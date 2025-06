Adio concerte pe Arena Națională? FRF e gata să preia în administrare cel mai mare stadion al țării: „Putem face o treabă mult mai bună!”

Arena Națională, aflată în acest moment în administrarea Primăriei București, a generat de-a lungul timpului discuții aprinse între lumea fotbalului și oficialitățile locale. Autoritățile își doresc să facă profit și , în timp ce reprezentanții sportului spun că fotbalul ar trebui să aibă prioritate.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu: „Putem face o treabă mult mai bună!”

FCSB își dispută, în mod normal, partidele de pe teren propriu pe Arena Națională. Dar, în startul sezonului viitor, nu va putea face acest lucru, . Federația Română de Fotbal, prin intermediul președintelui său, Răzvan Burleanu, vrea să preia administrarea Arenei Naționale. Șeful FRF spune că, împreună cu echipa sa, va putea face o treabă mult mai bună decât reușește, în acest moment, PMB.

Invitat special la FANATIK SUPERLIGA, Rzăvan Burleanu a fost întrebat frontal de Horia Ivanovici dacă Nicușor Dan, proaspăt învestitul președinte al României îl poate ajuta în acest demers: „Vă oferă administrarea Arenei Naționale, cum ați cerut?”

„Trebuie să continuăm acest subiect cu noul primar. Așteptăm alegerile de la București. Ceea ce pot să vă spun este că nu a zis nu în întâlnirea respectivă. Și a venit ca o propunere de deblocare a unei soluții. De ce? Fiindcă Arena Națională are anumite provocări în ceea ce privește managementul. În același timp, s-au schimbat lucruri importante în echipa de administrare a stadionului, o echipă bine intenționată. Dar, la vremea respectivă și astăzi, considerăm că noi, Federația Română de Fotbal, am putea să facem o treabă mult mai bună”, a răspuns președintele FRF.

Răzvan Burleanu: „Eficientizăm din punct de vedere financiar”

„Deci vă doriți în continuare să preluați administrarea Arenei Naționale? Și înțeleg că există deschidere?”, a intervenit Horia Ivanovici.

„A existat în acea întâlnire. Acum trebuie să așteptăm alegerile de la București și să vedem. Dar noi suntem pregătiți de acest lucru. Suntem siguri că am putea, bineînțeles cu un efort considerabil, dar când vine vorba de muncă asiduă niciunul dintre colegii mei nu fuge. Sunt sigur că am putea să administrăm mai bine. Sunt sigur că am reuși să eficientizăm din punct de vedere financiar managementul stadionului.

În același timp, ceea ce contează și mai mult, să oferim o experiență unică fiecărui suporter care vine pe Arena Națională, fie la un meci de echipă națională, fie la nivelul unei echipe de club. Experiența este mult mai importantă. Pentru că dacă ai o experiență bună la un meci, vei reveni. Iar lucrul acesta este mult mai important”, a concluzionat Răzvan Burleanu.

