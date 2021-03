Adi Vasile revine pe bancă după calvarul COVID-19: “E un sentiment de neputință!” Interviu exclusiv

Adi Vasile revine pe parchet alături de CSM București în meciul din Liga Campionilor cu SCM Râmnicu Vâlcea. Antrenorul “tigroaicelor” s-a infectat cu noul coronavirus după revenirea din ultimul meci al grupelor cu Metz și a stat în izolare timp de 14 zile.

Antrenorul CSM-ului a ratat meciul de campionat cu Râmnicu Vâlcea, câștigat de Neagu și compania cu 27-22, însă revine pentru dubla de șoc din play-off-ul Ligii Campionilor. La ieșirea din izolare, Adi Vasile a încheiat negocierile pentru prelungirea contractului și va continua încă două sezoane la CSM București.

Adi Vasile revine pe bancă după calvarul COVID-19: “Sunt bucuros că s-a terminat!”

Adi Vasile a acordat un interviu pentru FANATIK înainte de dubla “fierbinte” cu rivala din campionat. Antrenorul speră ca fetele ei să uite victoria din Liga Națională și să aibă o evoluție și mai bună în Liga Campionilor. El a vorbit și despre perioadele dificile din carantină, în care spune că se simțea neputincios.

În primul rând aș vrea să vă întreb cum vă simțiți? Ați trecut printr-o perioadă dificilă după infectarea cu noul coronavirus…

– Bucuros că s-a terminat! Este lucrul care îmi vine la îndemână să îl spun. Sunt foarte bucuros că îmi pot relua activitatea. După 14 zile de stat în casă pot să revin lângă echipă.

“Cred că orice meci cu Râmnicu Vâlcea este foarte strâns, un meci cu multe ingrediente decât cele strict legate de handbal”

Ați reușit să învingeți SCM Râmnicu Vâlcea în campionat, chiar la o diferență destul de mare. Cum vedeți dubla din Liga Campionilor?

– Cred că orice meci cu Râmnicu Vâlcea este foarte strâns, un meci cu multe ingrediente decât cele strict legate de handbal. Ne-a bucurat victoria din campionat din urmă cu câteva zile. Dar nu avem altceva de făcut decât să fim mai buni decât în acel meci. Este o altă competiție, un meci eliminatoriu tur-retur. Ne apropiem de finalul sezonului și vrem să culegem roadele muncii din acest sezon și din sezonul trecut.

V-a fost greu să priviți meciurile din fața televizorului?

– Evident că nimeni nu se simte bine când stă la televizor și își vede echipa evoluând. Ai un sentiment de neputință că nu poți să fii alături de echipă, dar asta este situația. Nu suntem prima echipă care traversăm aceste probleme. Mă bucur că în această perioadă echipa a fost și mai capacitată și mai unită și am făcut maximum din tot ce am putut.

“Nu sunt un antrenor care să își facă calcule cu cine să joace”

Vă convine că ați căzut cu SCM Râmnicu Vâlcea?

– Noi ne-am câștigat șansa de a juca returul pe teren propriu. Mai mult decât atât, nu sunt un antrenor care să își facă calcule cu cine să joace. Anul trecut ar fi trebuit să jucăm cu Gyor în sferturile de finală și am zis că este cel mai plăcut mod cu putință. Acum poate fi Vâlcea, putea să fie altcineva, nu mă interesează atât de mult aspectul acesta.

Titlul este jucat? Ați câștigat cu Râmnicu Vâlcea și celelalte contracandidate, aveți maximum de puncte și un avans bun…

– În acest an cu COVID-19 până nu se va încheia absolut tot sau cel puțin din punct de vedere matematic, nimeni nu poate fi relaxat. Cred că am învățat în acest an cât de repede se poate schimba situația. Nu este nimic jucat. Când va fi totul încheiat matematic, atunci situația va fi clară. Până atunci, suntem într-un moment bun și atât. Mai este mult de jucat, chiar mai mult de o jumătate din campionat, așa că nu suntem deloc relaxați.

“Nu poți să revii la aceeași capacitate pe care o aveai cu doar trei zile de antrenament”

Au revenit și celelalte fete care s-au infectat cu noul coronavirus. Sunt apte pentru confruntarea cu Râmnicu Vâlcea?

– Pentru un sportiv de performanță, să ieși două săptămâni din sistemul de antrenament, nu poți să revii la aceeași capacitate pe care o aveai cu doar trei zile de antrenament. Dar, faptul că numeric vom fi mult mai multe, o să câștigăm din multe puncte de vedere. Trebuie să facem tot ceea ce putem. Nu suntem nici prima, nici ultima echipă care a trecut prin asta. De această dată am fost noi mai loviți, dar cu siguranță vom trece.