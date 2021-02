Adi Popa, cel mai bun om al Clinceniului în victoria cu FCSB. „Disciplina a făcut diferența!”

Academica a câștigat în premieră în fața FCSB, în Liga 1, iar Adi Popa a fost declarat omul meciului. Atacantul nu consideră o surpriză rezultatul de duminică și a dezvăluit secretul succesului.

Cu patru jucători care au cunoscut gloria în tricoul „roș-albastru”, Academica Clinceni a triumfat pe Arena Națională și pune, momentan, în pericol supremația FCSB în campionat.

Până la acest meci, ilfovenii aveau o singură victorie în 2021.

Adi Popa a fost omul meciului și spune că victoria nu e surprinzătoare

La finalul partidei dintre Academica și FCSB, Adi Popa a fost declarat ”Omul meciului”. Fotbalistul cu opt trofee în palmares, toate cucerite în tricoul roș-albastru, spune că succesul actualei sale echipe nu trebuie să mire pe nimeni: ”Disciplina a făcut diferența, nu e nicio surpriză”, a spus Popa, omul care a câștigat recent un litigiu cu fosta lui echipă.

Foștii săi colegi din ultima perioadă de glorie a FCSB, Raul Rusescu și Florin Gardoș, au explicat cum s-a impus Academica în fața liderului din Liga 1.

”I-am studiat bine, am știut care sunt minusurile lor, plusurile lor. Defensiv am jucat bine azi. Noi am mai făcut meciuri foarte bune, la fel ca azi și în turul campionatului. Am început returul mai greu, dar ne revenim încet, încet, nu e o mare surpriză”, a spus Florin Gardoș.

”Eu am fost accidentat o perioadă și am avut poftă de fotbal, am vrut să marchez în seara asta, dar nu a fost să fie. Nu am nicio problemă cu nimeni de la FCSB. Victoria este importantă pentru că ne dă moral. Este o victorie frumoasă împotriva principalei candidate la titlu. O echipă care joacă fotbal”, a completat Raul Rusescu.

Raul Rusescu și Florin Gardoș, copleșiți de amintiri

Foștii jucători ai FCSB, în prezent legitimați la Academica, au dezvăluit că au fost mai copleșiți de amintiri decât de emoția unui meci contra liderului Ligii 1.

”Vă dați seama că a fost o întâlnire specială, e prima oară când am jucat împotriva fostei mele echipe. Am devenit puțin melancolic, a trăit momente minunate la FCSB, meciul cu Ajax, trofee, cele mai frumoase amintiri din cariera mea se leagă de FCSB”, a rememorat Gardoș.

”Sunt amintiri care mă fac să fiu mândru, amintiri care m-au definit, care m-au făcut persoana care sunt acum. Îmi amintesc de multe goluri, de multe victorii și tot ce a însemnat FCSB. Eu cred că FCSB poate câștiga campionatul, practică un joc frumos, direct, au jucători care pot să facă diferența”, a adăugat Rusescu.