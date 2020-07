Adina Buzatu s-a testat pentru coronavirus, după petrecerea la care a fost și Andreea Esca. Medicii i-au dat rezultatul

Adina Buzatu se numără printre vedetele care au participat la inaugurarea complexului de patru stele Novum by the Sea din stațiunea Olimp care a avut loc în urmă cu mai bine de două săptămâni, imaginile fiind făcute publice în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV.

După ce s-a tot vehiculat că mai multe personalități s-au infectat cu noul tip de coronavirus, printre care și știrista Andreea Esca, stilista și-a luat măsuri. Fondatoarea conceptului „Trends by Adina Buzatu” a mers în urmă cu puțin timp la o clinică privată unde și-a făcut testul pentru virusul din China.

Vedeta a luat această decizie pentru a-și găsi liniștea interioară, dar și pentru că a fost întrebată de fanii din mediul online cum se simte. Adina Buzatu și-a făcut un test rapid, medicii de la clinică oferindu-i rezultatul pe loc, aceasta putând respira ușurată.

Stilista Adina Buzatu și-a făcut testul pentru COVID-19. Care este rezultatul

„Ce vreau să lămuresc este faptul că petrecerea a avut loc acum 16 zile, a fost la mare în aer liber și nu am fost în pericol pentru că nu m-am pupat, nu m-am apropiat, nu m-am văzut cu necunoscuți în felul acesta astfel încât să fie riscuri.

Dar, pentru siguranța tuturor, și a mea, de ce nu, am fugit acum la clinică să-mi fac un test rapid”, a scris Adina Buzatu pe una dintre paginile sale de socializare unde a postat și un scurt filmuleț din momentul testării pentru acest virus.

Frumoasa stilistă recunoaște că a avut emoții legat de rezultatul testului pentru noul tip de coronavirus, însă și-a luat o piatră de pe inimă odată cu venirea rezultatului. Adina Buzatu a mărturisit că nu este infectată cu virusul din China, așadar rezultatul este unul negativ.

„Bine că a ieșit negativ și am liniștit pe toată lumea pentru că mulți mi-au scris, m-au întrebat dacă sunt ok. Am făcut acest test benevol, pentru a-mi liniști prietenii din viața reală și pe cei din mediul online.

Apreciez grija miilor de oameni care mi-au scris mie și fiicei mele, Sara, speriați de știrile apărute în presă. Ca să nu existe dubii m-am dus să mă testez. Rezultatul este negativ, nu sunt infectată cu virusul COVID – 19”, a completat vedeta în mediul online.

Adina Buzatu, mărturisiri despre petrecerea la care a luat parte și Andreea Esca

Mai mult decât atât, Adina Buzatu a povestit că nu știe cum s-a ajuns în situația îmbolnăvirii unor vedete pentru că petrecerea a avut loc în aer liber și s-au respectat măsurile de siguranță. Aceasta a mai precizat că a evitat gesturile de atingere și îmbrățișările, iar la hotel totul era foarte curat.

Vedeta a povestit că angajații hotelului de patru stele din stațiunea Olimp au purtat tot timpul măști de protecție și mănuși, curățenia fiind una exemplară. Din păcate, se pare că prezentatoarea știrilor de la ora 19:00, Andreea Esca, a fost infectată cu COVID-19, la fel și soțul ei.