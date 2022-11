Adina Popovici și Mihai Sicoe, la 6 luni de la căsătorie. Ce spun despre copil și traiul în doi: „Manageriază foarte bine viața noastră”

Adina Popovici și Mihai Sicoe sunt soț și soție de 6 luni, iar nunta de care au avut parte a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. A fost una dintre cele mai spectaculoase nunți din industria muzicii de petrecere, una de lux, la care au participat peste 700 de persoane.

Adina Popovici și Mihai Sicoe, cuplu pe scenă, dar și acasă

Cum arată după jumătate de an? Își doresc copii? Cum se descriu unul pe celălalt? La acestea și alte întrebări, cei doi însurăței au răspuns într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în rândurile de mai jos!

-Salutare, Adina și Mihai! Sunteți un cuplu atât pe scenă, cât și acasă. Ba chiar, de curând, ați și devenit soț și soție. Cum reușiți să împăcați viața profesională cu viața personală?

Mihai: Nu cred că este nimic mai frumos în afară de faptul că suntem peste tot împreună. Dragostea ne-a legat și datorită iubirii pe care ne-o purtăm unul celuilalt ne-am și căsătorit. Din acest motiv am și decis să cântăm doar împreună peste tot și e extraordinar de frumos.

Cântăreții s-au cunoscut pe Facebook

-Cum v-ați cunoscut voi?

Adina: Ne-am cunoscut prin intermediul Facebook-ului prima dată, așa-i? (n.r.: îl privește cu sclipire în ochi pe partenerul ei, care o confirmă) Pe urmă, am ținut legătura, am ieșit apoi la evenimente. Pe urmă am ieșit împreună și… iată-ne! Căstătoriți de 6 luni.

-Am văzut că ați avut o nuntă cu sute de persoane. V-a fost greu s-o organizați?

Adina: Am avut o nuntă cu peste 700 de persoane și da, a fost greu să organizăm o nuntă atât de mare. Au fost peste 100 de artiști, invitați de seamă, aș putea să spun. A fost greu, dar a fost frumos. Ne-am bucurat de un moment extraordinar.

Despre cererea în căsătorie și copil: „Vrem să devenim părinți”

-Acum că sunteți luați cu acte în regule, v-ați gândit să deveniți părinți sau vă concentrați deocamdată doar pe carieră?

Adina: Ne concentrăm momentan pe carieră și evident că ne dorim și nu doar un copil! (n.r.: zâmbește larg).

Mihai: În următoarea perioadă, nu știu… Peste un an, peste doi, peste trei, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, vrem să devenim părinți. Vedem, Dumnezeu să le rânduiască pe toate cum știe el mai bine.

-Mihai, cum ți-a venit ideea să o ceri în căsătorie pe Adina la malul mării? A fost o cerere ca-n filmele romantice!

Mihai: Adina obișnuiește să-mi spună dorințele ei, cumva, așa, pe ocolite, pot să zic. Mi-a zis din timp cam cum și-ar dori să o cer în căsătorie. Și, bîneînțeles, m-am conformat.

-Dar tu aveai un alt scenariu în minte?

Mihai: Erau două variante, pentru că noi suntem destul de credincioși. Ori să fim doar noi doi într-o biserică, într-o catedrală și s-o cer în acel loc, ori la malul mării. Și, inevitabilul a făcut să fie la malul mării.

Adina: Eu nu i-am spus locația exactă .

-A fost în Spania parcă, nu?

Adina: Da, în Spania. Dar i-am zis că îmi doresc să fim doar noi doi, nu îmi doream să fim la vreun evenimente, la vreo cântare de-ale noastre.

Mihai: Tocmai pentru că ne-am dorit să fim doar noi doi, nici nu avem o filmare. Nu am avut o filmare din momentul cererii în căsătorie.

Adina: Abia a doua zi ne-am făcut niște poze.

Mihai: Dar a fost foarte frumos. Mulțumim încă o dată lui Dumnezeu că suntem fericiți și ne merge foarte bine.

Adina este cocoșul în casă: „Manageriază foarte bine viața noastră”

-Poți să ne spui care e cea mai mare calitate a soției tale?

Mihai: Este frumoasă, în primul rând. Este o femeie de casă și manageriază foarte bine viața noastră și de cuplu, și pe plan profesional. E cea mai mare calitate a ei, pentru că este foarte descurăreață, foarte inteligentă. Cântă foarte frumos…

Adina: Am mai multe calități (n.r.: râde)

-Aceeași întrebare pentru tine, Adina!

N-aș putea să spun doar o calitate. Mihai are foarte multe calități. Aș putea să spun ce m-a atras foarte mult la soțul meu: este faptul că e un om credincios. E foarte credincios și lucrul ăsta l-am apreciat cel mai mult. Împreună ne rugăm și iată că Dumnezeu ne dăruiește lucruri atât de frumoase în viața noastră.

-Ce planuri aveți de Crăciun, de Revelion?

Adina: În Ajunul Crăciunului vom sta cu familia noastră, dar deja noi am filmat foarte multe emisiuni ca să fim alături de publicul nostru. Din 25 decembrie, din prima zi de Crăciun, vom începe cântările. Vom avea un maraton, pot să spun, vom cânta în mai multe nopți, inclusiv de Revelion. Vom petrece cu fanii noștri și cu oamenii care ne îndrăgesc.