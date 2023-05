Adina de la Heaven face declarații șoc: “Partenerul meu să aibă încă trei neveste”

este foarte deschisă în relația sa. După un divorț dureros, cântărața Adina Postelnicu și-a găsit fericirea în brațele lui Glance. Bărbatul, de origine musulmană și cu 10 ani mai mic decât ea, a cucerit-o definitiv pe artistă.

Adina de la Heaven susține că tot ea va rămâne prima soție!

Deși nu sunt căsătoriți, cei doi formează o familie frumoasă și au împreună o fiică. Fire discretă când vine vorba de relația ei, Adina de la Heaven a luat pe toată lumea prin surprindere cu cea mai recentă declaratie.

Întrebată dacă diferența de vârstă de 10 ani dintre ea și soțul ei se simte, Adina a răspuns că nu. Ce-i drept, vedeta are o gândire modernă și nu îi poate refuza soțului ei nimic. El este de origine musulmană, așa că, în cazul în care își mai dorește și alte femei, artista este de acord.

“El are voie cu patru neveste că e musulman! Eu sunt de acord, că tot am nevoie de o menajeră, mai am nevoie și de un babysitter. Următoarele trei neveste pe care poate să și le ia mă vor scuti să plătesc alți bani pentru doamnele care vin să mă ajute la curățenie, la una alta.”, a spus Adina pentru

Adina Heaven: “La arabi prima nevastă comandă!”

știe că rădăcinile nu se vor schimba, Vedeta probabil că și-a asumat încă de la începutul relației cu Glance că este posibil să-i fie cerut acest lucru. Nu a fost cazul până acum, însă ea nu are nimic împotrivă.

“Nu uitați că prima nevastă, la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte, dacă nu știați! Deci, clar nu sunt împotrivă. Din contră, chiar îmi doresc să am ajutoare”, a mai spus cântăreața pentru .

Adina de la Heaven spune că preferă ca soțul ei să aibă femei cu sâni mari

Artista nu s-a sfiit să spună și ce preferințe ar avea în privința celorlalte femei. În urmă cu câteva luni Adina a suferit o intervenție de micșorare a bustului pe care și-o dorea de la 18 ani. Astfel, artista este conștientă că l-a privat pe soțul ei de formele sale voluptoase, iar acum vrea să se revanșeze.

“Dacă vrea una cu sânii mari, poate să-și aducă, că el are voie cu patru neveste că e musulman! Nu sunt deloc împotrivă să le ia pe cele cu sânii foarte mari”, a mai spus aceasta pentru Click.

Adina Postelnicu este mai fericită ca niciodată . Artista susține că s-a chinuit ani întregi și avea dureri de spate constant. Își dorea această intervenție încă de la 18 ani, dar abia acum a avut curajul de a o face.