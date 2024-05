Adi Vasile, out de la CSM Bucureşti! Antrenorul a fost dat afară după ce a ratat obiectivul de calificare în Final Four

CSM Bucureşti a câştigat pentru a doua oară eventul în România. , iar asta a dus la schimbări pe banca tehnică.

Adi Vasile, out de la CSM Bucureşti!

Adi Vasile a fost demis la după ce echipa a ratat prezenţa în Final Four-ul Champions League. Astfel, după 10 ani petrecuţi la club, ultimii patru ani şi jumătate în postura de antrenor principal, Adi Vasile pleacă de la echipă:

“Sunt mândru de cei zece ani în care am lucrat la CSM București. Aici am putut experimenta toate aspectele profesiei de antrenor și am acumulat o experiență fantastică.

Sunt mândru de toate titlurile pe care le-am câștigat cu clubul în ultimii ani, sunt mândru de staff-ul și jucătoarele alături de care am lucrat, precum și de oamenii din club și de fanii noștri fantastici.

CSM a devenit o parte din viața mea, iar acum vreau să folosesc toate cunoștințele câștigate într-un club atât de puternic pentru un nou proiect în handbal. Aștept cu nerăbdare viitorul și drumul care mi se așterne înainte”, a spus Adi Vasile la despărţire.

Antrenorul avea contract până în 2025! Clauză importantă pentru rezilierea contractului

CSM Bucureşti a anunţat că decizia de a se despărţi de Adi Vasile a fost luată imediat după pierderea “dublei” cu Metz din sferturile EHF Champions League, dar tehnicianul a rămas în funcţie şi la ultimele patru meciuri ale stagiunii:

“Clubul Sportiv Municipal București și tehnicianul Adrian Vasile se despart după ce echipa de handbal feminin nu a obținut calificarea în Final4-ul EHF Champions League în fața echipei franceze Metz Handball.

Adrian Vasile a rămas la conducerea tehnică a formației până la finalul campionatului câștigat din nou de CSM București”, se arată în comunicatul clubului CSM București.

Adi Vasile mai avea un an de contract cu CSM Bucureşti. După această despărţire, antrenorul va primi, conform clauzelor din contract, echivalentul a şase salarii, adică aproximativ 60.000 de euro, pentru încetarea unilaterală a înţelegerii.

2019 este anul în care Adi Vasile a devenit antrenor principal la CSM București

41 de ani are Adi Vasile