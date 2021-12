Adi Vasile, interviu pentru Fanatik înainte de startul Mondialelor: “Neagu este imposibil de înlocuit, dar vor ieşi alte jucătoare la rampă!” Exclusiv

România merge fără Cristina Neagu la din Spania. “Tricolorele” antrenate de Adi Vasile îşi propun să încheie în primele 10, prima ediţie a turneului final la care vor participa 32 de echipe.

Handbalistele noastre sunt în grupa preliminară cu Norvegia, Iran şi Kazahstan, însă drumul spre sferturile de finală se anunţă unul dificil în care vom avea ca adversare puternicele echipe ale Suediei şi Olandei.

Adi Vasile, interviu amplu înainte de startul Campionatului Mondial de Handbal

Adi Vasile a acordat un amplu interviu pentru FANATIK înainte de startul competiţiei şi a vorbit despre obiectivele României, la ce se aşteaptă de la handbaliste în lipsa Cristinei Neagu şi ce trebuie să se schimbe ca România să revină în vârful handbalului mondial.

Domnule selecţioner, în primul rând cu ce gânduri mergeţi la acest Campionat Mondial?

– Cu gândul de a scoate tot ce este mai bun din noi, să scoatem cel mai bun rezultat pe care îl putem în acest moment.

“Nu trebuie să căutăm în echipa României o altă Cristina Neagu”

Fără Cristina Neagu ce aşteptări aveţi de la celelalte jucătoare? Cristina era un adevărat lider în teren şi o handbalistă decisivă pentru România, mai ales în turneele finale…

– Aşa cum o ştim noi, este imposibil de înlocuit. Nu trebuie să căutăm în echipa României o altă Cristina Neagu sau a doua Cristina Neagu. În schimb, ceea ce trebuie să facem este să înţelegem că lipsa ei din echipă va produce nişte modificări. Aceste modificări trebuie exploatate cel mai bine posibil. Vor ieşi alte jucătoare la rampă, responsabilitatea se va împărţi pe umerii altor jucătoare. Echipa trebuie să înţeleagă că este foarte important să avem un grup foarte puternic, care să îşi împartă sarcinile, responsabilităţile, durerile şi plăcerile, astfel încât să optimizăm tot ce putem face ca şi grup.

“Dacă îndrăznim să visăm ca România să fie glorioasă în viitor, trebuie să înţelegem că avem nevoie de un sistem”

Multă lume vorbeşte despre Generaţia 2014 care a devenit campioană mondială la junioare, dar din care puţine handbaliste s-au ridicat la cel mai înalt nivel şi la echipa naţională. Poate fi acest turneu final o ocazie bună ca aceste jucătoare să confirme şi la senioare?

– Confirmatul la seniorat nu cred că se întâmplă doar într-un moment, cum ar fi un turneu final, ci printr-o carieră lungă şi constantă la un nivel foarte înalt. Acest Mondial este una din acele şanse care au mai fost în trecut şi, cu siguranţă, dacă jucătoarele merită, vor mai fi în viitor. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte şi dacă ne uităm la echipele medaliate în handbal, ele vin dintr-o societate şi dintr-un sistem handbalistic şi sportiv foarte bine pus la punct.

Cred că asta face diferenţa la nivel înalt: sistemul din care vii şi nu neapărat individualităţile. Dacă îndrăznim să visăm ca România să fie glorioasă în viitor, trebuie să înţelegem că avem nevoie de un sistem foarte bine pus la punct. Iar sistemul, dacă ar fi să luăm exemplul ţărilor care iau medalii, se face undeva la două cicluri olimpice, poate puţin mai repede sau puţin mai târziu. Este nevoie de răbdare, de o direcţie şi de munca zilnică, cea care nu se vede.

“Aş îndrăzni să spun că performanţa este ultimul lucru la care trebuie să ne uităm atunci când vorbim despre sport şi ar trebui să înţelegem beneficiile”

Noi avem un asemenea sistem? Ai atras atenţia după ratarea calificării la Jocurile Olimpice asupra faptului că sunt puţine jucătoare care vin din spate şi baza de selecţie din ce în ce mai săracă…

– În primul rând, ai nevoie de o popularitate a unui sport, de o bază de selecţie. Înainte de asta, ai nevoie să se facă sport în şcoală, pentru că de acolo îţi poţi extrage un număr cât mai mare de copii, fie pentru handbal sau alte sporturi. Aş îndrăzni să spun că performanţa este ultimul lucru la care trebuie să ne uităm atunci când vorbim despre sport şi ar trebui să înţelegem beneficiile sportului, care sunt mult mai mari decât acele vârfuri care fac performanţă la nivel înalt.

Întorcându-mă la handbal, trebuie să înţelegem că baza vine la 18-19 ani, pentru că acolo se sedimentează şi sunt mulţi ani de zile în care trebuie pus un ABC foarte corect pentru cum arată handbalul în momentul de faţă şi cum va arăta un viitor. Cred că dacă acolo se vor pune bazele solide pentru jucătorii şi jucătoarele românce, apropos de acest sistem, punând inteligenţa şi inventivitatea noastră putem spera la ceva foarte măreţ. Dar cred că munca asta de zi cu zi şi perspectiva pe termen lung, sunt lucruri care se întâmplă greu în societatea noastră. Nu suntem dornici să avem răbdarea să facem astfel de lucruri. Nu cred că există o altă şansă. Dacă îmi permiţi, fac paralela cu Gică Hagi, care vă vorbeşte despre aceleaşi lucruri şi care dau rezultate.

“Cu cât încercăm să îl practicăm cu o altă intensitate faţă de ceea ce se joacă acum, suntem într-un deserviciu la nivel internaţional”

Liga Naţională de handbal feminin este una dintre cele mai bogate din Europa. Crezi că nu reuşim să folosim asta destul în avantajul nostru, astfel încât să avem şi o echipă naţională de top?

– Sau poate reuşim să profităm de acest avantaj, dar este nevoie de timp să punem în practică zi de zi, an de an, lucrurile pe care le învăţăm de la modele, care pot să fie străine, dar pot să fie, cu siguranţă, şi jucătoare românce. Trebuie doar să le punem în practică şi să nu aşteptăm ca rezultatul să vină mâine, sau anul acesta, în trei luni de zile. Asta nu se poate întâmpla. Pot fi, cel mult, excepţii. Constanţa vine în a te clasa printre cei mai buni mereu.

Trebuie să ne uităm în ultimii 20 de ani ai naţionalei feminine şi să vedem care a fost constanta. Este posibil să urmărim o mare diferenţă de rezultate. Şi această constanţă vine din rigurozitatea muncii, de la antrenorii de copii şi juniori care nu se văd la seniori, dar de munca lor se beneficiază foarte mult. Este nevoie de viziune şi de adaptare la condiţiile şi modul în care se joacă handbalul în momentul de faţă. Trebuie să înţelegem… cu cât încercăm să îl practicăm cu o altă intensitate faţă de ceea ce se joacă acum, suntem într-un deserviciu la nivel internaţional, fie că vorbim de Liga Campionilor, fie vorbim de un turneu final.

“În drumul nostru spre locul 7, avem trei echipe din afara Europei şi trei echipe foarte bune din Europa”

Cum vezi traseul României de la Campionatul Mondial? Nu doar grupa preliminară, mă refer şi la adversarii pe care îi putem întâlni în grupele principale…

– Grupa preliminară vine cu un adversar foarte puternic, Norvegia. Îl ştim, îl respectăm, are un nume în handbalul mondial. Apoi, naţionala Iranului este pentru prima dată la Mondiale. Este uşor de subestimat, dar asta ar fi o mare capcană. Iar Kazahstanul este o echipă cu un handbal puţin atipic de cel european, cu jucătoare care acţionează un pic diferit. Dacă nu eşti atent la duelurile 1 contra 1, este foarte posibil să ai probleme. Sunt o echipă bine pusă în teren.

La primă vedere, vor fi mulţi că sunt două meciuri care se câştigă uşor, dar experienţa celor care sunt în fenomen de ceva timp spune că trebuie tratate foarte serios. Niciodată nu trebuie să îţi subestimezi un adversar. Iar, uitându-mă mai departe spre a doua săptămână. Avem două echipe din topul mondial, Olanda şi Suedia, locul patru şi locul cinci la JO, plus o altă echipă din afara Europei care va veni cu un handbal diferit.

Dar în drumul nostru spre locul 7, avem trei echipe din afara Europei şi trei echipe foarte bune din Europa. Noi trebuie să încercăm să scoatem maximum din toate meciurile. Dacă după cele şase meciuri ajungem la concluzia că ăsta este maximum din ceea ce putem să facem astăzi, atunci este un câştig mare pentru noi. Dar trebuie să luptăm şi să credem.

Lotul României pentru CM de handbal:

Portari: Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Diana Ciucă

Extreme stânga: Nicoleta Dincă, Ana Maria Tănasie, Alexandra Dindiligan

Interi stânga: Bianca Bazaliu, Bianca Harabagiu, Anca Polocoșer

Centri: Cristina Laslo, Andreea Rotaru, Mădălina Zamfirescu

Interi dreapta: Alina Ilie

Extreme dreapta: Laura Moisă, Oana Borș

Pivoţi: Crina Pintea, Lorena Ostase, Alexandra Subțirică Iovănescu

“Nu am trăit acele meciuri şi nu ar fi corect să spun să critic şi să spun că ceva nu s-a făcut bine”

Locul 12 la ultimele două turnee finale. Ce greşeli pe care le-am făcut în trecut trebuie să evităm?

– Mi-ar fi foarte greu să vorbesc despre asta pentru că nu am făcut parte din echipă. Nu am trăit acele meciuri şi nu ar fi corect să spun să critic şi să spun că ceva nu s-a făcut bine. Ce trebuie să facem, atât eu, cât şi staff-ul, să încercăm să ne influenţăm cât mai bine jocul, să încercăm să avem nişte linii cât mai clare, un model de joc cât mai clar, despre care vorbim de un an de zile şi să avem şi reuşite în teren. Asta îţi dă încredere în model şi în sistem.

“Fără esenţa grupului, nu poţi avea reuşită”

Vorbeai de o echipă bătăioasă pe care vrei să o vezi în teren. Ar trebui să ne aşteptăm la o agresivitate mai mare, sportiv vorbind, de la handbaliste în meciurile de la turneul final?

– Pentru mine, handbalul se împarte în mai multe zone. Despre tactică se poate discuta mult şi este ca un tablou de artă, te uiţi şi vezi lucruri diferite. O zonă este cea a intensităţii fizice în care se joacă acum şi trebuie să înţelegem că asta este realitatea sportului acum. Este foarte intens şi foarte fizic. Trebuie să ne apropiem din acest punct de vedere de competitorii noştri. E clar că ei au un pas în faţa noastră din acest punct de vedere.

Şi Norvegia şi Suedia şi Olanda. Se împarte şi în lucruri pe care nu poţi să le pui pe listă, dar care se simt în cadrul grupului: energia, pasiunea, ajutorarea, bucuria, modul în care treci peste momente grele. Toate acestea, dacă ajungi să le faci cât mai bine, orice detaliu tactic poate fi foarte uşor integrat. Dar, din punctul meu de vedere, fără esenţa grupului, nu poţi avea reuşită.

“Folosim meciurile cu Iran şi Kazahstan pentru a ajunge într-o formă foarte bună la ora meciului cu Norvegia”

Nu este un handicap pentru naţionala noastră c înainte de turneul final? Toate echipele puternice au avut meciuri de pregătire…

– Aveam iniţial programat Trofeul Carpaţi, iar o echipă şi-a anunţat prezenţa. Având în vedere cazurile COVID, care au crescut foarte mult în lume şi echipa respectivă nu avea nimic specific faţă de adversarele noastre din grupa preliminară, am decis că ne dorim să micşorăm acest risc.

Anul trecut, din păcate, România a pierdut jucătoare înainte de startul turneului final tocmai din acest motiv. Aşa că, am decis că vrem să micşorăm riscul de infectare cu COVID-19 şi vrem să ajungem în Spania sănătoşi şi să folosim meciurile cu Iran şi Kazahstan pentru a ajunge într-o formă foarte bună la ora meciului cu Norvegia. Şi în săptămâna a doua să fie şi mai bine.

“Nu am discutat prelungirea contractului. Este foarte bine să o luăm pas cu pas”

Ţi-ai manifestat disponibilitatea de a rămâne la cârma naţionalei şi după 31 decembrie. Spuneai că nu vrei să fie singurul turneu final la care participi. Ai avut discuţii despre prelungirea înţelegerii cu oficialii Federaţiei?

– Să fii antrenorul echipei ţării tale este cea mai mare onoare. În momentul de faţă, contractul este foarte clar, până la finalul anului. Niciodată nu se fac astfel de discuţii înainte de turneul final, pentru că o decizie se ia tot timpul după întrunirea Comisiei Tehnice, care atunci se stabileşte. Aşa că nu, nu am discutat. Este foarte bine să o luăm pas cu pas.

“Îmi doresc să fim la nivelul internaţional care se cere acum”

Ce ţi-ar plăcea să vezi la echipa României la acest turneu final?

– Îmi doresc lucrurile de bază pe care să le avem tot timpul, îmi doresc unitatea echipei, bucuria şi pasiunea de a ne reprezenta ţara şi să ne găsim puterea de a înţelege că nu trebuie niciodată să cedăm, mai ales într-un campionat în care joci din trei în trei zile.

Intensitatea emoţiilor este foarte mare şi trebuie gestionată foarte bine. Îmi doresc să fim la nivelul internaţional care se cere acum. Cu cât mai multe meciuri vom face la acest nivel şi la standardele care se cer, cu atât mai bună va fi investiţia pentru viitor.

“Nu este uşor să intri fără lider în teren, fără căpitanul tău de ani de zile”

Cristina Neagu spunea că revine în 2022 cu obiectivul Paris. Cum vezi acest drum cu Neagu în echipă, poate cu tine selecţioner?

– Până la acel nivel, trebuie să parcurgem bine etapa de la Mondial. Fiecare etapă parcursă îţi arată dacă drumul tău este corect şi ce anume poate fi îmbunătăţit. Întotdeauna am crezut că dacă vom juca bine în teren fără Neagu, având-o şi pe Cristina, ne vom îmbunătăţi jocul.

Şi ăsta este un test pentru noi. Nu este uşor să intri fără lider în teren, fără căpitanul tău de ani de zile. Dacă vrem să fim mai buni, trebuie să ne setăm această linie. Trebuie să vedem cum devenim mai buni în 2022, astfel încât acel Paris şi acea marjă de două goluri, să vină şi către noi. Lucrurile acestea se întâmplă dacă muncim foarte mult.

“Este o diferenţă foarte mică pe acel clasament pe care îl am şi acum în minte”

Nu pot să nu remarc faptul că ai rămas cu diferenţa de două goluri care ne putea duce la Jocurile Olimpice de la Tokyo…

– Este o diferenţă foarte mică pe acel clasament pe care îl am şi acum în minte. Văd câte două puncte în dreptul fiecărei echipe, dar în acelaşi timp este o diferenţă mare ca să aduci cele două goluri în favoarea ta. Iar asta se poate face cu multă muncă, cu bucuria de a visa, cu o ţintă foarte clară şi un sistem foarte bine pus la punct, atât în ceea ce priveşte echipa naţională, cât şi campionatul intern. Dăm foarte multe jucătoare la naţională din campionatul intern şi trebuie să înţelegem că putem fi oglinda campionatului intern la naţională.