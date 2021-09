Adi Vasile, explicații pentru eșecul cu Rostov: ”CSM are jucătoare care nu se află într-o formă bună”

Formația rusă , dar în repriza secundă diferența a fost și de 13 goluri.

”Tigroaicele” sunt la al doilea eșec în tot atâtea jocuri din acest sezon de Liga Campionilor, iar situația devine una extrem de periculoasă.

Explicațiile lui Adi Vasile după umilința cu Rostov

La finalul jocului, antrenorul Adi Vasile a încercat să găsească explicații pentru faptul că CSM s-a prezentat lamentabil la întâlnirea cu Rostov și a dat vina pe faptul că jucătoare importante din lot nu se află în cea mai bună formă.

”Meciul era câștigat de Rostov cu ceva timp înainte de fluierul final. N-aș spune că este dezorganizare în jocul nostru. La CSM București este nevoie de timp. Și dacă am fi câștigat meciul de astăzi cu Rostov, problemele ar rămâne în continuare.

CSM are câteva jucătoare cu experiență care nu se află într-o formă fizică bună, din diferite motive, iar banca mai are nevoie de timp. Jucătoarele se află împreună de doar o lună. Echipa asta are viitor, nu s-a pierdut nimic deocamdată, au fost două jocuri împotriva a doua echipe puternice”, a declarat tehnicianul, conform .

Adi Vasile ar putea fi dat afară

A fost una dintre în tricoul CSM-ului din partea Cristinei Neagu, care a înscris două goluri din opt aruncări, iar postul lui Adi Vasile este în pericol după a doua înfrângere la rând în Champions League.

Antrenorul Adi Vasile era sub presiune cu o săptămână înainte de meci, FANATIK anunțând că oficialii celor de la CSM București caută soluții pentru banca tehnică. Deși au punctaj maxim în Liga Florilor, “tigroaicele” au pierdut finala Cupei României și au fost învinse și în primul meci în Champions League.

Postul tehnicianului se clatină serios după a doua înfrângere la rând în EHF Champions League. Săptămâna viitoare se va dovedi decisivă pentru viitorul lui Vasile pe banca “tigroaicelor”, mai ales că și în Liga Națională urmează un meci foarte important împotriva Rapidului.

Dindiligan, evoluție curajoasă

De la “tigroaice” s-a remarcat Emilie Hegh Arntzen. Norvegianca a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor reușind să înscrie 8 goluri din 11 aruncări. Însă, avea să fie prea puțin pentru CSM București.

O prestație încurajatoare a avut și extrema stângă Alexandra Dindiligan, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate.

Jucătoarea de 24 de ani a fost vtrransferată de CSM București, după ce primele două soluții pentru postul de extremă stânga, Siraba Dembele şi Martine Smeets, au suferit accidentări grave.