Adi Vasile va prezenta cel mai râvnit show TV din România! Schimbare de carieră pentru fostul antrenor al României

Adi Vasile nu duce lipsă de oferte după ce a plecat de la CSM București. Antrenorul de handbal a luat o decizie importantă și va fi prezentatorul unei producții TV de top din România. Despre ce reality-show este vorba.

Adi Vasile, noul prezentator de la Survivor

Contractul dintre Adi Vasile și CSM București a ajuns la final la începutul lunii noiembrie. Fiind unul dintre cei mai apreciați antrenori de handbal, tehnicianul a luat o decizie surprinzătoare. Concret, acesta a acceptat propunerea de a fi noul prezentator de la Survivor.

Pentru Adi Vasile urmează o perioadă extrem de inedită, alături de concurenţii care vor intra în noul sezon de Survivor. Tehnicianul va petrece 6 luni de zile în mijlocul Oceanului Atlantic, în condiţii dificile, departe de casă. Fostul antrenor de la CSM București a mărturisit că este pregătit de această nouă experiență.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.

Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie foarte acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri.

O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cum multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort”, a declarat Adi Vasile, conform .

Ce a declarat Adi Vasile după ce a plecat de la CSM București

, . Tehnicianul a transmis că și-a asumat un risc în vară, când a fost numit fix înainte de startul sezonului competițional,

„A fost o decizie a clubului. Am fost şi eu informat azi dimineaţa şi o respect. CSM Bucureşti este un club care va rămâne mereu în suflet şi îmi pare rău că lucrurile nu au mers aşa cum ne-am aşteptat. Am fost la echipă chiar acum, mi-am rămas bun de la jucătoare, de la toţi cei cu care am lucrat de zi cu zi. Aşa este normal, civilizat.

Decizia a fost a conducerii, eu doar am fost informat. Când am venit în vară, am făcut-o cu inima deschisă, mi-am asumat toate aceste lucruri, faptul că am venit înainte de startul campionatului. Nu m-am gândit la viitor, abia mi s-a răcit motorul maşinii în parcare.

O să vedem. Le urez mult succes celor de la CSM Bucureşti, dar aţi văzut şi dumneavoastră că lucrurile nu sunt simple”, a spus Adi Vasile pentru FANATIK.