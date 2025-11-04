Sport

Adi Vasile, prima reacţie după demiterea de la CSM Bucureşti: „A fost decizia conducerii! M-au anunţat acum". Exclusiv

Adi Vasile a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK la scurt timp după ce s-a despărțit de CSM București! Ce a spus antrenorul
Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
04.11.2025 | 13:09
Adi Vasile prima reactie dupa demiterea de la CSM Bucuresti A fost decizia conducerii Mau anuntat acum Exclusiv
Adi Vasile s-a despărțit de CSM București. Foto: colaj Fanatik
Tehnicianul a confirmat că a fost vorba despre o decizie luată de conducerea clubului în acest sens. El a transmis că această echipă va însemna pentru totdeauna ceva special pentru el.

Prima reacție a lui Adi Vasile după despărțirea de CSM București

De asemenea, Adi Vasile și-a manifestat regretul față de faptul că rezultatele de până acum din acest sezon nu au fost pe măsura așteptărilor. Pe de altă parte, a vorbit și despre faptul că a fost numit în funcție cu puțin timp înainte de startul stagiunii.

Nu în ultimul rând, antrenorul a explicat că încă nu a luat o decizie clară vizavi de viitorul său și, în plus, a ținut să le transmită succes în continuare celor de la CSM București.

„A fost o decizie a clubului. Am fost şi eu informat azi dimineaţa şi o respect. CSM Bucureşti este un club care va rămâne mereu în suflet şi îmi pare rău că lucrurile nu au mers aşa cum ne-am aşteptat. Am fost la echipă chiar acum, mi-am rămas bun de la jucătoare, de la toţi cei cu care am lucrat de zi cu zi. Aşa este normal, civilizat.

Decizia a fost a conducerii, eu doar am fost informat. Când am venit în vară, am făcut-o cu inima deschisă, mi-am asumat toate aceste lucruri, faptul că am venit înainte de startul campionatului. Nu m-am gândit la viitor, abia mi s-a răcit motorul maşinii în parcare.

O să vedem. Le urez mult succes celor de la CSM Bucureşti, dar aţi văzut şi dumneavoastră că lucrurile nu sunt simple”, a spus Adi Vasile pentru FANATIK. 

Cristina Vărzaru și-a dat demisia de la CSM București

Odată cu Adi Vasile, de la CSM București a plecat și team-managerul Cristina Vărzaru. În cazul său a fost vorba despre o demisie, situație care a fost acceptată de conducerea clubului.

