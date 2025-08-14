Sport

Adi Popa are o nouă funcție la Steaua: ”Îmi doream să fac acest pas!”

Adi Popa nu și-a agățat deocamdată ghetele în cui, dar se pregătește de momentul în care o va face și a acceptat o funcție în cadrul clubului Steaua.
Traian Terzian
14.08.2025 | 15:46
Adi Popa are o noua functie la Steaua Imi doream sa fac acest pas
Adi Popa a primit o nouă funcție la Steaua. Sursă foto: George Ilinca/SPORT PICTURES

Deși a ajuns la 36 de ani, Adi Popa a luat hotărârea să continue cu fotbalul și și-a prelungit contractul cu Steaua. Dar, în același timp, el a primit și o funcție în club urmând să colaboreze cu legendarul Ștefan Iovan.

Ce funcție a primit Adi Popa la Steaua

Clubul Steaua și-a anunțat staff-ul tehnic de la Academie pentru sezonul 2025-2026, iar Adi Popa este trecut ca antrenor alături de alți foști fotbaliști precum Laurențiu Diniță, Vasile Aelenei sau Radu Troi.

Fostul fundaș George Ogăraru va fi managerul sportiv al acestui proiect, Ștefan Iovan va fi șeful programului de dezvoltare, Iulian Miu va fi unul dintre team manageri, iar Sorin Popescu va fi coordonatorul Academiei.

”Eu îmi doream să fac pasul către administrativ, iar propunerea a venit din partea lui Cian (n.r. – Andrei Cian, șeful secției de fotbal de la CSA Steaua București)”, a declarat Adi Popa, pentru digisport.ro.

Se va ocupa de integrarea tinerelor talente

În ciuda faptului că a avut gânduri de retragere în vară, Adi Popa a mărturisit că își va continua în paralel și cariera de fotbalist și în timpul liber va merge la Academie pentru a urmări dezvoltarea tinerilor jucători.

”Sunt coordonator alături de Fane Iovan pe ultimele trei grupe de vârstă, adică cele mai mari. Tineretul, U17 și U16. Voi continua și ca jucător, categoric. Voi continua ca fotbalist, iar în timpul liber sau după antrenament, voi merge și acolo. Prin experiența pe care o am ca jucător mă voi ocupa și de partea aceasta.

Rolul meu este de coordonator, dar eu mă ocup în special de integrarea celor care vin la echipa mare din academie. Chiar mi-am luat în cantonament un coleg de cameră născut în 2009, pe Rotaru. Anul acesta de asta mă voi ocupa mai mult de cei care fac pasul la echipa mare”, a spus el.

