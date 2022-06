Adi Popa a refuzat o rivală de moarte: „Nu se punea problema! Mă înjurau toți”

Mijlocașul Clubului Sportiv al Armatei Steaua speră că în următorul sezon echipa sa va avea drept de promovare în prima ligă.

Adi Popa a refuzat o ofertă de la o rivală de moarte

recunoscând că giuleștenii l-au ofertat chiar și după ce promovaseră în prima ligă, până să semneze cu CSA Steaua:

„Am avut și eu o ofertă de la Rapid, dar nu am putut să vin, să fiu înjurat de la început până la final de toată lumea. Noi după ultimul meci cu Hermannstadt am rămas să ne antrenăm, nu am plecat în vacanță, pentru că ni s-a spus că situația e incertă.

Nu s-a putut, s-a jucat barajul și am intrat și noi în vacanță. Am mai fost la echipe la care am fost plătit din bani publici, haideți să ne uităm de unde aveau bani cei de la Clinceni”.

Deși Adi Popa susține că nu ar alege niciodată o rivală a clubului pentru care evoluează, acesta, din postura de jucător la FCSB, a primit salarii și prime substanțiale de la Gigi Becali, fără să aibă o problemă în a alege să semneze cu CSA Steaua, la un an distanță de ultima aventură la FCSB.

Adi Popa a fost jucătorul FCSB-ului în două rânduri, în perioada 2012-2017 și în sezonul 2019-2020, ajungând în toamna anului 2021 la CSA Steaua.

„Eu consider că am jucat pentru Steaua!”, spunea Adi Popa în luna iulie 2020

„S-a spus că eu l-am dat afară pe David Popovici de la Steaua!”

„Noi nu ne gândim la asta, ca grup am fost mulțumiți de sezonul pe care l-am făcut, am luptat cu echipe care aveau În clipa asta nu știm, dar judecând după transferurile făcute, am avea soluții.

Eu am fost la FCSB în 2014, când domnul Becali ne-a spus că nu mai avem ce căuta acolo și am început să ne antrenăm pe la Domnești și pe la Voluntari”, a mai spus Adi Popa, la TV .

de la Steaua pentru a semna cu Dinamo, plecare care s-a petrecut chiar în anul în care Adi Popa a semnat cu CSA Steaua. Conducerea „roș-albaștrilor” nu a avut atunci puterea financiară să îl păstreze pe dublul campion mondial la Budapesta, însă a putut să-i asigure lui Adi Popa un salariu de FANATIK.

„Știam de David Popovici dintr-o conjunctură un pic ciudată. Când am semnat cu CSA, un ziarist a spus că eu l-am dat afară pe David Popovici de la Steaua. Sunt răutăți, am anumiți “prieteni” în presă. S-a spus că bugetul clubului s-a ajustat pentru că am venit eu. Parcă aș fi avut milioane de euro salariu! Chiar și recent s-a spus.

M-a sunat un amic și făcea caterincă de mine la telefon. Da, categoric, din cauza mea a plecat David Popovici de la Steaua, aici a fost problema. Chiar m-am bucurat acum pentru el, am citit că muncește foarte mult, e greu și cu școala, și cu competițiile”, a mai spus Adi Popa.