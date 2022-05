Adi Popa anunță că CSA Steaua are ca obiectiv promovarea în sezonul viitor: „Vor mai veni 3-4 jucători și ne putem bate la primele două locuri”

că CSA Steaua nu poate merge la baraj, însă conducerea „militarilor” face acuzații extrem de grave la adresa acestora și cer o .

Adi Popa speră în continuare că Steaua va juca barajul: „Noi suntem pregătiți. Mai sunt cinci zile până la meci”

este extrem de dezamăgit că CSA Steaua nu poate promova în Casa Pariurilor Liga 1, iar asta a afectat și jocul roș-albaștrilor în acest final de sezon.

ADVERTISEMENT

„Noi, ca jucători, am făcut tot ce a depins de noi. E mai greu să te motivezi când auzi toată ziua că n-ai drept de promovare. Primele trei au jucat pe prime care nu se dau nici la Liga 1. Consider că am ținut destul de aproape de ei.

Noi suntem pregătiți pentru baraj, am arătat pe teren, dar nu mai depinde de noi, depinde de cei din club. Mai sunt cinci zile până la meci, e posibil orice, să ne aducem aminte că o echipă a jucat trei etape și apoi a intrat alta”.

ADVERTISEMENT

Adi Popa anunță transferuri noi la CSA Steaua: „Dacă obiectivul va fi promovarea, vor mai veni 3-4 jucători”

e sigur că Steaua poate termina pe locul unu sau doi în cazul în care vor mai veni câteva întăriri la echipă:„Dacă obiectivul va fi promovarea, vor mai veni 3-4 jucători și ne putem bate la primele două locuri, n-am mai discuta de baraj.

Nu se știe cum se va aborda sezonul, sunt lucruri care țin de conducere”, a declarat , pentru .

ADVERTISEMENT

Suporterii CSA Steaua, ironii la adresa celor de la FCSB după ce au ratat din nou titlul: „Doliu în Berceni și la palatul din Pipera”

Suporterii de la Peluza Sud Steaua , care rămâne fără titlul în Casa Pariurilor Liga 1 de șapte ani de zile: „Doliu în Berceni și la palatul din Pipera. Încă un an de secetă pentru societatea comercială uzurpătoare fc fcsb S.A ce pretinde în mod ilegal că are de-a face cu cel mai titrat club de fotbal din România, Steaua București!

Nimic mai fals. Nu ați fost, nu sunteți și nu veți fi niciodată Steaua. Steaua înseamnă CSA! Steaua joacă în Ghencea. #fcsbNUesteSTEAUA #fcsbisnotSteaua”.

ADVERTISEMENT

Nici Mihai Stoica nu a scăpat de ironiile suporterilor de la Peluza Sud Steaua, cu care se află în conflict de mai mulți ani.

ADVERTISEMENT

CSA Steaua a terminat pe locul patru (50 de puncte) în Liga 2, cu șase puncte peste Concordia Chiajna, echipa care va merge la baraj și la nouă puncte de ultima clasată din play-off, Unirea Slobozia. Petrolul a câștigat campionatul cu 63 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj va merge la baraj după ce a terminat pe locul trei, la patru puncte de Hermannstadt (61 de puncte).