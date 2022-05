Adi Vasile speră la un dram de noroc în returul din Danemarca: “Am pierdut multe meciuri la limită! Trebuie să dăm şi noi acel gol în plus”. Adversarii, impresionaţi de atmosferă

CSM Bucureşti a pierdut prima manşă din sferturile de finală din Champions League cu E . “Tigroaicele” nu au condus niciodată în meci, însă au fost învinse la ultima fază, după o greşeală mare a Eduardei Amorim.

Adi Vasile speră la un dram de noroc în returul din Danemarca: “Să jucăm meciul în care să dăm noi acel gol în plus”

La finalul meciului, Adi Vasile a spus că pauza de trei săptămâni a fost una destul de mare fără jocuri pentru CSM Bucureşti, care nu şi-a găsit locul. Antrenorul speră la un dram de noroc în meciul retur:

ADVERTISEMENT

“Au fost două echipe foarte echilibrate, de fiecare dată când am jucat împotriva celor de la Esbjerg, mereu rezultatul a fost foarte strâns. Ştim că este o bătălie de 120 de minute. Am fost nevoiţi să revenim pentru că adversarul a reuşit să îşi creeze avantaj. Am luptat tot meciul, am avut şi sprijinul publicului care a fost foarte important în tentativa noastră de a reveni pe tabelă şi de a câştiga.

În acest sezon, trebuie să jucăm meciul în care să dăm noi acel gol în plus, care să fie +1, pentru că am pierdut multe meciuri la limită în actuala stagiune din Champions League. Va fi o adevărată bătălie în Danemarca.

ADVERTISEMENT

Astăzi am plătit preţul de a nu avea niciun meci în ultimele săptămâni. A fost pauza meciurilor internaţionale, nu am avut niciun meci intern şi ritmul nostru nu a fost cel care trebuie, asta am simţit în prima repriză. Dar sper ca după acest meci să ne revenim şi săptămâna viitoare să jucăm meciul sezonului”, a spus Vasile.

Jesper Jensen: “Broch, Amorim, Neagu, Dembele sau Martin, sunt printre cele mai bune din lume”

Adversarii au fost , care le oferă statutul de favoriţi înaintea returului din Danemarca. Antrenorul Jesper Jensen a declarat la finalul confruntării că CSM Bucureşti are printre cele mai valoroase jucătoare din lume:

ADVERTISEMENT

“Nu doar ultimul gol a fost la limită, ci întregul meci. Suntem foarte mulţumiţi de rezultat şi de modul în care am evoluat. Ştim că este un loc extraordinar în care să evoluezi, au fost 5000 de fani astăzi şi dacă luaţi cele mai bune jucătoare ale lumii din ultimii 10 ani: Broch, Amorim, Neagu, Dembele sau Martin, sunt printre cele mai bune.

Sunt foarte mândru cu performanţa noastră, dar ştiu că meciul de săptămâna viitoare va fi unul la fel de dificil. Sunt îngrijorat de meciul de săptămâna viitoare pentru că, de fiecare dată când am jucat împotriva CSM-ului au fost rezultate cu un gol în plus sau un minus, sau o remiză. Va fi foarte dificil, am avut şi patru goluri avans, dar suntem bucuroşi de ceea ce am obţinut. Suntem abia la jumătatea drumului”, a spus antrenorul danez.

ADVERTISEMENT

Kristine Bristol, jucătoarea meciului: “A fost dificil pentru noi, dar este plăcut să joci la Bucureşti cu atât de mulţi spectatori în tribune”

Kristine Bristol a fost aleasă jucătoarea meciului. Handbalista de la Esbjerg a fost încântată de atmosfera din sala Polivalentă, spunând că i-a fost dor de o arenă arhiplină după doi ani de restricţii:

ADVERTISEMENT

“A fost un joc foarte fizic, intens. Am avut un moment bun în repriza a doua cu patru goluri avans, însă am făcut câteva greşeli şi suntem mulţumite că am putut obţine victoria. A fost un meci bun din partea ambelor formaţii.

A fost o atmosferă foarte frumoasă. Publicul a fost dificil pentru noi şi clar a ajutat CSM-ul să revină. A fost dificil pentru noi, dar este plăcut să joci la Bucureşti cu atât de mulţi spectatori în tribune. În ultimii ani, nu am jucat cu atât de mulţi fani. Această sală este cunoscută ca fiind una dificilă, în care atmosfera este extraordinară”, a spus Bristol la finalul meciului.

Returul de la Esbjerg dintre CSM Bucureşti se va disputa duminică, 8 mai, de la ora 17:00. Pentru a merge în Final Four, “tigroaicele” au nevoie de o victorie la două goluri sau la un gol, dar scorul să fie mai mare decât 26-25.

“A fost o luptă intensă cu Esbjerg şi asta se va întâmpla şi duminica viitoare. Şi vom fi pregătite. Abia aştept să joc. Publicul a fost minunat. Am jucat pentru prima dată cu sala plină şi a fost un feeling minunat”, Yvette Broch