Adi Vasile, de la “spion” la selecționer într-un an! A fost scos din ședință: “Eram bănuit de spionaj”

Adrian Vasile va fi noul selecționer al României. Antrenorul celor de la CSM București va prelua și echipa națională de handbal, unde are ca prim obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice. În urmă cu un an, Adi Vasile a fost bănuit de Tomas Ryde (selecționer la acea vreme) că este spionul celor din Muntenegru.

O mulțime de lucruri s-au schimbat într-un an în națională. În ianuarie 2019, Tomas Ryde era chemat la raport de Comisia Tehnică după Campionatul Mondial de handbal încheiat cu un dezamăgitor loc 12.

La ședință a participat și Adi Vasile, antrenorul celor de la CSM București și, la acea vreme, secundul lui Per Johansson la naționala din Muntenegru. Faptul că făcea parte din staff-ul echipei rivale din turneul preolimpic l-a făcut pe Tomas Ryde să propună excluderea din ședință a lui Adi Vasile pe motiv că ar fi “spion” pentru Muntenegru.

Adi Vasile, de la “spion” la selecționer într-un an! Ryde a cerut să fie exclus din ședința Comisiei Tehnice

De altfel, Ryde a povestit ceea ce s-a întâmplat imediat după ce a fost demis de la naționala României: “La un momnt dat, m-am ridicat, deoarece Adi Vasile trebuia să părăsească încăperea, fiind din echipa viitorului adversar. Unii din sală au zis că Adi poate să rămână, însă Alexandru Dedu a fost de acord cu mine şi i-a cerut lui Adi să plece”, a povestit fostul selecționer.

La câteva luni de la incidentul din ședința Comisiei Tehnice, Adi Vasile a povestit ce a simțit când a fost rugat de Tomas Ryde să părăsească sala pe motiv că poate “spiona” echipa națională a României:

“Am simțit că sunt bănuit de spionaj”

„Nu mi s-a reproșat direct, dar, la un moment dat, am simțit că sunt bănuit de spionaj. A fost o ședință a Federației când am fost am fost rugat să ies din sală. N-am vrut să se creadă că eu aș putea spiona împotriva propriei mele țări”, a spus Adi Vasile la Gsp.

Imediat după ședința cu pricina, Bogdan Burcea a fost numit selecționer la naționalei de handbal feminin a României. Din cauza pandemiei, turneul preolimpic din Muntenegru a fost amânat și se va desfășura în martie 2021. Burcea nu a avut viață lungă pe banca naționalei. El a debutat abia la Campionatul European din decembrie, acolo unde România a încheiat pe locul 12, un loc dezamăgitor.

Bogdan Burcea a debutat în decembrie pe banca naționalei! Nu i s-a propus un nou contract

La fel ca și în cazul lui Tomas Ryde, mandatul lui Bogdan Burcea avea să fie analizat de Comisia Tehnică, iar decizia aceeași. S-a votat pentru schimbarea selecționerului, iar de această dată Adi Vasile, “spionul” din urmă cu un an, a devenit principala variantă pentru postul de selecționer.

Într-un an, noul selecționer al naționalei a schimbat taberele și dacă în 2020 ar fi trebuit să fie adversarul României, acum va conduce echipa noastră în grupa de calificare la Jocurile Olimpice din Muntenegru, un obiectiv crucial în 2021.

Cum au fost puși pe liber de Muntenegru: “De ce în ultima zi un astfel de anunț este o întrebare la care mi-e greu să răspund”

Per Johansson și Adi Vasile au avut contract cu naționala Muntenegrului până la finalul anului 2020, însă cei doi nu au mai fost lăsați de Federație să conducă naționala la Euro 2020. A fost adus Kim Rasmussen căruia oficialii au vrut să îi ofere un turneu final în plus pentru a pregăti calificările pentru JO.

“Am fost anunțați cu o zi înainte să plecăm în Muntenegru. Decizia are la bază, practic, finalul contractului nostru. Noi, din ianuarie nu am mai fi avut contract cu acest proiect.

Federația din Muntenegru s-a gândit că ar fi mai bine să îi dea noului antrenor echipa, să aibă timp să pregătească mai bine și turneul preolimpic din martie. De ce în ultima zi un astfel de anunț este o întrebare la care mi-e greu să răspund. Este modul lor de a aborda anumite situații”, a spus Adi Vasile pentru FANATIK într-un interviu din decembrie.

Noul selecționer are avantajul de a cunoaște foarte bine adversara, însă va avea o perioadă extrem de aglomerată în acest început de an în care CSM București se luptă pentru calificarea în fazele superioare ale Ligii Campionilor, iar până la turneul preolimpic de la Podgorica au mai rămas ceva mai mult de două luni.

