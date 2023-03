Adi Popa, explicații pentru numărul mic de spectatori de la CSA Steaua – Unirea Dej 3-0: ”Noi jucăm doar în timpul săptămânii”

Formația lui Daniel Oprița , după autogolul lui Gabriel Buta și reușitele lui Tsvetelin Chunchukov și Atanas Trică, și este lider în play-off.

Adi Popa lămurește situația numărului mic de spectatori de la CSA Steaua – Unirea Dej

La finalul partidei CSA Steaua – Unirea Dej 3-0, din prima etapă a play-off-ului din Liga 2 Casa Pariurilor, Adi Popa a încercat să explice numărul mic de spectatori din tribunele arenei din Ghencea și a dat vina ba pe programare, ba pe vreme.

”Nu știu dacă au fost 900 sau mai mulți, dar noi jucăm doar în timpul săptămânii, când multă lume e la muncă. Toată săptămâna a fost soare, numai astăzi a plouat. Ne bucurăm că le-am oferit un spectacol și o victorie celor care au venit. Au venit în frig, în ploaie și ne-au susținut, pentru asta le mulțumim”, a declarat Popa.

Referitor la victoria categorică obținută în fața celor de la Unirea Dej, jucătorul supranumit ”Motoreta” consideră că formația sa a dominat întâlnirea de la un capăt la altul și nu se poate pune sub semnul întrebării succesul.

”Un meci greu, disputat, pe care noi ni l-am făcut ușor prin maniera în care l-am abordat. Consider că nu există niciun dubiu asupra câștigătoarei. Am controlat de la un capăt la altul și puteam să mai înscriem. Tot timpul e loc de mai bine, dar, când câștigi cu 3-0 în play-off, nu are cum să nu fie bine”, a spus el.

Adi Popa a așteptat cu sufletul la gură decizia ÎCCJ

În final, Adi Popa a dezvăluit că a fost toată ziua conectat în așteptarea deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la palmaresul pe care și-l dispută CSA Steaua și FCSB, dar a precizat că venind ora meciului s-a concentrat doar pe joc.

”Sincer, da, până când am intrat în programul de meci m-am uitat la ce se întâmplă la instanță. După, nu m-a mai interesat, m-am gândit la meci”, a afirmat fotbalistul de la Club Sportiv al Armatei.

Instanţa a decis , disputat între CSA Steaua şi FCSB. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fixat data de 28 martie pentru următorul termen.

Într-o primă fază, Curtea de Apel a decis că celor de la CSA le va reveni palmaresul din perioada 1947-1998, iar celor de la FCSB le revine palmaresul din 2003 și până în prezent. Curios este că între 1998 și 2003 este o situație neclară și palmaresul nu revine nimănui.