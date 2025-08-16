în cel mai important meci al etapei a treia din Liga 2. Cele două formații nu au reușit să producă spectacol pe gazon, iar atmosfera de pe Arcul de Triumf a fost întreținută de cei 2.000 de fani ai „militarilor”.

Adi Popa nu s-a ferit de cuvinte după remiza cu CS Dinamo: „Noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua”

, Steaua nu a reușit decât un rezultat de egalitate în disputa cu CS Dinamo București, la capătul unui meci lipsit de momente importante de joc.

Asistența de pe stadion a fost una scăzută, iar după minutul 60, Dean Beța, fundașul central în vârstă de 34 de ani de la echipa din Ghencea, s-a lovit foarte puternic la genunchi și .

După fluierul final, Adi Popa a vorbit despre meci, dar și despre situația care este în continuare incertă la clubul din Ghencea. Mai mult decât atât, în timpul flash-interviului, s-a declarat alarma de incendiu, dar problema a fost reglată imediat.

„E frustrant. Toată săptămâna ne-am gândit cum să câștigăm, ne-am antrenat pentru asta, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Am întâlnit un adversar agresiv, competitiv. Eu mi-am dorit să aduc un plus când am intrat, a venit și acea eliminare și asta a fost istoria jocului.

Nu poți să compari, a fost un meci de Liga 2. Cu excepția galeriei noastre, care s-a ridicat la nivelul unui derby Dinamo – Steaua, noi am lăsat de dorit în teren.

În Cupa României avem singurele meciuri oficiale, așa cum le place unora să ne ironizeze. Nu e vina noastră, noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua”.

Adi Popa: „Eu încerc să le insuflu spiritul Stelei celor care vin la prima echipă”

„S-a creat o atmosferă de derby, dar trebuie să păstrăm proporțiile. E greu să vorbesc în fiecare an (n.r. despre promovare). De patru ani și ceva tot vorbesc, obosești la un moment dat. Eu încerc să le insuflu spiritul Stelei celor care vin la prima echipă, să înțeleagă la ce club sunt.

Nu suntem resemnați. Dacă eram resemnați, nu am fi promovat de trei ori în patru ani. Eu zic că noi, jucători și staff, ne ridicăm peste nivelul așteptărilor. Fără drept de promovare, nu e ușor să stai motivat. Noi anul trecut nu am pierdut până în play-off, eram singura echipă din România neînvinsă”, a declarat Adi Popa.