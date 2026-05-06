Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor

Adi Vasile, 43 de ani, are o perioadă foarte bună a vieții sale, pe toate planurile. După ce a fost dat afară, verbal, de la CSM București, fostul antrenor a prins un ”job” la Antena 1. Încă din decembrie 2025, postul de televiziune a anunțat că prezentatorul surpriză al show-ului Survivor România va fi fostul tehnician al campioanei la handbal. Aflat la mii de kilometri distanță de țară, tehnicianul a dat lovitura. Ce s-a întâmplat în țară și ce sumă uriașă de bani trebuie să primească.

În noiembrie 2011, CSM București anunța despărțirea de antrenorul principal Adi Vasile. Decizia venea din cauza rezultatelor înregistrate în sezonul competițional în curs. În țară, echipa de handbal din Capitală a avut evoluții conform obiectivelor stabilite, fiind neînvinsă. Ce a dezamăgit a fost parcursul în Liga Campionilor.

La acea dată, în exclusivitate pentru , antrenorul confirma informația și spunea că a fost vorba despre o decizie luată de conducerea clubului în acest sens. ”A fost o decizie a clubului. Am fost şi eu informat. O respect. CSM Bucureşti este un club care va rămâne mereu în suflet şi îmi pare rău că lucrurile nu au mers aşa cum ne-am aşteptat”, spunea Vasile.

În acte, mai exact în mod oficial, demiterea lui Adi Vasile se pare că nu a fost niciodată întocmită așa cum se cuvine. Deși despărțirea fusese anunțată oficial încă de la începutul lunii noiembrie a anului trecut, tehnicianul a figurat ulterior, în acte, ca antrenor principal al ”tigroaicelor”. Conform , antrenorul era în continuare plătit de CSM București, deși plecase de la club și fusese anunțat ca prezentator la show-ul Survivor România de la Antena 1.

Dată fiind situația, Adrian Vasile a depus memoriu la FRH. El își cerea drepturile salariale de la CSM București, dar și rezilierea contractului care expiră în iunie 2026. Sursa citată scrie că, din cauza gafei administrative, antrenorul are acum de primit o sumă mare de bani. Mai exact, faptul că n-a fost dat afară și nu s-a întocmit documentația necesară i-a dat posibilitatea acestuia să câștige în instanță. Trebuie să primească de la clubul Primăriei suma de 318.150 lei (63.630 euro). Banii se cuvin pentru perioada 1 decembrie 2025 – 30 iunie 2026.

Ce salariu avea Adi Vasile la CSM București

În perioada în care o pregătea pe CSM București, tehnicianul avea un salariu lunar foarte mare. Încasa suma de 9.800 de euro la echipa din Capitală. Interesant este faptul că Adrian Vasile tocmai revenise la CSM București în 2025. A mai condus echipa în perioada 2019-2024. Atunci, a ocupat funcția de antrenor secund, fiind parte importantă din succese raportate de ”tigroaice” în ultimul deceniu.

Adrian Vasile avea să fie demis, dar doar ”verbal” de conducerea clubului în data de 3 noiembrie. La acea dată, echipa de handbal suferise un eșec în meciul din Liga Campionilor cu Odense, 30-36. Clubul Primăriei Capitalei a anunțat apoi că, de la 1 decembrie, antrenor principal, în locul lui Adrian Vasile, este Bojana Popovic.

Câți bani primește Adi Vasile pentru munca de la Survivor România

De la handbal, Adi Vasile a făcut pasul către show-biz. În urmă cu câteva luni a acceptat rolul de prezentator al show-ului de mare succes ”Survivor 2026”. Pentru acest rol pe care îl are, la 10.000 de kilometri de casă, fostul tehnician al celor de la CSM București are un salariu lunar de 6.000 de euro. pentru întreg sezonul al emisiunii.