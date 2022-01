Adi Vasile, la final de contract la naţionala României! FANATIK vă prezintă raportul de activitate întocmit de selecţioner după CM de handbal. Exclusiv

România a încheiat pe locul 13 Campionatul Mondial de handbal feminin, desfăşurat în Spania. O competiţie în care “tricolorele” au învins doar adversare din “lumea a treia”: Iran, Kazahstan şi Puerto Rico.

Adi Vasile, la final de contract la naţionala României! FANATIK vă prezintă raportul de activitate

Licărul de speranţă l-a reprezentat meciul împotriva Olandei, pierdut în ultimele secunde, însă România a încheiat competiţia cu trei victorii şi trei înfrângeri. La finalul anului trecut i-a expirat şi contractul lui Adi Vasile cu naţionala.

Aşa cum se întâmplă după turneele finale, selecţionerul întocmeşte un raport de activitate, care va fi analizat de Comisia Tehnică a FRH. În funcţie de votul Comisiei, Adi Vasile va fi propus pentru un nou contract sau va fi ales un alt selecţioner.

FANATIK vă prezintă în exclusivitate raportul de activitate întocmit de Adi Vasile după CM de handbal. Întregul raport conţine 28 de pagini în care selecţionerul explică selecţia, obiectivele şi modul în care s-a turneul final din punctul său de vedere.

Selecţionerul a explicat selecţia în câteva rânduri

În ceea ce privește selecția, Adi Vasile a motivat că cele 18 au meritat să facă deplasarea la turneul final grație muncii depuse. Pe postul de inter dreapta a fost doar Alina Ilie, cu variante de schimb: Mădălina Zamfirescu, Anca Polocoșer și Andreea Rotaru.

Analiza meciurilor de la turneul final!

Primul adversar de la turneul final a fost naționala Iranului, o debutantă la turneul final. Printre obiectivele stabilite erau maximum 15 goluri primite în meci și un tempo ridicat pe faza întâi și faza a doua. Conform selecționerului, singurul aspect negativ au fost ratările din situații favorabile.

A urmat apoi meciul dintre România și Kazahstan, care se anunța facil. Obiectivele erau încasarea a maximum 17 goluri, iar Adi Vasile a vrut să ofere un număr relativ egal de minute handbalistelor pentru a “simți competiția”:

Concluzie după înfrângerea dură cu Norvegia: “Eficiența atacurilor noastre este de doar de 39% și cred că aici s-a făcut diferența de scor”

Primul test important a venit împotriva Norvegiei, campioana europeană en-titre. România nu a avut nicio șansă și a pierdut la 11 goluri, scor 33-22. Obiectivele în acest meci, conform lui Adi Vasile: “să credem că putem câștiga meciul”. Concluziile selecționerului în raport despre acest meci:

“Din păcate, dacă nu joci la capacitate maximă și cu eficiență ridicată, o echipă precum Norvegia va specula la un moment dat acest aspect. Privind retrospectiv inclusiv finala turneului este un exemplu perfect care demonstrează argumentul.

Ultimul lucru pe care aș vrea să îl observ este că numarul total de posesii este la un nivel de top internațional – 56 posesii. Numărul greșelilor tehnice este de 9 ceea ce, ținând cont de ritmul intens al partidei și de adversar, este unul bun. Eficiența atacurilor noastre este de doar de 39% și cred că aici s-a făcut diferența de scor între cele două echipe”.

Meciul cu Olanda, cel mai bun de la turneul final: “Am revenit de la -6 împotriva campioanei mondiale. Asta este confirmarea că avem potențial handbalistic”

A urmat apoi meciul cu Olanda, campioana mondială en-titre. Naționala României a făcut cel mai bun joc de la actuala ediție, cedând în , după ce ultimul atac a fost ratat de “tricolore”.

“Cred că un astfel de meci îți arată punctele slabe, dar și pe cele forte, împotriva unui adversar de top împotriva căruia am simțit că putem câștiga. Putem și trebuie să gestionăm mai bine fiecare minge, în special în minutele finale.

Am făcut 13 greșeli tehnice. Este un meci după care am fost extrem de supărați, dar am înțeles și că avem potențial. Nu rămâne decât să muncim și mai bine pentru că data viitoare noi să fim cei care vom câștiga.

Atitudinea de luptă, combativitate, de care fetele au dat dovada pe tot parcursul jocului a continuat și în acest joc. Am revenit de la -6 împotriva campioanei mondiale. Asta este confirmarea că avem potențial handbalistic și caracter.

Numărul de posesii a fost de 59, ceea ce reprezintă încă o dată că putem și că ne dorim să jucăm handbal cu intensitatea echipelor de top”, se arată în raportul selecționerului.

Galop de sănătate cu Puerto Rico!

În grupele principale, România a învins doar Puerto Rico. A fost un galop de sănătate pentru naționala noastră, care s-a impus cu 46-20. Obiectivul nu a fost îndeplinit pe faza de apărare, care era încasarea a maximum 10 goluri.

Ultimul meci al României la Campionatul Mondial a fost împotriva Suediei. O victorie ne-ar fi dus în sferturile de finală, dar nordicele s-au impus cu 34-30 și au obținut calificarea. :

Concluzii şi propuneri, la finalul raportului de activitate

La finalul raportului de activitate, selecționerul a evidențiat mai multe concluzii pozitive decât negative și a făcut câteva propuneri și sugestii, pe care le publicăm mai jos:

Adi Vasile, analizat de Comisia Tehnică a FRH! Decizia va fi luată pe baza raportului de activitate publicat de FANATIK

Contractul lui Adi Vasile cu FRH s-a încheiat la data de 31 decembrie 2021. El ar putea să continue pe banca primei reprezentative dacă va primi girul Comisiei Tehnice, care va analiza raportul de activitate, prezentat publicului în exclusivitate de FANATIK.

În cazul în care Comisia Tehnică va considera că echipa a evoluat sub aşteptări şi modul în care s-a desfăşurat activitatea la echipa naţională este deficitar, poate propune schimbarea selecţionerului, aşa cum s-a întâmplat după ultimele două turnee finale cu Tomas Ryde şi Bogdan Burcea.