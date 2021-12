Adi Vasile, îngrijorat după accidentarea Oanei Borş: “Este un preţ prea mare pe care l-a plătit!”. Cine o va înlocui pe handbalistă. Video

România a câştigat fără emoţii, cu , în debutul de la CM de handbal feminin. “Antrenamentul” a fost umbrit însă de accidentarea gravă a Oanei Borş, care este suspectă de ruptură a ligamentelor încrucişate.

Adi Vasile, îngrijorat după accidentarea Oanei Borş: “Este un preţ mult prea mare”

a spus la finalul meciului că din punct de vedere handbalistic jucătoarele şi-au făcut treaba, însă accidentarea Oanei Borş stârneşte îngrijorare în cadrul echipei, mai ales că pare ceva foarte serios:

“Era foarte important să debutăm cu dreptul. Am respectat adversarul, ne-am respectat pe noi. Ne-am dorit să începem bine şi să ne menţinem sănătoase. Asta ne-am fi dorit. Cred că din punct de vedere handbalistic am făcut lucrurile pe care le-am discutat.

Din păcate, accidentarea Oanei, care pare una foarte gravă, este un preţ mult prea mare pe care un jucător aflat la primul gol pentru naţională trebuie să îl plătească. Şi în minutul 13… Of. Este o fată cu multe calităţi.

“Clar, cu absenţa Oanei, trebuie să ne gândim ce jucătoare din lista de 35 de acasă vom chema”

Ea va fi aici pentru echipa României pentru mulţi ani de acum încolo. Să sperăm că pe viitor o să îşi revină foarte bine şi accidentarea este un mic impas în cariera ei. Este o situaţie pe care clar trebuie să o analizăm, mai ales că avem doar două stângace: Laura (n.r. Chiper) şi Alina (n.r. Ilie).

Nu am vrut să joc prea mult cu Laura în repriza a doua pentru că este un campionat lung şi trebuie să ne manageriem foarte clar minutele şi efortul pentru când va conta. Clar, cu absenţa Oanei, trebuie să ne gândim ce jucătoare din lista de 35 de acasă vom chema”.

“Mai avem trei soluţii foarte bune care pot fi aduse oricând la acest turneu final”

În lotul lărgit mai sunt alte trei extreme dreapta, care pot fi chemate la prima reprezentativă: Sonia Seraficeanu, Alexandra Badea şi Andra Moroianu. În acest moment, Laura Chiper este singura jucătoare pe post:

“Avem jucătoare bune pe acel post de extremă dreapta, mai avem trei soluţii foarte bune care pot fi aduse oricând la acest turneu final, aşa că, probabil, asta va fi următoarea mutare pe care o facem în seara asta.

“Nu vreau să discreditez în niciun fel adversarul nostru de astăzi”

Pe de-o parte, un prim meci la Campionatul Mondial este greu să iasă perfect. Nu vreau să discreditez în niciun fel adversarul nostru de astăzi, dar păstrând proporţiile handbalistice, este foarte greu să crezi că vei juca un meci absolut perfect.

Lucrurile pe care noi ni le-am propus înainte de acest meci, le-am respectat. Din acest punct de vedere sunt mulţumit şi cum îţi arată fiecare meci noi lucruri, trebuie să fim mai buni în fiecare meci, pentru că adversarii vor fi din ce în ce mai buni”.

“Pusesem 15 goluri pe hârtie şi e foarte plăcut să vezi că dai o temă echipei şi reacţionează mai bine”

Selecţionerul a vorbit şi despre obiectivele pe care handbalistele au reuşit să le îndeplinească în acest meci şi, în final a ţinut să mulţumească publicului pentru susţinere:

“Am avut un prim obiectiv privind conduita noastră pe faza defensivă. Al doilea lucru care m-a mulţumit a fost legat de numărul total de goluri pe care să îl primim de la Iran. Pusesem 15 goluri pe hârtie şi e foarte plăcut să vezi că dai o temă echipei şi reacţionează mai bine decât vrei.

Al treilea obiectiv a fost să ne adaptăm noilor reguli ale arbitrajului, prezentate înaintea Campionatului Mondial, pentru că în prima săptămână acestea vor fi aplicate foarte repede şi trebuie să ştim şi noi acest joc.

“Cu mare bucurie am văzut steagurile şi am auzit că se strigă «România, România»”

Pe faza de atac, singurul obiectiv a fost să încercăm să alergăm cât mai mult pentru că avem o pauză destul de mare de când am venit în Spania, antrenamentele sunt doar de 45 de minute şi n-ai timp.

În acea sală de antrenament a fost şi frig şi suprafaţa a fost destul de dură. Aşa că, pe faza de atac am vrut cardio, să alergăm cât mai mult. Cu mare bucurie am văzut steagurile şi am auzit că se strigă “România, România”. Ne bucură prezenţa lor, le mulţumim foarte mult, îi aşteptăm la meciul cu Kazahstan şi cu Norvegia”, a spus Adi Vasile.

VEZI VIDEO:

România va evolua duminică, de la ora 19:00, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de Handbal. “Tricolorele” vor întâlni Kazahstan, iar marţi, de la 21:30 este meciul vedetă din prima rundă, cu Norvegia.