Adi Popa se antrenează cu CSA Steaua: “Voi mai aștepta o săptămână-două și voi lua o decizie”

Adi Popa a fost întrebat dacă va semna sau nu cu CSA Steaua pentru acest sezon, mai ales că are o relație de prietenie cu antrenorul „militarilor”, Daniel Opriță.

ADVERTISEMENT

Semnează sau nu Adi Popa cu CSA Steaua?

Adi Popa, a declarat în cadrul emisiunii Liga , nu a negat o eventuală mutare la echipa din Liga a-2-a, dar nici nu a fost ferm dacă va accepta să joace în Liga 2 din România.

Un argument care l-ar face pe Adi Popa să nu accepte un eventual contract este cel legat de faptul că

”Nu știu ce se va întâmpla. Voi mai aștepta o săptămână-două și voi lua o decizie. Voi vedea ce va fi. Nu știu dacă voi rămâne în țară”, a spus Adi Popa.

ADVERTISEMENT

Fosta extremă de la FCSB și-ar mai dori o experiență în străinătate.

”Eu aș vrea să merg undeva afară, dar, momentan, nu am nimic concret. Adică, am oferte, dar nu unele care să merite, cel puțin momentan”, a adăugat „Motoreta”.

Adi Popa, răspuns dur pentru Gigi Becali și MM Stoica

”Nu mi s-a părut normal ca persoane din conducere să arunce cu noroi în fotbalişti care au făcut istorie. Nu dau nume, se ştiu. Dar nu este normal să arunci cu noroi ca să îţi ascunzi mizeria sub preş”, a declarat Adi Popa.

Adi Popa și patronul FCSB-ului nu au rămas în relații bune, când Gigi Becali l-a băgat în , fapt care i-a scăzut veniturile cu peste 90%.

ADVERTISEMENT

„Șomajul tehnic era de 22 de milioane (n.r. – 2.200 de lei, aproximativ 450 de euro). Ciudată această chestie cu șomajul, duce spre SF ce se întâmplă la noi, în România. Nu mi s-ar părea normal, chiar dacă ar fi legal, să ți se reducă salariul cu peste 90%, e incredibil.

Am câștigat jumătate din bani în prima instanță, iar în a doua am câștigat restul. Dar sunt două luni de când nu am primit motivarea. Am câștigat, dar nu știu ce am câștigat.

Am câștigat restul banilor, dar clubul nu plătește până nu vine motivarea. Nu înțeleg cum se judecă. Am câștigat ceva, dar nu știu ce (râde). Sunt reprezentat de AFAN, însă n-au ce să facă, până nu se dă motivarea“, a precizat Popa