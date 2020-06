Adi Popa continuă la FCSB încă o lună doar dacă Gigi Becali îi dă 25.000 de euro! Exclusiv

Adi Popa a fost poate cel mai bun jucător al celor de la FCSB în prima manșă a semifinalei cu Dinamo. Mijlocașul a deschis scorul cu o acțiune ca-n vremurile bune, echipa sa impunându-se cu 3-0.

Adi Popa mai are contract cu FCSB pentru doar câteva zile. Pe 30 iunie 2020 îi expiră împrumutul de la Reading la echipa lui Becali, dar termină în același timp și contractul cu divizionara secundă din Championship.

Din informațiile FANATIK, mijlocașul de buzunar ar putea să mai rămână la FCSB până la finalul sezonului cu o singură condiție: Becali să-i dea 25.000 de euro pentru ultima lună!

Acum o săptămână, Adi Popa era acasă, nu se antrenase în mod organizat de trei luni și număra zilele pe care le mai are din contractul cu FCSB. Gigi Becali îl băgase în șomaj tehnic pe perioada de pandemie, apoi i-a interzis să se mai antreneze la Berceni.

În week-end-ul trecut, înainte de meciul cu Gaz Metan, Adi Popa a fost chemat de acasă pentru a se pune la dispoziția lui Bogdan Vintilă. A făcut un antrenament cu echipa și a intrat după pauză contra Mediașului.

La începutul săptămânii, FANATIK a anunțat în exclusivitate că Adi Popa va juca titular contra lui Dinamo, în derby-ul din Cupă. A fost dorința expresă a lui Gigi Becali, care a avut fler de această dată.

Adi Popa a deschis scorul, după o fază în care a demonstrat că instinctele i-au rămas intacte în ciuda problemelor fizice normale după atâta pauză. S-a terminat 3-0, FCSB e în finală, iar la interviul de la final Popa a vorbit despre despărțire. Dar… FANATIK a aflat că jucătorul ar putea termina sezonul la roș-albaștri dacă patronul Gigi Becali îi va oferi 25.000 de euro pentru ultima lună!

Apropiații fotbalistului dezvăluie că acesta chiar ar dori să joace finala și să termine acest sezon dificil la FCSB. Dar pentru asta e nevoie ca patronul, care acum câteva săptămâni îl tăvălea în declarații pe „Popică”, să considere că mai are nevoie de el.

Și nu doar acest amănunt. Dar Gigi Becali ar trebui să facă un mic efort financiar ca să-l mai țină pe Adi Popa. Iar 25.000 de euro pentru ultima lună ar fi o sumă pentru care părțile, probabil, s-ar înțelege.

„Vreau să-i dedic golul domnului Becali, pentru că este ziua lui. Sper să-i fi făcut ziua mai frumoasă. Nu am nimic de demonstrat nimănui, doar familiei și prietenilor. Am arătat că sunt jucător profesionist. Mai am patru zile de contract. Dacă Mister Vintilă mă bagă luni, cu Astra, bine, dacă nu, înseamnă că am terminat la FCSB cu un gol contra lui Dinamo. Mai ales că nu marcasem în Derby! E primul meu gol în Steaua – Dinamo!” – Adi Popa