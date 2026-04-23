Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Adi Rus, dezvăluiri incredibile după ce a dus Dinamo – Universitatea Craiova în prelungiri: „Antrenorul a vrut să mă înlocuiască! I-am spus că vreau să joc”

Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în finala Cupei României Betano, după ce a eliminat-o pe Dinamo la penalty-uri. Adi Rus, eroul oltenilor, a marcat în prelungiri și a oferit o declarație de senzație!
Alex Bodnariu
23.04.2026 | 23:52
ULTIMA ORĂ
Adi Rus i-a spus lui Filipe Coelho că nu vrea să fie schimbat! Fundașul a dus-o pe U. Craiova în finala Cupei! Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este în finala Cupei României Betano. Oltenii s-au impus dramatic la loviturile de departajare împotriva celor de la Dinamo și se vor duela pentru marele trofeu cu U Cluj. Eroul echipei din Bănie, Adi Rus, cel care a înscris în prelungiri golul egalizator, a recunoscut după partidă că antrenorul său voia să îl scoată de pe teren!

Universitatea Craiova e în finala Cupei României! Oltenii au bătut-o pe Dinamo la penalty-uri!

Ritmul meciului din timpul regulamentar a fost unul destul de scăzut. Dinamo și Universitatea Craiova au propus puțin fotbal. Cele două echipe au practicat un joc precaut, iar meciul a mers în prelungiri, unde a fost spectacol total.

ADVERTISEMENT

Dinamo părea că se îndreaptă spre victorie. Boateng a sărit peste Adi Rus la un corner și a trimis mingea în poartă, însă, cu doar câteva minute înainte ca arbitrul să pună capăt jocului, Adi Rus, fundașul central al oltenilor, a restabilit egalitatea. La loviturile de departajare, băieții lui Coelho au fost mai inspirați.

Adrian Rus a oferit o declarație de senzație la flash-interviu. Fundașul oltenilor a recunoscut după meciul cu Dinamo că antrenorul său, Filipe Coelho, voia să îl scoată în prelungiri. Fotbalistul a spus că vrea să joace în continuare, iar în final a fost cel care a împins meciul la penalty-uri.

ADVERTISEMENT
„Ne-am luat biletul pentru finală. Suntem foarte fericiți. Peste 3-4 zile jucăm iar în campionat. Trebuie să ne refacem repede. Vrem să câștigăm și la Mioveni. A fost un corner executat foarte bine de Dinamo. Nu e plăcut să iei gol în prelungiri. Probabil a fost greșeala mea. Mă bucur că am egalat. Îi spusesem unui coleg că voi da gol, aveam un feeling că voi marca.

ADVERTISEMENT
Nu vreau să vorbesc despre penalty-uri. E loterie. Cine e mai puternic mental execută și trebuie să aibă sânge rece. În legătură cu feelingul meu, antrenorul a vrut să mă schimbe, să mă înlocuiască în prelungiri. I-am spus să mă lase să joc, pentru că mă simt foarte bine. Am încercat să îmi reglez pulsul. Am executat în fața tribunei adverse. Totul a fost mental. Mă bucur că am dat gol.

ADVERTISEMENT

Vorbim cu doctorul acum. Trebuie să dormim foarte bine după un asemenea meci. A fost adrenalină mare. Avem 4 zile să ne recuperăm. Trebuie să fim 100% pentru meciul de luni”, a declarat Adi Rus la flash-interviu.

Boateng, la un pas să fie eroul lui Dinamo! De ce tratament a...
Fanatik
Boateng, la un pas să fie eroul lui Dinamo! De ce tratament a beneficiat fundașul înainte de prelungiri. Foto
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei...
Fanatik
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile
U Cluj – Universitatea Craiova, marea finală a Cupei României Betano. Când are...
Fanatik
U Cluj – Universitatea Craiova, marea finală a Cupei României Betano. Când are loc meciul pentru trofeu și unde se dispută
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
