România, punct final la CM de handbal! Adi Vasile: “Sita se cerne şi până la urmă va fi vorba de o selecţie naturală!”

meciul împotriva Suediei şi a încheiat pe locul 13 la Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania. “Tricolorele” au obţinut trei victorii şi au suferit trei înfrângeri la turneul final.

România, punct final la CM de handbal! Concluziile lui Adi Vasile: “Puteam avea puţin noroc la tragerea la sorţi”

Adi Vasile a tras , spunând că munca la această echipă trebuie să continue, precizând că la echipa naţională vor avea loc doar handbalistele care vor avea valoarea şi motivaţia să reprezinte ţara:

“Voiam să câştigăm, ăsta era lucrul de la care am plecat. A fost de la bun început planul nostru. Ştiam cât de bună este echipa Suediei. Am urmat planul, dar diferenţa se face tot la lucrurile de bază, la tehnica individuală, la putere şi la faptul că Suedia are un plus în această zonă.

Cred că fetele simt că pot să producă handbal de calitate. Am jucat împotriva a trei echipe bune în handbal şi am intrat în teren simţind că le puteam bate. Locul 13 într-o zi de 13. La sfârşitul unei competiţii, tot ce contează este clasamentul.

Am dat de trei echipe extraordinare şi puteam avea puţin noroc la tragerea la sorţi. Sunt convins că dacă lucrurile vor continua să se dezvolte şi vom face încă un pas la anul, vom avea şi acel dram de noroc.

“Din punct de vedere al pregătirii fizice am făcut un pas în plus, dar trebuie să o facem mai bine”

N-a fost să fie acum. A trebuit să mergem la deal cu totul. Modul în care s-au comportat fetele arată multe lucruri bune care ne dă speranţe pentru viitor. Echipa a câştigat din lucrurile de bază. Au intrat în teren cu încredere că pot învinge orice echipă. Ne-am pregătit zi de zi cu încrederea că putem să câştigăm.

Aceste fete educate corect şi într-un sistem corect vor putea colege roadele. Dacă avem răbdare cu fetele şi handbalul românesc, trebuie să înţelegem că avem calitate. Din punct de vedere al pregătirii fizice am făcut un pas în plus, dar trebuie să o facem mai bine.

“Cu aceste lucruri bune şi cu Cristina Neagu în echipă, da, o să crească nivelul”

Trebuie să ne apropiem de nivelul internaţional văzut aici şi în Liga Campionilor. Avem materialul mişto cu care trebuie să lucrăm (n.r. se referă la creierul jucătoarelor), dar trebuie să consolidăm lucrurile de bază.

Mi-e greu să spun cum va arăta echipa în 2022. Orice schimbare într-o echipă va crea nişte echipe. Mi-am dorit să ne închegăm şi să ne stoarcem de energie la acest turneu să luăm multe lucruri bune. Cu aceste lucruri bune şi cu Cristina Neagu în echipă, da, o să crească nivelul.

Nu putem face nimic altceva decât să muncim în continuare, la tactica de atac şi în apărare. Dacă echipa noastră poate da multe goluri cu Olanda şi Suedia, înseamnă că echipa asta poate să producă handbal bun. Talentul nostru este wow, dar nu este cheia. Trebuie să muncim zi de zi.

“Sita se cerne şi este vorba de o selecţie naturală, la un moment dat”

Poarta echipei naţionale este deschisă pentru orice jucătoare care are foamea să reprezinte prima reprezentativă. Sita se cerne şi este vorba de o selecţie naturală, la un moment dat. Trebuie să avem un grup de oameni care pot să se sacrifice una pentru cealaltă.

Nu aş fi semnat pentru locul 13. Am crescut la Steaua, de nişte mari antrenori. Am văzut oameni la care doar locul 1 conta. Tot ce fac este pentru a câştiga. Nu am cum să fiu mulţumit de locul 13. Trebuie să ai şi un pic de noroc la tragerea la sorţi.

“Echipa asta a progresat mult în 6 luni”

Dacă alegem să ne gândim că ar fi bine să avem o tragere bună la sorţi ar fi pentru următorul Euro şi următorul Mondial. Echipa asta a progresat mult în 6 luni, din punctul acesta de vedere sunt mulţumit.

Contează foarte mult şi trebuie să le mulţumesc fanilor. Le-am simţit încurajările şi am făcut să jucăm mai bine. Am putut să revenim cu Suedia şi Olanda şi datorită ajutorului fanilor. Sperăm să-i fi mulţumit cât de mult se poate. Sper să aibă o bucurie când merg spre casă”, a spus Vasile.

Cristina Laslo: “Suferim pe repliere şi pe fazele lor rapide”

Cristina Laslo a fost aleasă jucătoarea meciului cu Suedia. Handbalista celor de la Minaur Baia Mare a spus că pivotul Crina Pintea a jucat cu ruptură musculară în această confruntare şi că pleacă de la turneul final cu mai multe lucruri bune:

“Nu a fost întâmplător acest turneu. Meciul cu Norvegia, cu Olanda, am ţinut piept şi Suediei. Detaliile fac diferenţa din păcate. Suferim pe repliere şi pe fazele lor rapide, dar ne-am dorit să facem un meci bun, să luăm puncte.

Ne întoarcem cu o înfrângere, dar cu un sentiment că am făcut şi lucruri bune. Locul 13 nu este corect. Noul format nu ne-a avantajat, am avut o grupă grea. Am urmărit şi celelalte meciuri, mi s-au părut neechilibrate.

“Mereu România pică cu Norvegia, cu Olanda, cu echipele puternice”

Din păcate, mereu România pică cu Norvegia, cu Olanda, cu echipele puternice şi cred că în foarte scurt timp vine şi victoria. Nu ştiam că am încheiat pe locul 13. Începutul a fost demult pentru naţională, acum suntem pe drum, în etapa a doua sau a treia.

Sper să ţinem acest nivel ridicat al meciurilor, punctele vor veni. În primul rând, suntem sănătatoase, mai puţin Oana (n.r. Borş) şi Crina (n.r. Pintea), care suferă de o ruptură musculară, dar care a ţinut să joace azi.

“Avem o echipă pe care putem să ne bazăm şi să stăm în faţa oricărui adversar”

Lucrul bun este că am ţinut piept echipelor nordice. Avem o echipă pe care putem să ne bazăm şi să stăm în faţa oricărui adversar. Au fost multe jucătoare care şi-au adus aportul, debutantele s-au simţit bine în teren.

O să mă uit la acest turneu şi văd mai multe lucruri bune decât cele negative. Înscriem aproape 30 de goluri cu echipe nordice, cu echipe bune. Nu am fost obişnuite să facem acest ritm şi nu ştiu cât de des înscriam peste 27-28 de goluri apărărilor bune.

“Viitorul îl văd cu zâmbetul pe buze”

Toate lumea încearcă să marcheze. Colaborăm bine cu pivotul. Am avut şi contraatac, asta mă bucură. Viitorul îl văd cu zâmbetul pe buze. Să ne vedem din nou la un turneu final.

Până la sărbători avem amicale cu echipele de club. Pentru mine urmează EHF şi o perioadă grea în ianuarie. Trebuie să ţinem nivelul sus pentru România”, a spus Laslo.

Pentru România urmează meciurile din preliminariile Euro 2022. Ca să fie la turneul final, “tricolorele” trebuie să se califice pe primele două locuri în grupa cu Danemarca, Austria şi Insulele Feroe.