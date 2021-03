Adi Vasile, pregătit pentru “războiul” din Muntenegru: “Trebuie să avem o foame de rezultat! Să fim o haită”

Adi Vasile a analizat meciurile dinaintea turneului preolimpic de la Podgorica. Selecționerul României susține că nivelul arătat de handbaliste la antrenamente este foarte bun și echipa va intra cu gândul la victorie atât cu Muntenegru, cât și cu naționala Norvegiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fost secund al naționalei din Muntenegru, Adi Vasile nu vede meciul direct ca pe o răzbunare și spune că experiența de la națională l-a ajutat foarte mult. El susține că există câteva schimbări la echipa din Muntenegru, însă este sigur că naționala noastră poate câștiga ambele meciuri:

Adi Vasile, pregătit pentru “războiul” din Muntenegru: “Întregul grup este foarte conectat”

Despre calificarea la Jocurile Olimpice: “Cred că important este cum simțim noi ca staff, echipa. Mesajul pe care l-am avut de la plecarea din România este că preocuparea fetelor pentru antrenament a fost foarte bună. Am ridicat nivelul la fiecare ședință de pregătire. Întregul grup este foarte conectat. Avem o stare optimă de start. Suntem foarte pregătiți de start. În aceeași măsură în care echipele se cunosc, există calitate în fiecare echipă. De multe ori este vorba despre cum poate un grup să aibă o energie extraordinară. Cred că, specific unui astfel de turneu este că lumea vine cu toată puterea pentru calificarea la JO. O să fie o doză de sacrificiu și aceste meciuri vor semăna cu fazele finale ale unui turneu final”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despre emoțiile cu Denisa Dedu: “Aș spune că n-am fost foarte îngrijorați pentru că știam că Denisa a avut COVID-19. Nu este plăcut să ai fete pe care să le oprești, dar la finalul zilei, toată lumea și-a îndeplinit obiectivele. Rezultatul testelor a venit târziu în noapte și ne-am liniștit”

“Experiența CSM și Muntenegru mi-a dat aripi să zbor în acest domeniu”

Despre schimbările naționalei din Muntenegru: “Ca și componență sunt câteva schimbări la Muntenegru. Trei fete importante nu vor juca la acest turneu. Din punct de vedere a sistemului defensiv a fost o continuare a muncii de dinainte, iar pe atac sunt relații de joc formate în ani de zile. Știu ce vor face pentru fiecare situație. Au fost lucruri tactice pe care le-au schimbat. Este o echipă extrem de bună, cu o energie fantastică”

ADVERTISEMENT

Despre o “răzbunare” împotriva naționalei din Muntenegru: “Trebuie să recunosc, cariera mea în antrenorat s-a schimbat foarte mult. Experiența CSM și Muntenegru mi-a dat aripi să zbor în acest domeniu. Nu este vorba de nicio revanșă. Între mine și cei din Muntenegru este o relație foarte bună”

“Mintea noastră este foarte clară. Primul este împotriva Norvegiei pe care îl vom aborda să câștigăm și apoi cu Muntenegru”

Despre tactica pentru cele două meciuri: “Mintea noastră este foarte clară. Primul este împotriva Norvegiei pe care îl vom aborda să câștigăm și apoi cu Muntenegru. Cel mai important în sport este să abordezi meciul serios, la câștig. Trebuie să fim foarte pregătiți pentru fiecare moment. La câtă adrenalină este în acest turneu, cred că avem suficiente resurse astfel încât să facem cu bine celor două meciuri. Este cel mai important lucru. Fiecare meci pe care îl joci trebuie să îl câștigi. Când nu se va întâmpla trebuie să te uiți în oglindă și să spui că ai făcut totul. Atunci lucrurile sunt deja câștigate. Trebuie să fii maxim pregătit și maxim concentrat. Inclusiv să cultivi această mentalitate de campion.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despre ce va face diferența: “Sper să consolidăm baza pe care o avem. După ce avem baza, putem să ne gândim la detalii. Cred foarte mult în lucrurile elementare, tot ele vor face diferența. Norvegia surprinde cu lucrurile pe care le fac tot timpul. Mai departe, handbalul este un sport foarte greu. Există foarte mult dinamism, foarte multă decizie și experiența este un factor foarte important. Sunt convins că suntem capabili însemnătatea momentului. Trebuie să avem foamea de rezultat, ca o haită în teren”

“Nu mi-e frică de nimic. Am avut marele noroc să fiu educat în clubul Steaua”

Despre mentalitatea de învingător: “Nu mi-e frică de nimic. O mai repet și este important. Am avut marele noroc să fiu educat în clubul Steaua. Am avut în fața mea oameni învingători care mi-au influențat viața. Mereu a trebuit să ne ridicăm la nivelul lor. Am avut mentalitate de învingători. N-am frici”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despre atuurile echipei: “Ca și echipă, avem o foame de rezultat. Ultimii ani a lăsat o rană. Nu tot timpul, un grup va reuși să performeze. Există foame de rezultat și este foarte important[ conștientizarea importanței momentului. Avantajele noastre în fața Muntenegrului nu aș vrea să le spun aici. Cred că ne cunoaștem deja foarte bine. Multe muntenegrence au jucat în România. N-aș știi să îți răspund foarte bine”

3 ani a antrenat Adi Vasile naționala din Muntenegru din postura de “secund”

4 este numărul de ediții de Jocuri Olimpice la care a participat România