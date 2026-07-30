Sport

Adi Popa, dezlănțuit: a sărit la bătaie și a creat haos pe teren: „Bă, vrei să nu mai ieși de aici viu?”

Adi Popa, așa cum nu l-ai mai văzut. Fostul fotbalist de la FCSB și Steaua a fost implicat într-un moment tensionat pe teren. Totul s-a petrecut la o competiție de minifotbal.
Mihai Dragomir
30.07.2026 | 16:15
Adi Popa dezlantuit a sarit la bataie si a creat haos pe teren Ba vrei sa nu mai iesi de aici viu
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Adi Popa, bătaie pe teren la minifotbal. Foto: Captură video ProSport / Colaj FANATIK.
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Adi Popa s-a despărțit pentru a doua oară de Steaua în vara acestui an. La 38 de ani, fostul campion al României nu poate sta departe de gazon, astfel că își ocupă timpul liber cu minifotbal. Recent, el a fost protagonistul unui moment violent chiar în cadrul unei competiții de acest gen.

Adi Popa a sărit la bătaie. Scene violente

Dezamăgit la finalul sezonului trecut și cu gânduri de retragere, Adi Popa s-a despărțit oficial de Steaua în luna iunie a acestui an. Totuși, el nu se poate abține să nu aibă mingea la picior, astfel că frecventează turnee de minifotbal. Recent, în timpul unui meci din cadrul competiției Victory Cup, fostul campion al României a sărit la bătaie.

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La minifotbal, el evoluează pentru MFC Garaje. Deși echipa lui s-a impus cu 6-3 în fața celor de la Luxury Râmnicu Vâlcea, Adi Popa nu a dat înapoi de la bătaie în repriza secundă. Tensiunea acumulată pe teren a degenerat, iar fostul internațional și-a pierdut cumpătul. După împinsături și un schimb de replici la mijlocul terenului, acesta s-a dezlănțuit.

Momentul a fost filmat, iar pe înregistrare se aude cum fostul mijlocaș al Stelei lansează o amenințare dură către un adversar: „Bă, voi vreți să nu mai plecați de aici? Bă, vrei să nu mai ieși de aici viu?!, Bă, vrei să nu mai ieși?!”, potrivit ProSport. Vezi video aici.

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Adi Popa bătaie Victory Cup
Adi Popa, bătaie pe teren la minifotbal. Foto: Captură video ProSport / Colaj FANATIK.

Adi Popa consideră că mai poate juca fotbal profesionist

Lansat în cariera de fotbalist în 2006 la CS Buftea, Adi Popa a început să cunoască succesul odată cu transferul la FCSB, în vara anului 2012. La echipa patronată de Gigi Becali, el a câștigat nu mai puțin de 8 trofee. A bifat experiențe în străinătate la Reading, Al-Taawoun și Ludogorets, cu care a fost campion al Bulgariei în sezonul 2018/2019.

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După cele mai recente aventuri din România, unde mai îmbrăcat tricourile celor de la FC Voluntari, Academica Clinceni și Concordia Chiajna, el s-a identificat mai mult cu Steaua, club pentru care a evoluat în două perioade diferite. La finele sezonului trecut din Liga 2, Adi Popa mărturisea că mai poate juca fotbal la nivel înalt. „Fizic cred că mai pot. Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu (n.r. – râde)”, afirma fotbalistul român.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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