Adidas a renunțat la colaborarea cu Ilie Năstase. Ce lovitură vrea să dea fostul lider mondial

Rămas după aproape 50 de ani fără , Ilie Năstase ia în calcul o mișcare extrem de interesantă. Foarte curând ar putea fi lansată o linie de echipament sportiv care să-i poarte numele.

„Dacă o să fac ceva, o să fac numai cu numele meu, fără o firmă de echipament”, a dezvăluit fostul mare tenismen român, într-un interviu acordat recent. În 1972, cu puțin timp înainte să devină primul lider mondial din istoria circuitului ATP, acesta încheia cu celebra companie germană un acord care avea să rămână valabil până în zilele noastre.

Asta dacă nu punem la socoteală și scurta întrerupere din 2017, când a fost acuzat de rasism din cauza unei afirmații referitoare la fetița – nenăscută pe atunci – a cuplului Serena Williams -Alexis Ohanian: „Să vedem ce culoare are. Ciocolată cu lapte?”.

Ilie Năstase vrea să-și lanseze propria linie de echipament sportiv

„Nu mai am contract cu Adidas. Dacă o să fac ceva, o să fac numai cu numele meu, fără o firmă de echipament”, a declarat Ilie Năstase, potrivit Telekom Sport, amintind și de momentul în care Adidas a suspendat înțelegerea până ce și-a pierdut din amploare.

„Ei sunt solidari în astfel de situaţii. Aşa i-au făcut şi lui Messi, când a avut problemele cu taxele. Nu au dat în presă, dar am auzit că aşa a fost”, a subliniat fostul mare tenismen român. Contractul a rămas în vigoare până în această vară, când compania a refuzat să-l mai prelungească.

Aventurile lui „Nasty”: S-a dus să semneze cu Adidas, dar a ajuns la sediul rivalilor

Cum întreaga sa carieră a fost un lung șir de peripeții, nici momentul semnării primului contract cu Adidas, semnat chiar înainte să devină lider mondial nu putea să facă excepție.

Nerăbdător să-și asocieze imaginea cu vestita companie de echipament sportiv, „Nasty” a călătorit până în regiunea de sud a Germaniei, la 200 km nord de Munchen, dar s-a trezit din greșeală în sediul rivalilor de la Puma.

„Stăteam la Bruxelles și un prieten de-al meu, care a fost jucător belgian, era managerul meu. Eram reprezentat de o companie foarte cunoscută în sport, Mark McCormack îl chema, și el era reprezentantul Europei.

Și a spus că am putea avea șanse să mergem la Adidas. Am mers cu mașina, am găsit strada. Se numea Herzogenaurach orașul. Când am intrat acolo, în sediu, am spus ‘Bună ziua, vreau la domnul Dassler, la Adidas!’.

Fata de acolo a spus: ‘Sunteți sigur? Aici e Puma. E fratele dânsului!’. Atunci, jucătorii nu aveau contract cu o singură firmă. Racheta era de un fel, tenișii de la altă companie, echipamentul de la altă companie.

El a fost primul din industria sportivă care a spus că vrea să îl ia pe unul și să îl îmbrace de sus până jos, și chiloții să fie de la el. Și eu am fost primul jucător de tenis!”, a mărturisit Ilie Năstase.