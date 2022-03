Ce s-a ales de Adina, „păpușa de la Glina”, de când a devenit fotomodel: „Se ascunde o poveste dureroasă”

Adina Asăvoaiei, cunoscută ca „păpușa de la Glina”, a devenit celebră datorită frumuseții ei naturale. Tânăra are trăsături deosebite, ca de păpușă, așa cum sugerează și porecla.

Ce s-a ales de Adina, „păpușa de la Glina”, de când a devenit fotomodel

Adolescenta cu trăsături de păpușă nu mai locuiește la Glina, iar viața ei s-a schimbat foarte mult. Reușește să se întrețină datorită carierei sale și își ajută și familia, în același timp.

Adina , după ce a apărut un reportaj despre drama „păpușilor” de lângă groapa de gunoi de la Glina, prezentat de . Patru frați de o frumusețe ieșită din comun trăiau în condiții grele, alături de mama lor.

Adina Asăvoaiei este cea care s-a făcut remarcată la momentul respectiv prin frumusețea naturală și ochii albaștri și expresivi. Tânăra a ajuns fotomodel după ce povestea ei a devenit virală în România.

Prima oară, Adina a defilat la Romanian Fashion Philosophy, unul dintre festivalurile de modă din România. Tânăra a ajuns și în revista Vogue. În prezent, Adina are 15 ani și se concentrează pe cariera în modelling. A călătorit în mai multe orașe din toată lumea și are un manager care se ocupă de cariera ei.

„Se ascunde o poveste dureroasă, să zic așa. Când am întâlnit-o pe Cătălina (n.r. managerul ei), totul s-a schimbat în roz, ca să zic așa. Viața mi s-a schimbat în bine.

Am devenit cunoscută, am devenit un model, am urcat pe o scenă datorită ei, dacă nu era ea posibil să nu fi urcat pe scenă sau să port o rochie plină de paiete, de sclipici, de pietre. Totul i se datorează numai ei.”, a declarat Adina la Prima TV, la .

Ce a sfătuit-o mama ei

Adina a fost sfătuită de mama ei să-și mențină cariera în modelling și să nu se abată de la drum. Tânăra arată diferit acum și își dorește .

„Toți sunt foarte mândri. Mama îmi spune în continuare să merg așa, să țin cu modellingul pentru că mă avantajează, că este o carieră foarte frumoasă, că nu am pierderi. Se bucură enorm. Toți îmi spun să fiu ascultătoare, să trag de meseria asta pentru că este foarte frumoasă.

Nu s-au gândit nici ei la asta. Să merg mai departe cu modellingul, să devin o persoană cunoscută.”, a mai spus Adina Asăvoaiei.

Cătălina, managerul ei, a ajutat-o cu sfaturi de când și-a început cariera. Adolescenta a recunoscut că au existat și neînțelegeri între cele două, dar au reușit de fiecare dată să le rezolve.

Adina nu mai locuiește la Glina, ci într-o proprietate închiriată. În perioada următoare va participa la un concurs internațional. Vrea să participe la cât mai multe astfel de competiții pentru a deveni cunoscută.