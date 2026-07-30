Adi Popa, dezlănțuit: a sărit la bătaie și a creat haos pe teren: „Bă, vrei să nu mai ieși de aici viu?”

ADVERTISEMENT

Adi Popa s-a despărțit pentru a doua oară de Steaua în vara acestui an. La 38 de ani, fostul campion al României nu poate sta departe de gazon, astfel că își ocupă timpul liber cu minifotbal. Recent, el a fost protagonistul unui moment violent chiar în cadrul unei competiții de acest gen.

Adi Popa a sărit la bătaie. Scene violente

și cu gânduri de retragere, în luna iunie a acestui an. Totuși, el nu se poate abține să nu aibă mingea la picior, astfel că frecventează turnee de minifotbal. Recent, în timpul unui meci din cadrul competiției Victory Cup, fostul campion al României a sărit la bătaie.

ADVERTISEMENT

La minifotbal, el evoluează pentru MFC Garaje. Deși echipa lui s-a impus cu 6-3 în fața celor de la Luxury Râmnicu Vâlcea, Adi Popa nu a dat înapoi de la bătaie în repriza secundă. Tensiunea acumulată pe teren a degenerat, iar fostul internațional și-a pierdut cumpătul. După împinsături și un schimb de replici la mijlocul terenului, acesta s-a dezlănțuit.

Momentul a fost filmat, iar pe înregistrare se aude cum fostul mijlocaș al Stelei lansează o amenințare dură către un adversar: „Bă, voi vreți să nu mai plecați de aici? Bă, vrei să nu mai ieși de aici viu?!, Bă, vrei să nu mai ieși?!”, potrivit . Vezi video .

ADVERTISEMENT

Adi Popa consideră că mai poate juca fotbal profesionist

Lansat în cariera de fotbalist în 2006 la CS Buftea, Adi Popa a început să cunoască succesul odată cu transferul la FCSB, în vara anului 2012. La echipa patronată de Gigi Becali, el a câștigat nu mai puțin de 8 trofee. A bifat experiențe în străinătate la Reading, Al-Taawoun și Ludogorets, cu care a fost campion al Bulgariei în sezonul 2018/2019.

ADVERTISEMENT

După cele mai recente aventuri din România, unde mai îmbrăcat tricourile celor de la FC Voluntari, Academica Clinceni și Concordia Chiajna, el s-a identificat mai mult cu Steaua, club pentru care a evoluat în două perioade diferite. La finele sezonului trecut din Liga 2, Adi Popa mărturisea că mai poate juca fotbal la nivel înalt. „Fizic cred că mai pot. Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu (n.r. – râde)”, afirma fotbalistul român.

ADVERTISEMENT