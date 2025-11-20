Adio amenzi la FCSB?! Ce vrea Gigi Becali este aproape imposibil: „Trebuie să semneze căpitanul!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB intră într-o nouă eră din punct de vedere al organizării echipei. Sătul de indisciplina jucătorilor săi, Gigi Becali a anunțat amenzi uriașe de acum pentru cei care mai protestează în fața arbitrilor și încasează astfel cartonașe. De ce, totuși, nu va reuși planul latifundiarului din Pipera.

Florin Gardoș a explicat cum intră în vigoare regulamentul de ordine interioară la un club de fotbal

Florin Gardoș a vorbit în direct despre situația de la FCSB, fosta sa echipă. Acesta a explicat cum se procedează în cazul cluburilor care adoptă regulamente de ordine interioară și cum intră, de fapt, acesta în vigoare.

ADVERTISEMENT

„Eu știu că e foarte greu. Regulamentul de ordine interioară trebuie semnat de căpitanul echipei. După ce este el de acord, trebuie înregistrat la Ligă.

Abia după ce este înregistrat la Ligă își face efectul. Eu, la nicio echipă unde am fost, nu s-a înregistrat la Ligă. Era acceptat între noi, dar nu se dădeau sume exorbitante!”, a spus inițial Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT

De ce FCSB nu poate aplica, de fapt, un regulament de ordine interioară

Deși după ultimele prestații ale jucătorilor săi, Florin Gardoș este de părere că la FCSB nu poate funcționa un regulament de ordine interioară, motivând că Darius Olaru, căpitanul echipei, va avea o presiune uriașă pe umeri.

ADVERTISEMENT

„E imposibil de aplicat la FCSB. Bine, acolo se poate orice. Ar însemna ca Olaru, căpitanul echipei, să accepte, să semneze regulamentul de ordine interioară și să primească presiune din partea colegilor. Dacă s-ar semna fără acceptul tuturor, ar avea el o problemă”, a mai spus fostul fundaș central.

Cum erau amenzile la FCSB pe vremea când Laurențiu Reghecampf era antrenorul echipei

Ulterior, fostul mare fundaș român și-a amintit și de perioada în care era elevul lui Laurențiu Reghecampf. Gardoș a povestit cum se proceda în acea perioadă cu jucătorii amendați pentru indisciplină.

ADVERTISEMENT

„Când eram cu Reghecampf, am mai povestit. Amenda era 500 de euro, plăteai un film. Mergeam cu echipa la film și se închiria toată sala. E sumă mică 500 de euro!?”, a mai spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Cât vor plăti jucătorii FCSB-ului pentru un cartonaș galben. Baremul oficial

pentru cartonașele încasate din cauza comportamentului pe teren.

„10.000 de euro net, cartonaș galben luat ca urmare a unei atitudini nesportive. 20.000 de euro net, dacă, așa cum s-a întâmplat la Bîrligea, ambele cartonașe sunt luate pentru atitudine nesportivă. Așa va fi de acum încolo la FCSB.

Cine nu vrea să înțeleagă, plătește! Cine nu vrea să plătească, ne întâlnim la comisii și ne vom saluta respectuos la bază, apoi ne vom saluta, la fel de respectuos, la comisii!”, preciza Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.