ceea ce nu mi se pare corect.

Sunt curios dacă va veni de la UEFA acum o suspendare de patru etape pentru Bosnia, pentru că și suporterii ei s-au bătut cu jandarmii la meciul cu România.

Din ce ne-au informat cei de la club am fost privați pe nedrept de disputarea meciurilor pe Ghencea, pentru că în regulament nu aveau niciun punct care să specifice ceea ce s-a întâmplat.

Conducerea clubului nostru nu și-a asumat galeria, au și trimis hârtie la Federație. Asta este România, ce putem să mai facem? E posibil să apară peste o săptămână în care să ne zică ‘ne pare rău, am judecat greșit’. Asta este”, a spus Adi Popa.