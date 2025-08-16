Sport

Adi Popa nu s-a ferit de cuvinte după remiza cu CS Dinamo: „Noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua”

Adi Popa a vorbit la finalul partidei dintre CS Dinamo și Steaua. Interviul fotbalistului „militarilor” a fost întrerupt la un moment dat de alarma de incendiu. Ce s-a întâmplat după.
Daniel Işvanca, Marian Popovici
16.08.2025 | 21:26
Adi Popa nu sa ferit de cuvinte dupa remiza cu CS Dinamo Noi promovam an de an pe teren dar in august suntem tot in liga a doua
ULTIMA ORĂ
Adi Popa, declarații după CS Dinamo București - Steaua 0-0 FOTO: Fanatik

CS Dinamo București și Steaua au remizat în cel mai important meci al etapei a treia din Liga 2. Cele două formații nu au reușit să producă spectacol pe gazon, iar atmosfera de pe Arcul de Triumf a fost întreținută de cei 2.000 de fani ai „militarilor”.

ADVERTISEMENT

Adi Popa nu s-a ferit de cuvinte după remiza cu CS Dinamo: „Noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua”

Susținută de aproximativ 2.000 de fani pe Arcul de Triumf, Steaua nu a reușit decât un rezultat de egalitate în disputa cu CS Dinamo București, la capătul unui meci lipsit de momente importante de joc.

Asistența de pe stadion a fost una scăzută, iar după minutul 60, Dean Beța, fundașul central în vârstă de 34 de ani de la echipa din Ghencea, s-a lovit foarte puternic la genunchi și a fost nevoie de intervenția de urgență pe gazon a ambulanței.

ADVERTISEMENT

După fluierul final, Adi Popa a vorbit despre meci, dar și despre situația care este în continuare incertă la clubul din Ghencea. Mai mult decât atât, în timpul flash-interviului, s-a declarat alarma de incendiu, dar problema a fost reglată imediat.

„E frustrant. Toată săptămâna ne-am gândit cum să câștigăm, ne-am antrenat pentru asta, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Am întâlnit un adversar agresiv, competitiv. Eu mi-am dorit să aduc un plus când am intrat, a venit și acea eliminare și asta a fost istoria jocului.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Nu poți să compari, a fost un meci de Liga 2. Cu excepția galeriei noastre, care s-a ridicat la nivelul unui derby Dinamo – Steaua, noi am lăsat de dorit în teren.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul divorțului verii din România!
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul divorțului verii din România!

În Cupa României avem singurele meciuri oficiale, așa cum le place unora să ne ironizeze. Nu e vina noastră, noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua”.

ADVERTISEMENT

Adi Popa: „Eu încerc să le insuflu spiritul Stelei celor care vin la prima echipă”

S-a creat o atmosferă de derby, dar trebuie să păstrăm proporțiile. E greu să vorbesc în fiecare an (n.r. despre promovare). De patru ani și ceva tot vorbesc, obosești la un moment dat. Eu încerc să le insuflu spiritul Stelei celor care vin la prima echipă, să înțeleagă la ce club sunt.

Nu suntem resemnați. Dacă eram resemnați, nu am fi promovat de trei ori în patru ani. Eu zic că noi, jucători și staff, ne ridicăm peste nivelul așteptărilor. Fără drept de promovare, nu e ușor să stai motivat. Noi anul trecut nu am pierdut până în play-off, eram singura echipă din România neînvinsă”, a declarat Adi Popa.

Adi Popa dupa CS Dinamo - Steaua 0-0

VfB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Cum arată echipele...
Fanatik
VfB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Cum arată echipele de start
Rodion Cămătaru i-a analizat pe Assad și pe Nsimba, cei doi atacanți ai...
Fanatik
Rodion Cămătaru i-a analizat pe Assad și pe Nsimba, cei doi atacanți ai Craiovei: „El e mai pe stilul meu”
Live video Liga 2, etapa 3. ZERO pe linie în așa-zisul derby CS...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. ZERO pe linie în așa-zisul derby CS Dinamo – Steaua. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Românul care a făcut peste 1.000.000 de dolari în Bahamas nu are dubii:...
iamsport.ro
Românul care a făcut peste 1.000.000 de dolari în Bahamas nu are dubii: 'Imaginea lui Ion Țiriac nu o să o aibă niciun președinte al României în următorii 100 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!