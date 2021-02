Adi Vasile, prima reacție după victoriile “la masa verde” în Liga Campionilor: “Nu pot să simt o bucurie!”

CSM București joacă sâmbătă pe terenul lui Metz în ultima etapă a grupelor din EHF Champions League. Echipa lui Adi Vasile a primit patru puncte la masa verde pentru meciurile care au fost amânate și are șanse chiar să încheie pe primul loc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Însă, CSM București are unul dintre cele mai dificile jocuri în ultima etapă, pe terenul lui Metz, echipă care are un punct în plus față de “tigroaice”. O victorie le-ar asigura locul doi celor de la CSM și un duel cu locul 7 din cealaltă grupă în prima etapă din play-off.

Adi Vasile, reacție după victoriile “la masa verde”: “Am demonstrat că am respectat competiția”

Adrian Vasile a vorbit despre deplasarea dificilă de la Metz, dar și despre punctele obținute la “masa verde” care au permis CSM-ului să urce până pe locul 3 în clasament, cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”În ultimele 4 sezoane o singură echipă a câștigat la Metz, este un teren foarte greu. Ne dorim să schimbăm statistica, este foarte motivant acest meci, este una dintre cele mai grele deplasări.

Nu pot să simt o bucurie, am primit patru puncte, într-adevăr, dar prin ce am făcut de-a lungul sezonului am demonstrat că am respectat competiția, așa că acum ni s-au întors lucrurile… Nu mă bucură că am câștigat meciuri în afara terenului, pentru că suntem obișnuiți să culegem roadele muncii noastre pe teren.

ADVERTISEMENT

Nu putem prinde locul 1, dar se poate întâmpla orice la locurile 2,3,4, pentru că este mult echilibru în această grupă. Mereu trebuie să ai o perspectivă amplă asupra situației în care ești, dar noi respectăm competiția și trebuie să facem orice să ne câștigăm meciul. Singurul calcul pe care-l avem în cap este să învingem acolo”, a spus Adi Vasile înainte de plecarea în Franța.

“Avem o poziție mult mai bună și o șansă importantă să terminăm în primele trei echipe ale grupei”

Pentru Siraba Dembele este un meci special, în condițiile în care se va întâlni cu mai multe foste colege. Extrema de la CSM consideră că echipa are o șansă bună să încheie în top 3 și speră ca forma bună din ultimele săptămâni să continue la CSM:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Înainte de această decizie a EHF eram la mijlocul clasamentului, iar acum avem o poziție mult mai bună și o șansă importantă să terminăm în primele trei echipe ale grupei, dacă învingem la Metz.

Nu-l văd ca pe o finală, ci ca pe un meci în care trebuie să se vadă din nou că avem încredere în noi, să ne arătăm adevărata față, trebuie să confirmăm jocul bun de săptămâna trecută.Da, este plăcut să joci acasă, dar îl consider un meci ca oricare altul. Este important că le cunosc pe fete foarte bine”, a spus Siraba Dembele, handbalistă la CSM București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CSM București este pe locul trei în grupa A, cu 17 puncte, unul mai puțin decât Metz și la două față de liderul Rostov Don. Ferencvaros este cel mai periculos adversar, fiind la doar un punct de “tigroaice”.

17 puncte are CSM București în Liga Campionilor

31-26 a fost scorul pentru CSM București în meciul tur cu Metz