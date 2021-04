Adina, soția fotbalistului Alex Bourceanu, lecție importantă după ce s-a tuns zero: ”Trebuia să fiu puternică”

Adina, soția fotbalistului Alex Bourceanu, s-a schimbat complet după ce a luat decizia de a se tunde la zero, în toamna anului trecut. Femeia a învățat o lecție foarte importantă, mărturisind că a devenit mai puternică.

Femeia de afaceri a luat decizia de a se tunde fără să stea prea mult pe gânduri, însă ulterior și-a dat seama că nu va fi privită cu ochi buni. A început să poarte peruci, mai ales în primele săptămâni pentru că nu se recunoștea în oglindă. Ulterior, acest lucru a ajutat-o.

Adina Bourceanu nu ar mai repeta isprava și nu regretă nimic, deși mărturisește că a ajutat-o enorm cu stima de sine. Soția cunoscutului jucător de fotbal intenționează acum să-și lase părul lung, însă nu spune „Nu” unei noi provocări în viitor.

Adina Bourceanu, după ce s-a ras în cap. Cum a ajutat-o schimbarea de look

„N-am regretat când m-am tuns, n-aș mai face lucrul ăsta, nu intenționam să rămân așa pe termen lung. Am vrut să fac asta o dată în viață și am făcut-o, mă bucur că am făcut asta.

M-a ajutat cu stima de sine și toate astea, deși nu eram în primele două săptămâni foarte fericită de look-ul meu, a trebuit să îl port cu mândrie și trebuia să fiu puternică. M-a ajutat!

Am purtat tot felul de peruci în perioada rece, trebuia să-mi acopăr cumva capul. Cel mai bine m-am simțit când eram tunsă periuță, mi-au plăcut cam toate etapele de când m-am tuns și până la momentul ăsta.

Intenționez să-mi las părul să-mi crească la un nivel mediu, cum era și înainte. Dar o să mă bucur de fiecare etapă a lui creștere pentru că trebuie să îi mai dau câte o formă și atunci profit de fiecare moment să mai fac câte o schimbare.

Acum nu mă mai gândesc la nicio altă schimbare, a fost asta o schimbare destul de mare, e suficient. În timp, dacă-mi mai vine vreo idee, nu o să stau prea mult pe gânduri, dar acum sunt ok așa”, a declarat Adina Bourceanu într-o emisiune de la Antena Stars.

Pe lângă schimbarea radicală de look soția sportivului Alex Bourceanu a slăbit. Vedeta a dat jos peste 50 de kilograme, după ce a recurs la o operație de micșorare a stomacului, și-a scos surplusul de grăsime și a trecut pragul medicilor esteticieni.

Adina Bourceanu și-a pus implanturi mamare, în prezent arătând într-o formă de zile mari încât nu ai crede că a adus pe lume doi copii. De asemenea, și-a pus acid hialuronic în buze.