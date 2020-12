Adi Popa, avertisment dur pentru FCSB: „Dacă merg cu mine la TAS, riscă alte chestii”

Adi Popa are o sentinţă definitivă favorabilă în procesul cu FCSB pe tema perioadei de şomaj tehnic, dar nu a primit niciun ban din partea clubului, pentru că nu există motivarea deciziei. Formaţia lui Gigi Becali este obligată să plătească după publicarea motivării. Dacă nu o va face, Adi Popa ameninţă cu TAS-ul.

Fotbalistul de bandă s-a despărţit de clubul roş-albastru la finalul lunii iunie, când i-a expirat contractul. Dar înainte de acest moment, în plină criză pandemică, a fost băgat discreţionar în şomaj tehnic de Gigi Becali, fapt care i-a scăzut veniturile cu peste 90%.

Adi Popa, la fel ca Alexandru Stan sau Marko Momcilovici, aflaţi în aceeaşi situaţie, a dat în judecată clubul pentru recuperarea sumelor neprimite conform contractului şi a câştigat procesul.

Adi Popa: „Nu mi se pare normal să ţi se reducă salariul cu peste 90%“

„Șomajul tehnic era de 22 de milioane (n.r. – 2.200 de lei, aproximativ 450 de euro). Ciudată această chestie cu șomajul, duce spre SF ce se întâmplă la noi, în România. Nu mi s-ar părea normal, chiar dacă ar fi legal, să ți se reducă salariul cu peste 90%, e incredibil.

Am câștigat jumătate din bani în prima instanță, iar în a doua am câștigat restul. Dar sunt două luni de când nu am primit motivarea. Am câștigat, dar nu știu ce am câștigat.

Am câștigat restul banilor, dar clubul nu plătește până nu vine motivarea. Nu înțeleg cum se judecă. Am câștigat ceva, dar nu știu ce (râde). Sunt reprezentat de AFAN, însă n-au ce să facă, până nu se dă motivarea“, a precizat Adi Popa la Digisport.

Adi Popa: „Decizia nu mai poate fi atacată. Pot merge și la TAS, dar trebuie să plătească înainte“

În momentul de faţă, Adi Popa are o sentinţă favorabilă, publicată deja. Dar îi lipseşte motivarea acelei decizii. Odată cu publicarea acesteia, FCSB are la dispoziţie 30 de zile în care să achite toată suma către fotbalist.

Decizia la instanţele românesşti este definitivă. Ea mai poate fi atacată doar la o instanţă superioară, internaţională. La Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Dar asta ar presupune un alt proces, pe care Adi Popa a spus că şi-l doreşte, iar FCSB trebuie să plătească oricum pe baza hotărârii luate de comisiile din Ţară.

„Decizia nu mai poate fi atacată, e ultima instanță. Momcilovic a câștigat de ceva timp la FIFA, pe aceeași speță, dar n-am mai vorbit cu el. Sper să vină motivarea repede, FCSB are de atunci 30 de zile să mă plătească, dar să mă dea și la TAS. Dacă merg la TAS, riscă și alte chestii. Dacă mă dau la TAS, e alt proces, dar trebuie să plătească înainte“, a mai spus fotbalistul.

