Adi Popa rememorează cea mai categorică victorie a României din ultimii 5 ani, 5-0 cu Armenia: „Avem o singură opțiune!” Exclusiv

România luptă pentru locul doi în grupa J în meciul împotriva Armeniei și pentru a-și lua revanșa după înfrângerea rușinoasă de la Erevan.

FANATIK a stat de vorbă cu Adi Popa, care și-a adus aminte de vremea când fără ca măcar să primească un gol.

Adi Popa, amintiri de la meciurile cu Armenia din 2016: „Vremurile se schimbă și e normal. E o altă generație”

Noul mijlocaș al CSA Steaua, Adi Popa, a oferit despre meciul dintre România și Armenia.

„Motoreta” a fost pe teren la precedentele două întâlniri cu Armenia, când „tricolorii” au câștigat la Erevan cu 5-0, respectiv 1-0: „(n. r. Te așteptai vreodată să pierdem în Armenia?) Ultimul meu meci la națională jucat în fața propriilor suporteri a fost 1-0 cu Armenia . La Erevan am câștigat cu 5-0 în octombrie 2016 și am deschis scorul în minutul 10. Cred că asta spune multe. Vremurile se schimbă și e normal. E o altă generație”.

Adi Popa e de părere că naționala României ar trebui să câștige fără probleme împotriva Armeniei în ciuda rezultatului din tur: „Sincer nu ar trebui să avem probleme cu Armenia. Nu mi se pare că sunt cu mult mai puternici față de meciurile din 2016-2017. Jucăm acasă și avem jucători care pot face diferența. Stanciu mi se pare într-o formă foarte bună. Previziunile zic eu că sunt bune. Privim cu interes următoarele meciuri și sperăm că vom reuși să câștigăm”.

Adi Popa e tranșant: „Dacă dorim să ne calificăm avem o singură opțiune”

Adi Popa e de părere că România trebuie să câștige obligatoriu în fața Armeniei dacă vrea să mai spere la locul doi în grupă care ne duce la barajul de calificare: „Cu Germania era clar că va fi foarte, foarte greu. Cu Armenia dacă dorim să ne calificăm categoric avem doar o singură opțiune: să câștigăm. Repet, dacă dorim să ne calificăm. Dacă nu atunci nu vom emite pretenții nici de acum încolo”.

Spre deosebire de 2016 când România a reușit să se califice la Campionatul European, Adi Popa consideră că naționala noastră trece printr-o perioadă de tranziție însă sunt șanse în continuare să terminăm pe locul doi: „Din punctul meu de vedere suntem într-o perioadă de tranziție și ultimele meciuri au fost îmbucurătoare. Am speranța că vom termina pe locul doi. În 2016 am fost la EURO.

Și atunci am fost blamați că am obținut calificarea cu Finlanda, cu Feroe, dar se pare că am ajuns să tânjim după aceste calificări! Am participat în acea campanie, știu cât de greu a fost și cât am tras. Păcat de acel meci cu Albania pentru că acolo se putea schimba totul și poate alta ar fi fost soarta naționalei”.

Adi Popa, încântat de ultimele meciuri ale naționalei: „Mirel Rădoi ar trebui să continue!”

Adi Popa a fost mulțumit de jocul tricolorilor din ultimele partide și consideră că selecționerul Mirel Rădoi trebuie să primească în continuare credit mai ales că are șanse să își îndeplinească obiectivul: „Eu spun că Mirel Rădoi ar trebui să continue. Categoric! Mai ales după ultimele meciuri. Este în obiectiv, echipa din punctul meu de vedere la ultimele trei meciuri a arătat foarte bine. Am câștigat, am scos un egal în Macedonia de Nord, o echipă foarte incomodă și care a fost la Campionatul European”.

Ajuns la 33 de ani, Adi Popa a jucat ultima oară pentru echipa națională pe 4 septembrie 2017 și nu se mai gândește deloc la echipa națională: „Sincer nu mă mai gândesc la echipa națională. E greu să vii la națională de la liga a doua, plus vârsta. Sunt jucători foarte tineri de perspectivă pe pozițiile pe care joc eu și trebuie promovați.

Trebuie să le acordăm încredere și continuitate. Să ne rugăm să obțină performanțe și să ne ducă la turnee finale. Ăsta e scopul până la urmă”, a declarat Adi Popa în exclusivitate pentru FANATIK.

