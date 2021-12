Reacţii după cel mai bun meci al României la CM! Adi Vasile, optimist pentru viitor: “Fetele astea în doi-trei ani vor ajunge la o vârstă senzaţională pentru handbal”

România a pierdut dramatic confruntarea cu Olanda, scor 30-31. Campioana mondială a avut mari emoţii şi a reuşit să se impună graţie paradei lui , handbalistă de la CSM Bucureşti, în ultimul minut.

Reacţii după cel mai bun meci al României la CM! Adi Vasile: “Am două sentimente total opuse. Unul este de frustrare, altul este de mândrie”

Chiar dacă această înfrângere lasă România fără nicio şansă la sferturile de finală, Adi Vasile a susţinut la finalul meciului că echipa este pe un drum bun şi într-un an sau doi putem vorbi despre o echipă naţională puternică:

“Am două sentimente total opuse. Unul este de frustrare, altul este de mândrie. Sunt foarte mândru de cum am rezistat în acest meci şi cum am reuşit să revenim în final de meci. Este un lucru foarte bun al acestei echipe.

Sentimentul de frustrare vine pentru că puteai să rămâi cu un punct după meciul ăsta. Dar e acel gol care face diferenţa în sport. Le-am şi spus că astfel de meciuri şi faptul că au răbdare şi construim corect va face ca într-un an sau doi să aibă acest rezultat de partea ei. Este o zi în care jucăm cu o campioană mondială.

“Cred că fetele sunt epuizate şi fizic şi emoţional. Te loveşte un astfel de meci”

Ne dorim întotdeauna să vedem cum o echipă luptă până la capăt şi se stoarce de energie pe teren. Cred că fetele sunt epuizate şi fizic şi emoţional. Te loveşte un astfel de meci. Stă tot la noi să vedem imaginea de ansamblu.

Producem un handbal foarte bun, avem calitate, ţinem campioana mondială în stres, de asta trebuie să fim mândri. Dar nu este mulţumitor… am pierdut din păcate. Şi asta o să facem în perioada următoare. Pentru că echipa asta are calitate.

“Gândiţi-vă că fetele astea în doi-trei ani vor ajunge la o vârstă senzaţională pentru sportul ăsta”

Având atitudinea corectă zi de zi, vom ajunge ca peste puţin timp noi să întoarcem astfel de meciuri. Ne construim corect experienţa la nivel internaţional. Unele greşeli ne frustrează, dar trebuie să trecem peste ele.

Cred că tot ceea ce construim în acest an îşi vede rezultatele. Este foarte important să ştim când jucăm bine de ce o facem şi când nu jucăm bine de ce nu o facem. Această echipă, dacă va avea încredere în ea, gândiţi-vă că fetele astea în doi-trei ani vor ajunge la o vârstă senzaţională pentru sportul ăsta”.

Crina Pintea: “Vrem să arătăm ca o adevărată echipă. Construim zilnic relaţii de joc”

Crina Pintea a primit premiul de “cea mai bună handbalistă a meciului” şi a spus la finalul confruntării că a rămas cu multe lucruri bune din această confruntare:

“Am pierdut, dar sentimentul este că am câştigat. Mă bucur că am făcut multe lucruri bune şi echipa asta nu am cedat. Anii trecuţi, dacă stăm bine să ne amintim, cedam. Sunt mândră de fete. Am pierdut, asta e. Câteodată câştigi la un gol, alteori pierzi la un gol.

Deocamdată nu ştiu ce să zic, sunt nişte impresii la foarte cald, dar mi se pare că am făcut multe lucruri bune. Vrem să arătăm ca o adevărată echipă. Construim zilnic relaţii de joc, relaţii cât mai apropiate între noi şi asta se vede.

“Sper din toată inima să nu ne pierdem încrederea. De acum nu mai avem ce să întoarcem decât viitorul”

Probabil că uneori când îşi doreşti prea mult şi suntem prea entuziasmate, te duci în extrema cealaltă. Cred că asta s-a întâmplat şi astăzi. Am făcut unele greşeli pe care le puteam evita. Dar cred mult în această echipă.

Spiritul de echipă ne motivează. Ne ajutăm între noi, s-au creat legături. Jucăm una pentru cealaltă. Nu mai avem ce să facem, decât să luăm lucrurile bune. Nu am ratat atât de mult ca şi cu Norvegia. Dar am făcut alte greşeli.

Sper din toată inima să nu ne pierdem încrederea. De acum nu mai avem ce să întoarcem decât viitorul. Sunt mulţumită de cum am arătat la acest turneu final. Este o echipă care se construieşte şi care devine din ce în ce mai puternică.

Cristina Laslo: “Micile greşeli şi detaliile fac diferenţa la un asemenea meci”

Cristina Laslo a spus după meci că , iar detaliile au făcut diferenţa în această confruntare, naţionala adversă fiind mai experimentată:

“Când pierzi la un gol şi simţi că poţi să câştigi, e dureros. După cum s-a văzut după meciul cu Norvegia, am reuşit să ţinem ritmul astfel încât să ţinem piept Olandei. În prima repriză ne-au dominat puţin, în rest nu s-a pus problema de aşa ceva.

Pe final, nu cred că ele se gândeau că vor mai câştiga. Dar micile greşeli şi detaliile fac diferenţa la un asemenea meci. Am revenit foarte bine, dar din păcate ele şi-au demonstrat experienţa. Vom avea aceeaşi atitudine şi cu Suedia”, a spus Cristina Laslo.

România mai are de disputat două meciuri la Campionatul Mondial de handbal. Sâmbătă, de la ora 16:00, “tricolorele” joacă împotriva naţionalei din Puerto Rico. Luni, România va încheia împotriva Suediei, meci programat la 19:00.

“Foarte dureros, dar şi îmbucurător pentru că am fost acolo. Dacă eliminam câteva greşeli, puteam să le batem. Suntem la început de drum. Trebuie să avem răbdare. Am ţintit victoria astăzi, o vom face şi împotriva Suediei. O să analizăm ce nu a fost bine şi vom corecta. Avem încredere în noi şi în potenţialul acestei echipe”, Lorena Ostase