Adi Popa a vorbit despre retragere după Steaua – FC Voluntari 2-4: „Plec și nu mă mai gândesc la nimic”

Final de sezon în Liga 2. Steaua a cedat acasă cu FC Voluntari, care va merge la barajul de promovare în SuperLiga. Ce a spus Adrian Popa despre echipa sa, dar și despre viitorul său.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
16.05.2026 | 14:40
Ce a spus Adi Popa (37 de ani) despre viitorul său în fotbal.
S-a încheiat sezonul în Liga 2, unde play-off-ul a avut parte de ultima etapă sâmbătă, 16 mai. Steaua, fără drept de promovare și în această stagiune, a cedat acasă cu 2-4 în fața celor de la FC Voluntari, care vor juca barajul pentru accederea în SuperLiga. Adi Popa (37 de ani) a vorbit după meci despre echipa sa, dar și despre ce are de gând să facă de acum înainte. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile.

Concluziile lui Adi Popa după finalul de sezon în Liga 2

Liga 2 a ajuns la final, după un sezon lung și plin de multe evenimente importante. Corvinul a câștigat campionatul și a promovat direct, iar Sepsi va merge și ea direct în SuperLiga după remiza de pe teren propriu cu Chindia. Dâmbovițenii, dar și FC Voluntari, vor juca în barajul de promovare. CSA Steaua nu a avut nici în acest sezon dreptul de a face pasul către prima ligă și a încheiat cu un eșec dur, acasă, în fața ilfovenilor. Adi Popa și-a spus concluziile după meci.

„E dezamăgitor. Nu ne-am atins obiectivul. Noi aveam obiectiv 1-4. Nu m-am uitat la clasament. Ăștia suntem, la un moment dat nu aveam nicio speranță la play-off, iar într-un final am intrat. Mai departe, altcineva trebuie să vă răspundă unde au fost problemele. Eu am încercat să dau totul, mă bucur că am jucat titular în ultimele meciuri. În afară de doi, toți jucătorii sunt pe final de contract. Doar s-a vorbit despre investitori. Atâta timp cât nu este o ofertă concretă… Sunt doar speculații. Dacă sunt serioși, se va face o ofertă. Nu ai o continuitate, dar toți jucătorii care au fost aici au luat bonusul pentru promovare, dar frustrarea e că nu au jucat în Liga 1. Asta e o motivație foarte mare pentru fiecare jucător, să vină, să demonstreze și să meargă mai departe în Liga 1”, a declarat Adrian Popa, după CSA Steaua – Voluntari, 2-4.

Adi Popa a vorbit despre viitorul său la CSA Steaua

Adi Popa, cel care a primit la începutul sezonului o nouă funcție la Steaua, a vorbit și despre viitorul său. Experimentatul fotbalist a spus că se simte capabil, din punct de vedere fizic, să își continue cariera, doar că acum vrea o binemeritată vacanță alături de familie, înainte de a lua orice decizie. „(n.r. Tu ce vei face? Vei mai juca?) Sincer, nu știu ce voi face. Vreau să merg cu familia 2-3 săptămâni, să mă detașez.

Fizic cred că mai pot, am jucat 90 de minute, am dat gol și pasă de gol. Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu (n.r. râde). Aștept această vacanță, să plec undeva și să nu mă gândesc la nimic. Contează cel mai mult și ce se va întâmpla aici!”, a mai spus veteranul „militarilor”.

  • 98 de meciuri a strâns Adi Popa în tricoul lui CSA Steaua
  • 24 de selecții a bifat pentru naționala României

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
