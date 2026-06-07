Adi Rus i-a adus prima victorie lui Hagi de la revenire, însă oltenii nu uită: „Nu a fost convocat din prima. Am fost mirați”

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Gică Hagi, 61 de ani, a pășit cu dreptul în al doilea mandat ca selecționer, în meciurile de pe teren propriu. „Regele” și-a condus naționala către un succes important și de moral, 2-1, cu Țara Galilor. Partida părea să se îndrepte către o remiză, însă Adi Rus, fundașul campioanei U Craiova, nu a fost de acord cu acest lucru. Oltenii nu au uitat faptul că apărătorul lor nu ar fi fost convocat dacă nu se accidenta un alt jucător.

Adi Rus i-a adus prima victorie lui Hagi de la revenire

În al doilea amical din ”era” Hagi, România a învins Țara Galilor, scor 2-1, într-o partidă amicală care a avut loc sâmbătă, 6 iunie, pe Stadionul Steaua. Meciul din Capitală a adus multe momente de joc bune ale ”tricolorilor”. Toate golurile meciului de pregătire s-au marcat în partea secundă: Florinel Coman (52) și Adrian Rus (80), respectiv David Brooks (63) au fost cei care au apărut pe tabelă.

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Intrat în a doua repriză a amicalului de pe Ghencea, . Acesta a marcat cu 10 minute înainte de final golul victoriei, a mai ratat o ocazie uriașă de 3-1, iar în final a avut o intervenție cât un gol, salvând un șut al galezilor care se îndrepta spre poarta părăsită de Târnovanu.

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, 70 de ani, s-a arătat încântat de forma pe care o arată Adrian Rus și de atitudinea sa. Recent, fundașul și-a prelungit contractul cu campioana. „Este pe pe stilul nostru și mă bucur foarte mult că a ales să continue cu noi. Nu știu transferurile celelalte care vor veni, dar acesta (n.r prelungirea cu Rus) este poate cel mai bun. Noi l-am adoptat foarte bine pe Rus pentru că e pe spiritul Craiovei, pe spiritul Universității, de luptător, de tip care își dorește mult atunci când intră în teren să câștige. Așa l-am văzut și aseară (n.r. sâmbătă, cu Țara Galilor)”, a spus Cârțu.

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Oltenii nu uită conjunctura care l-a adus pe Rus la națională: „Nu a fost convocat din prima. Am fost mirați”

Imediat, „Sorinaccio” a ținut să scoată în evidență faptul că, în ciuda formei și a valorii sale, ca o completare. Acest lucru, spune oficialul oltean, a fost surprinzător. „Până la urmă (n.r. Adi Rus) a fost o decizie de completare a lotului, pentru că n-a venit Racovițan. El n-a venit la lot cu nu știu ce supărare, cu nu știu ce frustrare.

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A venit să arate că merită. Într-adevăr, și pe noi ne-a mirat la momentul convocărilor că Rus nu a fost convocat din prima. (…) A avut o evoluție bună. Mai putea să mai dea un gol. Două trebuia să dea, că una a scos-o la noi. A fost o seară bună care îl certifică ca o alegere a lui Hagi pentru postul de fundaș central”, mai spune oficialul din Bănie.