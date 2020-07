Adi Popa despre FCSB: „Sunt singurul vinovat, că am acceptat să vin“

Adi Popa a făcut mai multe dezvăluiri după ce a plecat de la FCSB. Invitat la o emisiune sportivă el a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui la clubul lui FCSB.

Mijlocaşul de bandă a povestit ce salariu primea de la FCSB, dar şi suma la care a renunţat pentru a reveni la echipa condusă acum de Bogdan Vintilă.

FCSB nu a pierdut nicio partidă în care Adi Popa a fost titular, iar cu el în teren „roş-albaştrii“ au cedat de trei ori, Motoreta intrând pe parcursul jocului, cu Dinamo chiar când formaţia lui era în inferioritate numerică.

Adi Popa: „Primeam 15.000 de euro de la FCSB, în media echipei“

„Eu am renunţat la o parte din bani. Reading îmi plătea o parte, FCSB altă parte, dar am renunţat la 180.000 de euro.

Am jucat la început, până au revenit accidentaţii. Cei cu care mă luptam sunt printre cei mai buni prieteni ai mei. Sunt băieţi de caracter.

Sunt singurul vinovat, că am acceptat să vin. Am dat primul cu Viitorul. Cu mine în teren FCSB nu a pierdut niciun meci. Şi mie mi s-a reproşat că cu Adi Popa în teren se pierde campionatul.

Salariul meu plătit de FCSB e în media echipei. Primeam 15.000. Am fost în medie. Sunt jucători şi mai bine plătiţi. Am avut oferte şi din altă parte, dar am ales o echipă pe care am ajutat-o în trecut şi care m-a ajutat pe mine.

Mi-e greu să înţeleg discursul patronului,pentru că el mi-a spus să merg la tribunal. Am vorbit la telefon. Mi-a vorbit pe un ton prietenesc, de Paşte. Apoi am primit nişte hârtii că sunt în şomaj, fără să negocieze cineva cu mine.

Aveam o înţelere pe 2 ani cu FCSB. Când terminam contractul de împrumut de la Reading, mai aveam un contract pe un an, dar nu a fost semnat şi înregistrat.

Au spus cuvinte grele despre mine, care m-au deranjat. M-au denigrat. Nu mi-au picat foarte bine, pentru că mama a avut probleme de sănătate. Era afectată, ca orice părinte. S-a întâmplat încă din iarnă şi ea îşi făcea griji.

Cu mine s-au în teren s-au pierdut doar 3 meciuri, în toate am intrat pe parcurs. Cu mine titular, nu s-a pierdut niciunul. Nu este meritul meu, că este un sport de echipă, dar aşa stau lucrurile“, a spus Adi Popa la Digisport.

„Eu consider că mi-am făcut treaba. Tot ce a depins de mine. A fost interviul cu Chindia şi am fost amendat. Narcis Răducanue martor. Domnul Argeş mi-a spus că intru în polemică cu dumnealui. Au fost două săptămâni înainte de meciul cu Chindia. M-a întrebat dacă pot să joc stânga. M-am pregătit, iar când a venit echipa nu eram titular, deşi mi-a spus că o să joc. Domnul Vintilă şi domnul Tudor au mers la patron să mă amendeze după acel interviu“

„La antrenamente, eram trimis în spatele porţii, deşi erau mulţi juniori care participau cu echipa. Eram mulţi în spatele porţii. Era şi Hora care a ieşit şi a spus public. Nu se poate întâmpla aşa cu un jucător de naţională, de 32 de ani. Aveam ‘gaşca’ mea cu Hora, Vână, Belu, Tsoumou, Harlem…“

Adi Popa: „Am intrat pe teren fără să primesc indicaţii“

„Mi s-a îmtâmplat să intru fără să primesc indicaţii. Am întrebat de mai multe ori, dar nu mi s-a răspuns. În teren, mi-au spus Tănase şi Pintilii ‘Du-te vârf!’. Şi m-am dus atacant“.

„MM e prezent la fiecare antrenament. Se implică, dă sfaturi. Dar el are nişte probleme cu fiica sa. Doar că acum implicarea patronului e şi mai mare şi d-aia nu pare că se mai implică MM. Nu ştiu ce face domnul Tudor la echipă. Am vorbit cu dânsul, dar nu ştiu care e fişa postului. La un moment dat, de arbitra la miuţe. Dar la cererea grupului, n-a mai participat, că mai rău ne inflama“.

„Domnul Argeş, la Concordia era sufletul vestiarului. Chiar m-am bucurat că e la FCSB. Îl ştiam altfel şi credeam că o să fie un avantaj. Dar acum este altfel. Acum era în altă postură. de principal, şi trebuia să ţină grupul. Dacă era corect cu mine de la al doilea meci, îj puteam ajuta şi mai mult. De la primul interviu, după meciul cu Viitorul s-a luat de mine. La viza medicală, mi s-a dat o greutate optimă de 78 de kilograme. Dar ajungea la patron veste că am kilograme în plus. Am avut unul singur când am revenit. După aceea nu a mai fost cazul. La FCSB, se face cântarul în fiecare săptămână. Să ia datele şi să le verifice“.

„Mi-ar fi uşor să-l critic pe antrenorul Vintilă. Aş fi subiectiv. Dar, din punctul meu de vedere, pe un antrenor îl arată rezultatele şi cu asta am spus tot“.

„E diferenţă între FCSB de acum şi cel din trecut. De la rezultate până la implicarea patronului. Atunci concurenţa era loială. Dacă antrenorul voia să joace cu mine şi eu nu primeam acceptul…“

„Nu ştiu dacă anumiţi jucători au fir direct cu patronul. Nu cred. Sunt prieten cu Tănase şi nu cred că el îl poate suna pe Gigi Becali“

„Sunt neplătit din luna martie. 14 zile din martie. Ieri am primit şomajul pe mai, aprilie a dispărut. Mă judec pentru 55.000 de euro. Nu pe mărunţiş aşa cum a spus domnul Helmuth mai demult. Îmi pare rău că a plecat. Era unul dintre puţinii stelişti“