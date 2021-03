Adi Vasile, încântat după SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București 24-33: „Puteam doar să visăm la o astfel de diferență”

CSM București a câștigat în mod clar prima manșă a optimilor Ligii Campionilor la handbal feminin, în fața celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, spre satisfacția antrenorului Adi Vasile.

Acesta a recunoscut că diferența de nouă goluri este una la care ar fi putut doar să viseze înaintea partidei și a pus această reușită în seama efortului colectiv al jucătoarelor sale.

Deși echipa sa a câștigat clar pe terenul fostei campioane, Adi Vasile susține că nu le va permite elevelor sale să fie relaxate înaintea returului, de la București.

Adi Vasile, încântat după succesul clar cu SCM Râmnicu Vâlcea: „Puteam doar să visăm la o asemenea diferență”

Calificarea în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin pare a fi deja decisă, după ce „tigroaicele” de la CSM București le-au spulberat pe fostele campioane de la SCM Râmnicu Vâlcea cu 33-24, în deplasare.

Antrenorul Adi Vasile susține că se aștepta la o diferență mult mai mică și la un echilibru pe teren, mai ales având în vedere ultimele întâlniri dintre cele două echipe. Cu toate acestea, el susține că echipa sa nu se va relaxa înaintea returului.

„Diferența este, într-adevăr una mare. Știam din toate meciurile jucate pe terenul celor de la Vâlcea că este un echilibru mare între cele două echipe. Tocmai de aceea, puteam doar să visăm la o astfel de diferență înainte de meci.

Mă bucur că avem capacitatea să judecăm cu echilibru pas cu pas, fiecare moment al meciului, pentru a ajunge la un astfel de scor.

Cred că este un efort al întregii echipe, pe tot parcursul celor 60 de minute. A fost echilibru în prima echipă. Faza de apărare este foarte importantă și am reușit să legăm câteva minute bune în care nu am primit gol.

Și atacul a mers mai bine în repriza 2. Așa am reușit să prindem câteva minute în care nu am primit gol și am fost foarte eficiente. Cristina Neague decisivă de când a început să joace handbal.

Returul trebuie jucat de la 0-0, pentru că orice relaxare se poate plăti foarte scump. Au fost multe meciuri care s-au întors. Diferența de scor e mare, dar avem maturitatea de a nu accepta niciun fel de relaxare înaintea returului de la București”, a spus Adi Vasile la Digisport.