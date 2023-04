Adi Popa, dezlănțuit înainte de CSA Steaua – Dinamo: „Nu credeam că termină sezonul”

Adi Popa încă de la finalul remizei CSA Steaua – Poli Iași, scor 2-2. Fotbalistul echipei antrenate de Daniel Oprița a lansat o nouă serie de replici dure la adresa rivalilor înaintea derby-ului din Ghencea programat marți, 18 aprilie, ora 19:00.

Adi Popa, dezlănțuit înaintea derby-ului CSA Steaua – Dinamo: „E o surpriză că au ajuns în play-off”

Adi Popa se așteaptă și o vede favorită pe Dinamo la câștigarea meciului direct, potrivit ultimelor rezultate. Totuși, fotbalistul Stelei nu a ezitat să o „înțepe” pe gruparea antrenată de Ovidiu Burcă, despre care a spus că nu se aștepta să încheie sezonul din cauza problemelor financiare.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat și la meciul din sezonul regulat cred că atmosfera a fost cu mult peste partidele din Liga 1. Am înțeles că s-au vândut peste 15.000 de bilete. Nu au cum să fie mai mulți dinamoviștii. Sperăm să se epuizeze toate biletele.

Dacă judecăm după ultimele rezultate trebuie să fim corecți și să admitem că Dinamo e favorită. Am avut niște sincope, iar ei vin pe un fond bun. Sincer, eu nu mă așteptam ca ei să ajungă în iarnă din motive financiare. E o surpriză că au ajuns în play-off și că vor să se bată la promovare. Credeam că nu termină sezonul”, a declarat Adi Popa, potrivit .

„Când eram la FCSB și poate ne numeam Steaua ai vrut să zici”

Adi Popa l-a contrat la începutul săptămânii pe Ovidiu Burcă. Antrenorul lui Dinamo a precizat că pentru el FCSB este continuatoarea Stelei. Întrebat despre derby-urile Steaua – Dinamo de pe vremuri, Adi Popa a avut un nou mesaj tranșant.

„O să fie un meci foarte disputat, într-o atmosferă foarte frumoasă. Vă dați seama că ne dorim să câștigăm. (n.r. diferență mare față de un meci Dinamo – Steaua de pe vremea când jucai la Steaua). Joc la Steaua, de pe vremea când eram FCSB și poate ne numeam Steaua ai vrut să zici. De ce să fie diferență mare?

Bine, ei și pe atunci tot obiectiv salvarea de la retrogradare aveau. Nu prea ne-am întâlnit în play-off. Da, primul meci cu Dinamo a fost pe Arena Națională, când am câștigat cu ei 3-1 după ce ne-au condus cu 1-0 la pauză”, a mai spus fotbalistul în vârstă de 34 de ani.

Dinamo, susținută de peste 5.000 de fani la meciul cu CSA Steaua

Fanii lui Dinamo s-au mobilizat pentru partida cu CSA Steaua programată în a patra etapă a play-off-ului din Liga 2 Casa Pariurilor. Suporterii „câinilor” au epuizat cele 5.000 de bilete alocate de organizatori oaspeților și au cerut alte 2.000 de tichete în plus.

Totuși, cererea a fost refuzată de gazde. Potrivit unui comunicat emis de AS47, până ieri, suporterii echipei gazdă ar fi achiziționat peste 15.500 de bilete. Astfel, până la startul partidei în tribunele arenei Ghencea sunt așteptați peste 20.000 de fani. „Peste 15.500 de bilete vândute, cu 5 zile înainte de meci!

Vom trece de 18.000, câți am fost în sezonul regulat pe Arena Națională, ceea ce înseamnă că Steaua vs Dinamo are șanse să devină meciul cu cea mai mare asistență din istoria Ligii a II-a”, este anunțul făcut de .