Adi Rus, dezvăluiri incredibile după ce a dus Dinamo – Universitatea Craiova în prelungiri: „Antrenorul a vrut să mă înlocuiască! I-am spus că vreau să joc”

Universitatea Craiova este în finala Cupei României Betano. Oltenii s-au impus dramatic la loviturile de departajare împotriva celor de la Dinamo și se vor duela pentru marele trofeu cu U Cluj. Eroul echipei din Bănie, Adi Rus, cel care a înscris în prelungiri golul egalizator, a recunoscut după partidă că antrenorul său voia să îl scoată de pe teren!

Ritmul meciului din timpul regulamentar a fost unul destul de scăzut. Dinamo și Universitatea Craiova au propus puțin fotbal. Cele două echipe au practicat un joc precaut, iar meciul a mers în prelungiri, unde a fost spectacol total.

Boateng a sărit peste Adi Rus la un corner și a trimis mingea în poartă, însă, cu doar câteva minute înainte ca arbitrul să pună capăt jocului, Adi Rus, fundașul central al oltenilor, a restabilit egalitatea.

Adrian Rus a oferit o declarație de senzație la flash-interviu. Fundașul oltenilor a recunoscut după meciul cu Dinamo că antrenorul său, Filipe Coelho, voia să îl scoată în prelungiri. Fotbalistul a spus că vrea să joace în continuare, iar în final a fost cel care a împins meciul la penalty-uri.

„Ne-am luat biletul pentru finală. Suntem foarte fericiți. Peste 3-4 zile jucăm iar în campionat. Trebuie să ne refacem repede. Vrem să câștigăm și la Mioveni. A fost un corner executat foarte bine de Dinamo. Nu e plăcut să iei gol în prelungiri. Probabil a fost greșeala mea. Mă bucur că am egalat. Îi spusesem unui coleg că voi da gol, aveam un feeling că voi marca.

Nu vreau să vorbesc despre penalty-uri. E loterie. Cine e mai puternic mental execută și trebuie să aibă sânge rece. În legătură cu feelingul meu, antrenorul a vrut să mă schimbe, să mă înlocuiască în prelungiri. I-am spus să mă lase să joc, pentru că mă simt foarte bine. Am încercat să îmi reglez pulsul. Am executat în fața tribunei adverse. Totul a fost mental. Mă bucur că am dat gol.

Vorbim cu doctorul acum. Trebuie să dormim foarte bine după un asemenea meci. A fost adrenalină mare. Avem 4 zile să ne recuperăm. Trebuie să fim 100% pentru meciul de luni”, a declarat Adi Rus la flash-interviu.