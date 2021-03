Adi Vasile crede în calificarea la Jocurile Olimpice: “Sunt convins că o victorie la 5 goluri este posibilă!”

România a pierdut cu 29-24 meciul împotriva Norvegiei, la turneul preolimpic de la Podgorica. “Tricolorele” au nevoie de o victorie la 5 goluri în confruntarea cu Muntenegru pentru a se califica la Tokyo.

Adi Vasile a debutat pe banca naționalei României în confruntarea cu campioana europeană și spune că are încredere că fetele pot câștiga la o diferență de cinci goluri împotriva gazdelor turneului preolimpic.

Selecționerul României nu a vrut să comenteze arbitrajul, însă a lăsat de înțeles că handbalistele s-au simțit nedreptățite de maniera de arbitraj a danezilor. Vasile susține că toate energiile trebuie să fie pentru meciul de duminică, împotriva naționalei din Muntenegru:

Adi Vasile crede în calificarea la Jocurile Olimpice: “Meciul de mâine va fi pe viață și pe moarte”

“Am jucat împotriva campioanei europene. Am încercat timp de 60 de minute să fim în joc. Au fost momente bune și momente în care am suferit. Am făcut niște pași foarte mari în teren, sunt mulțumit pentru meciul de astăzi.

Pentru mine, pașii pe care România i-a făcut în teren sunt un plus. Când pierdem la 5 goluri face ca meciul de mâine să fie pe viață și pe moarte. Contează susținerea pe care o avem față de echipă, s-au luptat până la epuizare.

Unul dintre motivele cu care am ales să jucăm cu Perianu în inter este că am încredere în ea. Nu am vrut să schimbăm două jucătoare pe atac și apărare pentru că Norvegia ne presa.

“Atunci când o ai pe Cristina Neagu în echipă trebuie să fii foarte fericit”

Ca și jucător, cele mai grele momente sunt atunci când simți că dai totul în teren și lucrurile pe care le faci sunt corecte și se întâmplă nedreptăți. Iar acestea nu sunt ușor de acceptat. Tot ce contează pentru noi este să ne concentrăm pe victorie.

Este lucrul la care trebuie să ne gândim. O să fie un meci în care va conta forma de moment, fiecare minge. Cu siguranță va trebui să fim foarte exacți și trebuie să echilibrăm balanța importanței meciului și a încerca să jucăm cu concentrare și determinare, dar nu cu apăsare foarte mare.

Trebuie să găsim mixul perfect. Atunci când o ai pe Cristina Neagu în echipă trebuie să fii foarte fericit. Tot ce voi face de acum încolo este să mă gândesc la meciul de mâine. Continuăm să muncim. O să vedeți aportul fiecăreia. Ca Neagu să ajungă la finalizare există o muncă în jurul ei.

“Vom încerca să folosim armele împotriva lor. Le știu. Totul este în mâna noastră”

Este un timp foarte scurt de refacere. Cred că avem foarte multe resurse și putem face față. Muntenegru are ca primă caracteristică energia și spiritul de luptă. Este baza lor. În același timp, există și anumite modalități de a le scoate din zona de confort.

Vom încerca să folosim armele împotriva lor. Le știu. Totul este în mâna noastră. Sunt convins că 5 goluri în situații normale de joc se pot face. De acum încolo, fiecare fată trebuie să se gândească la asta”, a spus Adi Vasile.