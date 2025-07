Adina Maria, soția lui Cristi Tănase, rupe tăcerea după imaginile șocante cu „Dodel” beat și dezbrăcat! De ce se teme pentru viitorul fetiței sale: „E un gând care mă sfâșie”

Câștigător a 3 titluri de campion cu FCSB, Cristi Tănase are tot mai mari probleme cu alcoolul. Fostul fotbalist a fost în urma unei noi beții, iar soția sa este cu adevărat disperată.

ADVERTISEMENT

Soția lui Cristi Tănase, explicații după ultima beție a fostului fotbalist

Imediat după ce au apărut imaginile șocante cu Cristi Tănase, FANATIK a stat de vorbă în exclusivitate cu soția sa, Adina Maria Tănase. Aceasta a precizat că nu este ea femeia care l-a însoțit pe ”Dodel” și a explicat de ce a hotărât să-i ridice ordinul de restricție.

”Având în vedere imaginile și informațiile distribuite în spațiul public, mă simt obligată să fac câteva precizări esențiale. Sunt în continuare soția lui. Nu am divorțat, iar orice altă interpretare este greșită.

ADVERTISEMENT

Sunt mama fetiței noastre, Celine Maria! O fetiță de doar un an și jumătate, pe care o cresc cu toată dragostea și echilibrul de care sunt capabilă. Am făcut tot ce am putut pentru ca ea să aibă o relație cu tatăl ei (în zadar) – din acest motiv, am retras și ordinul de protecție, în speranța că se va implica.

Chiar miercuri urma să plecăm toți trei la mare, ca ‘o familie’. Am încercat să creez momente frumoase pentru Celine, să îl simtă aproape. Celine îl strigă non stop ‘tata, tata’, iar eu îi vorbesc frumos despre el, tocmai pentru ca ea să nu simtă lipsa și lipsurile evidente.

ADVERTISEMENT

În imaginile apărute NU sunt EU. Nu am nicio legătură cu acea femeie sau cu faptele expuse. Din contră – acea individă mi-a scris direct de pe telefonul lui, într-o stare evidentă de degradare, posibil sub influența substanțelor interzise. De acolo probabil a și plecat scandalul cu Cristi Tănase”, a declarat Adina Maria Tănase, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Soția lui Tănase, îngrijorată de viitorul fetiței sale

Soția fostului fotbalist a cerut ca imaginea sa să nu mai fie asociată cu evenimentele negative în care este implicat Cristi Tănase, deoarece ei nu mai formează un cuplu, în ciuda faptului că nu au divorțat.

ADVERTISEMENT

”Sunt șocată, oripilată și profund rănită emoțional. Am sperat mereu că va exista un echilibru, că vom putea, dincolo de tot ce a fost, să fim părinți pentru copilul nostru. Dar nu pot să fac asta singură. Iar când încrederea este distrusă de minciuni și trădări, este aproape imposibil să o reconstruiești.

Cel mai tare mă doare faptul că într-o zi, fetița mea va crește și va vedea toate aceste lucruri. E un gând care mă sfâșie, ca mamă. Nu merită să fie expusă la asemenea mizerii, iar numele meu nu ar trebui să apară în acest scandal.

Rog presa să nu îmi mai asocieze imaginea și să înceteze publicarea de poze sau materiale cu mine în acest context. Acest tip de expunere nu ne mai reprezintă și riscă să afecteze grav dezvoltarea emoțională a copilului meu. Cer respect, decență și responsabilitate”, a mai spus soția lui Cristi Tănase, pentru FANATIK.

Fostul fotbalist a fost de-a lungul timpului protagonistul mai multor episoade în care a fost surprins în stare avansată de ebrietate. La începutul anului 2024, el a fost , beat, cu un dinte lipsă și câteva picături de sânge lângă el, pe podea.