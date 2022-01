Cum sărbătoresc Adina și Alexandru Bourceanu 19 ani de relație, după ce au devenit părinți: ”E complicat”

Se întâmplă foarte rar ca Adina Bourceanu să vorbească despre familia sa, însă atunci când o face, vedeta nu se dă înapoi de la nimic și împărtășește cu toată lumea trăirile sale.

Așa s-a întâmplat și acum când, în cadrul unui interviu, a vorbit deschis despre relația cu Alexandru Bourceanu, despre cei doi copii, dar și despre schimbările la care visează să mai apeleze.

Adina și Alexandru Bourceanu sărbătoresc 19 ani de relație

Pentru că în doar o lună urmează să își sărbătorească relația cu soțul, fiind împreună de 19 ani, Adina Bourceanu a mărturisit că încă nu s-a gândit cum și dacă vor celebra acest eveniment.

Faptul că petrecerea sa aniversară a fost anulată, dar și pentru că nu se poate gândi la o vacanță peste mări și țări din cauza pandemiei, ea și Alex aleg să petreacă timp de calitate altfel.

Afacerea pe care o dețin îi leagă foarte mult și îi face să aibă zilnic parte de clipe în doi, iar momentele în care toată familia se reunește sunt de neprețuit.

”Petrecem aproape tot timpul împreună”

”Așteptăm să vedem ce se mai întâmplă cu situația asta (n.r. pandemia). Nu am planificat încă nicio vacanță, am fost plecați prin România anul trecut, probabil mai facem asta o perioadă, e complicat cu schimbările astea (n.r. pandemice) și am preferat să amânăm plecările.

Petrecem timp doar noi doi, doar că nu sunt niște lucruri deosebite. Petrecem aproape tot timpul împreună, ținând cont că aproape toată viața noastră am fost în etape, el fiind în cantonament destul de mult, acum suntem zilnic împreună. Soțul meu învață încontinuu, face școala de antrenori aici, mai face și în Olanda o școală, acolo participă online. Citește mereu și în restul timpului stă cu noi. E mai mult decât suficient pentru noi.

Sărbătorim 19 ani de relație, e foarte ok. Nu m-am mai gândit (n.r. la o petrecere aniversară), ținând cont că am vrut să fac o petrecere pentru ziua mea și s-a anulat. Mai este o lună, mai vedem”, a spus Adina Bourceanu la

Relația lor nu a fost presărată doar cu bucurii

Și pentru că au împreună aproape două decenii, privind în urmă, Adina Bourceanu spune că viața le-a fost presărată cu de toate. Însă cele mai grele momente au fost cele în care sportivul s-a accidentat sau când cineva din familia lor s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Restul situațiilor în care au fost puși, chiar dacă au fost mai puțin plăcute, fac parte din cursul firesc al vieții, spune soția fostului stelist.

”Cele mai grele momente au fost legate de sănătate, accidentările lui Alex, pe restul nu le pot considera momente grele, sunt parte din viață”, a completat soția lui Alex Bourceanu.

Adina și Alexandru sunt părinții a doi copii

Acum, lăsând în urmă ce a fost mai greu, cei doi își focusează toată atenția asupra copiilor pe care îi au. Adina Bourceanu mărturisește că nu este ușor să te adaptezi vârstei copilului, însă pe cât este de palpitant, pe atât este și de frumos.

Tocmai de aceea, fostul fotbalist și soția sa au preferat ca mereu să se ocupe doar ei de creșterea celor doi copii, fără a apela la vreo bonă. Singurul ajutor de care au avut și au parte în continuare vine din partea soacrei blondinei. În vacanțele de la școală, copiii merg la țară, acolo unde sunt supravegheați de bunica lor.

Și pentru că nu au ajuns la vârsta la care să ia frâiele vieții în mâini, Adina Bourceanu mărturisește că nu pune deloc presiune pe Amalia și pe Ștefan.

În ceea ce privește viitorul profesional, copiii sunt liberi și încurajați să își aleagă singuri drumul în viață, condiția fiind să le placă domeniul în care vor să activeze, doar așa putând face performanță, spune mama lor.

”Nu au avut niciodată bonă, noi doi ne ocupăm”

”Avem o relație (n.r. cu cei doi copii) la fel de strânsă ca și înainte. Fiecare etapă din viața lor a fost diferită și ne bucurăm de fiecare în parte. Amalia este deja la pubertate, trebuie să mă adaptez cumva stărilor ei, dar este frumos. Noi doi ne ocupăm de copii, în vacanțe merg la bunici, mă ajută soacra mea cu ei. Nu au avut niciodată bonă, în afară de soacra mea nu a fost nimeni lângă noi.

Ștefan nu are nicio înclinație spre fotbal și eu nu m-am gândit deloc să aleg meseria copiilor. Când vor crește vor decide singuri ce vor să facă. Important este să facă ce le face plăcere și să se poată întreține, altfel nu au cum să evolueze”, a mai spus Adina.

Adina Bourceanu nu mai vrea să slăbească

După ce a vorbit despre soț și copii, privind în oglindă, Adina Bourceanu, pentru că a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când spune că, cel puțin pentru moment, nu prevede vreo altă schimbare radicală.

Vedeta se simte bine în pielea ei, dar recunoaște că ceea ce mai schimbă uneori, în mici proporții, are legătură cu podoaba capilară, însă nu exclude ca pe viitor să adopte vreun alt stil mai aparte.

” , sunt bine așa, dacă slăbesc mai mult cred că o să fie prea mult. Sunt ok așa, schimbările pe care le mai fac în perioada asta sunt la păr. Sunt o iubitoare de schimbări. Există lucruri pe care vreau să le îmbunătățesc, dar pas cu pas”, a concluzionat vedeta.