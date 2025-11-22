Sport

Adi Popa, distrus de fostul său coleg de la FCSB: “Foarte slab ca fotbalist. Sunt mai bun ca el la orice oră a zilei!”

Adi Popa a fost făcut praf de un fost atacant al roș-albaștrilor, cu care a împărțit același vestiar, timp de un sezon, la FCSB. Cine l-a atacat pe fostul internațional român, poreclit Motoreta grație vitezei.
Răzvan Scarlat
22.11.2025 | 19:27
Adi Popa, făcut praf de un fost coleg de la FCSB. Sursa foto: sportpictures.eu
După mai multe sezoane în care a jucat la nivel înalt, Adi Popa s-a retras în Liga 2, unde evoluează pentru CSA Steaua. Cu FCSB, mijlocașul a câștigat nu mai puțin de opt trofee (trei titluri, două Cupe ale României, Cupa Ligii în două rânduri, o Supercupă). Palmaresul nu-l impresionează, însă, pe unul dintre foștii săi coechipieri. Cei doi au fost colegi la roș-albaștri timp de un an, însă pare că nu s-au avut deloc la inimă.

Adi Popa, făcut praf de Gregory Tade. Ce a spus francezul

Retras din fotbal în anul 2023, Gregory Tade, jucător al FCSB-ului în sezonul 2015-2016, l-a făcut praf pe Adi Popa, în condițiile în care cei doi nici măcar nu erau rivali pe post. Francezul evolua ca atacant, în timp ce românul ca extremă. Tade este de părere că Popa, în afara vitezei, nu a avut nicio calitate.

Sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. Doar viteza e de el. A fost foarte slab ca fotbalist. Tactic și ca fotbalist complet e sub Hamroun, Deac, chiar și sub Chipciu. Sunt foarte mulți jucători mai buni decât el, chiar dacă viteza lui a fost o armă importantă”, a spus Gregory Tade, conform sport.ro.

Câți bani a plătit Gigi Becali pentru Gregory Tade

La FCSB, Gregory Tade a marcat șapte goluri în 37 de partide în toate competițiile. Atacantul s-a făcut remarcat la CFR Cluj, unde a punctat de 23 de ori în 57 de meciuri.

Evoluțiile convingătoare ale francezului l-au determinat pe Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, să scoată din buzunar suma de 500.000 de euro. Tade a semnat cu FCSB în vara anului 2015, după două sezoane petrecute în Gruia.

Adi Popa, cel cu care Gregory Tade a dat recent de pământ, era, la momentul respectiv, titular de drept la roș-albaștri. Cei doi au fost colegi un singur sezon, 2015-2016. După un an, atacantul a fost dat afară de Gigi Becali. În schimb, Adi Popa a rămas. Pentru FCSB, Motoreta a reușit 28 de goluri și 48 de assist-uri în 230 de partide. În 2017, a semnat cu Reading, unde a dezamăgit profund.

În noiembrie 2018, Tade a ajuns la Dinamo, dar a plecat după doar două luni. Accidentat fiind, nu a jucat niciun minut pentru “câini”.

